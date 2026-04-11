동덕여대 학생들, 검찰 기소 규탄하며 혜화역 시위…'공학 전환 철회' 촉구

동덕여대 학생들이 검찰의 재학생 기소에 반발하며 혜화역에서 시위를 열었다. 학생들은 검찰의 권력 남용을 비판하고 공정한 수사와 공학 전환 철회를 요구했다. 기소된 학생들의 어머니, 성신여대 학생도 연대하여, 학교 측의 일방적인 결정과 검찰의 편파적인 수사를 규탄했다.

동덕여자대학교 학생들이 시험 기간을 앞두고 다시 한번 거리로 나와 목소리를 높였다. 동덕여대 동아리연합 '민주 없는 민주동덕'은 11일 오후 1시부터 서울 종로구 지하철4호선 혜화역 2번 출구 인근에서 재학생 11명을 기소한 검찰을 규탄하는 집회를 개최했다. 이날 집회에는 학생과 시민 300여 명이 참여하여 검찰의 기소를 '권력 남용'으로 규정하고, '공정한 수사'와 ' 공학 전환 철회'를 강력하게 촉구했다. 서울북부지방검찰청은 지난 3월 25일, 동덕여대 총학생회장 등 재학생 11명을 2024년 동덕여대 의 남녀 공학 전환 에 반대하며 학교 내 점거 농성을 벌였다는 이유로 업무방해, 공동퇴거불응, 재물손괴 등의 혐의를 적용해 불구속 기소했다. 검찰은 동덕여대 측이 재학생 고소를 뒤늦게 취하하고 처벌불원서를 제출했음에도 불구하고, 재물손괴와 업무방해는 반의사불벌죄에 해당하지 않는다는 이유로 기소를 강행했다.

이러한 검찰의 결정에 학생들은 강력하게 반발하며, 지난 2월 동덕학원 조원영 이사장의 교비 횡령 의혹에 대한 경찰의 불송치 결정까지 비판하며 검찰의 편파적인 수사 행태를 지적했다. 시위를 주최한 '민주 없는 민주동덕' 관계자는 '피의자의 사회적 지위와 권력에 따라 수사가 편파적으로 이뤄지고 있다'며 검찰을 규탄했다. \집회에는 기소된 학생들의 어머니도 참석하여 절절한 심정을 토로했다. 한 어머니는 '대학에 입학하여 열심히 공부하던 딸이 2024년 11월 동덕여대 공학 전환 사태 이후 완전히 무너졌다'고 호소하며, 학교 측의 고소 취하와 처벌불원서 제출에도 불구하고 딸이 재판에 서게 된 현실에 대해 깊은 슬픔을 표현했다. 어머니는 '엄마로서 험난한 길을 걷는 딸을 보며 해줄 수 있는 것이 많지 않다는 사실이 너무나 마음 아프다'고 말하며, 정의가 실현되지 않는 현실에 대한 안타까움을 드러냈다. '동덕여대 재학생연합' 관계자는 '최근 기소 처분을 받은 학우 11명은 범죄자가 아니다. 그들은 대학의 중대한 정책 변화와 공학 전환이라는 사안에 대해 문제를 제기하고 의견을 표현했을 뿐'이라며, 동덕여대가 학생들을 대화의 대상이 아닌 통제의 대상으로 여기는 태도를 비판했다. 이러한 학생들의 목소리는 단순히 개인적인 불만을 넘어, 대학의 정책 결정 과정에서의 소통 부재와 권위주의적인 태도를 비판하는 것으로 해석된다. 특히, 2024년 동덕여대 공학 전환 발표 이후 학생들의 학습 환경 변화, 여성주의적 가치관의 훼손 등에 대한 우려가 깊어지면서, 학생들은 학교 측의 일방적인 결정에 강하게 반발해왔다. \혜화역 인근에서는 성신여대 학생의 발언도 이어졌다. 성신여대 학생은 '캠퍼스에 붙은 공학 전환 대자보를 읽는 순간 잔인한 현실과 마주했다'며, 여성으로서 안전하게 느껴왔던 공간이 자본과 효율이라는 논리에 의해 쉽게 지워질 수 있다는 위협을 느꼈다고 밝혔다. 그는 '일상 속 여성폭력 사건에 대해 소극적인 수사를 보이던 이들이 왜 학생들의 정당한 목소리에는 이토록 집요하고 치밀하게 대응하는가'라며, 검찰의 선택적 수사와 여성들의 목소리를 억압하려는 탄압을 비판했다. 이날 집회에 참여한 학생과 시민들은 마스크와 모자를 착용하여 신상 공개에 대한 우려를 최소화했으며, 주최 측은 혜화역을 여성들의 목소리가 모이는 상징적인 장소로 설명하며 집회의 의미를 강조했다. 또한, 동덕여대 중앙동아리 '사이렌'과 교지편집위원회 '목화'는 학교 측의 탄압에 대한 비판의 목소리를 높이며, 대학 내에서의 표현의 자유와 학생들의 권리 보장을 촉구했다. 이번 집회는 동덕여대 공학 전환 사태에 대한 학생들의 지속적인 반발과 더불어, 여성주의적 가치관의 중요성을 강조하고, 권력 남용에 대한 경계심을 드러내는 중요한 계기가 되었다





OhmyNews_Korea / 🏆 16. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

동덕여대 공학 전환 검찰 기소 혜화역 시위 학생 시위

United States Latest News, United States Headlines