동덕여대, 교지 배포 불허하며 언론 탄압 논란 심화

동덕여대가 자치언론 '목화'의 교지 배포를 학칙 위반을 이유로 막아서며 사전검열 논란에 휩싸였습니다. 학생들의 표현의 자유를 침해한다는 비판이 거센 가운데, 학교 측의 일방적인 행정을 규탄하는 목소리가 높아지고 있습니다.

동덕여자대학교가 남녀공학 전환 논란에 이어 이번에는 학내 학생 자치언론인 '목화'에 대한 언론 탄압 논란으로 큰 파문을 일으키고 있습니다. 학교 본부는 학내 유일의 학생 자치언론인 목화에 대한 교지편집비 수납을 전격 중단하며 재정적 압박을 가했습니다. 이에 교지편집위원회는 학생들의 권리를 지키기 위해 시민 펀딩을 통해 자금을 마련하고 제55호 교지 '전환'을 제작했습니다. 그러나 학교 측은 이마저도 학칙상 사전 승인 절차를 거치지 않았다는 이유를 들어 배포를 불허하며 강경한 태도를 보이고 있습니다. 목화는 지난 1970년부터 이어진 유서 깊은 학생 언론으로, 그간 재단과 학교 본부의 독단적인 의사결정 및 남녀공학 추진 과정 등을 비판적으로 보도해 왔습니다. 학교 측은 교지편집비 수납 중단 이유를 학생의 자율적 선택권 보장이라 설명했으나, 실상은 비판적인 목소리를 잠재우려는 탄압이라는 지적이 지배적입니다.

특히 과거에도 학교 본부는 사전검열 형태의 학칙을 악용해 목화의 기사를 강제로 삭제하거나 수정하도록 압력을 가한 전례가 있습니다. 이번 배포 거부 역시 교지 내용에 담긴 학내 집단행동 기록과 연대 인터뷰 등 학교에 불리한 내용을 원천 봉쇄하려는 의도로 풀이됩니다. 헌법 제21조는 언론·출판의 자유를 보장하며, 사전검열을 절대적으로 금지하고 있습니다. 모든 간행물에 대해 총장의 사전 승인을 강제하는 현행 학칙은 표현의 자유를 침해할 소지가 매우 큽니다. 국가인권위원회 역시 과거 유사한 사건에서 대학의 사전 승인제도가 학생들의 자치 활동과 의사표현을 위축시키는 검열 행위라고 비판하며 제도 개선을 권고한 바 있습니다. 동덕여대 측은 절차적 정당성을 이유로 들지만, 잘못된 규정임을 인지하면서도 이를 고집하는 것은 자의적인 행정일 뿐입니다. 시대착오적인 학칙을 근거로 학생들의 알 권리와 표현의 자유를 억압하는 동덕여대 본부의 행태는 즉각 중단되어야 하며, 대학은 비판적 목소리를 수용하는 민주적인 소통의 장으로 거듭나야 할 것입니다





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