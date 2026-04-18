동탄·서초·검단·송파·신림 상업용 부동산 잇따라 매물, 투자 기회 주목

경기도 화성 동탄, 서울 서초구 헌릉로 및 강남대로, 인천 검단신도시, 서울 송파구 및 신림동 등에서 상업용 부동산 매물이 다수 나와 투자자들의 관심을 끌고 있습니다. 각 지역별 특성과 잠재적 가치, 임대 수익률 등이 분석되며, 특히 급매가 및 경매 물건에 대한 문의가 활발합니다.

최근 부동산 시장에서 주목받는 상업용 부동산 매물이 다수 등장하며 투자자들의 이목을 집중시키고 있습니다. 경기도 화성시 동탄순환대로에 위치한 지하 1층, 지상 8층 규모의 근린생활시설은 총 420억 원에 매각되며, 300억 원의 융자, 25억 원의 보증금, 월 1억 7500만 원의 임대 수익을 기대할 수 있습니다. 현재 건물 내에는 대기업 자동차 전시장을 비롯해 다양한 병의원과 약국이 입점해 성업 중이며, 2만 6000여 세대의 대규모 아파트 단지와 다수의 초, 중, 고등학교가 밀집한 항아리 상권에 자리하고 있어 배후 수요와 유동 인구가 풍부합니다. 특히 대로변 횡단보도 앞에 위치한 뛰어난 접근성과 가시성은 홍보 효과를 극대화하며, 200대 동시 주차가 가능한 넉넉한 주차 공간을 갖추고 있습니다.

서울 서초구 헌릉로에 위치한 3층 신축 건물은 120억 원의 급매가로 투자자들에게 매력적인 기회를 제공합니다. 대지 820㎡, 연면적 1527㎡ 규모의 이 건물은 베이커리 카페, 한의원, 어린이집, 갤러리 등 다양한 업종에 적합하며, 보증금 15억 원, 월 3000만 원에 전 층 임대가 가능합니다. 신규 택지 예정 지역과 접해 있어 향후 지가 상승이 기대되며, 경부고속도로, 분당내곡IC, 용인서울고속도로 등 주요 교통망과의 접근성이 뛰어나 서울 전역 및 판교 등 인근 지역으로의 이동이 매우 편리합니다. 2026년 준공 예정이며, 남향 배치와 각 층별 화장실 등 편의 시설을 갖춘 업무 시설로 활용될 예정입니다.

또한, 서초구 강남대로변의 일반상업지역에 위치한 대지 1147㎡는 기존 매각가 1200억 원에서 950억 원으로 급매가가 조정되어 매물로 나왔습니다. 지하 5층, 지상 15층 규모로 건축 설계가 진행 중이며, 특히 병의원 빌딩으로 최적의 입지를 자랑합니다. 신축 완공 시 약 7%대의 예상 임대 수익률을 목표로 하고 있으며, 유동 인구가 풍부한 핵심 상권의 랜드마크 빌딩으로 자리매김할 것으로 기대됩니다. 주변에 대기업 사옥 및 오피스 밀집 지역이 형성되어 있어 풍부한 임차 수요를 확보할 수 있으며, 투자용으로도 매우 적합한 물건입니다.

인천 검단신도시 중심상권에 위치한 '코벤트워크 검단'의 수익형 상업 시설도 매물로 나와 있습니다. 5호선 연장과 GTX-D 노선 예정 등 개발 호재가 풍부한 지역으로, 다이소, 아라역, 법조타운 등이 인접해 있습니다. 1만여 세대에 달하는 검단신도시 중심 상권에 위치하며, 현재 패밀리 레스토랑 '애슐리퀸즈'가 입점하여 월 평균 4억 5000만 원의 매출과 3150만 원의 월 임대 수익을 올리고 있습니다. 스트리트형 상가로 집객력이 높으며, 다양한 앵커 테넌트 입점으로 매출 증대가 기대됩니다. 64억 원의 매각가로 연 6%대의 안정적인 임대 수익을 기대할 수 있습니다.

마지막으로, 경매 시장에는 송파동 상가주택과 신림동 다가구 주택이 매물로 나왔습니다. 송파구 송파동의 상가주택은 9호선 송파나루역 인근에 위치하며, 최초 감정가 45억 3011만 원에서 1회 유찰되어 36억 2792만 원에 매각이 진행됩니다. 신림동의 다가구 주택은 관악세무서 북측 인근에 위치하며, 감정가 20억 6144만 원에서 두 차례 유찰되어 13억 1932만 원에 매각됩니다. 두 물건 모두 가격적인 메리트가 있어 실수요자 및 투자자들의 관심을 끌 것으로 예상됩니다. 각 부동산 매물에 대한 자세한 상담은 제공된 연락처를 통해 문의할 수 있습니다.





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