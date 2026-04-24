동덕여대, 교지 발간 막고 언론 탄압 논란…학생 자치언론 위기

동덕여자대학교가 학생 자치언론인 교지의 발간을 막아 언론 탄압 논란에 휩싸였습니다. 학교 측은 교지편집비 지원 중단과 발간 승인 거부로 교지의 재정적 기반을 끊고, 표현의 자유를 침해한다는 비판을 받고 있습니다.

동덕여자대학교 가 남녀공학 전환 과정에서의 갈등에 이어 이번에는 언론 탄압 논란에 휩싸였다. 학교 측은 학생 자치언론 인 교지 편집비를 지원 중단하며 교지의 재정적 기반을 끊었고, 이에 교지편집위원회는 텀블벅 펀딩을 통해 자체적으로 발간비를 마련하여 교지를 제작했다.

그러나 학교는 이마저도 발간 및 배포를 승인하지 않았다. 이는 학교 측이 시민 모금을 통해 발간하는 교지까지 막는 행태로 비판받고 있다. 동덕여대 교지는 1970년부터 발행된 유서 깊은 학생 자치언론으로, 이사장 행적, 남녀공학 추진 등 학교와 재단에 대한 비판적인 보도를 꾸준히 해왔다. 학교 측은 올해 등록금 수납 시 교지편집비를 함께 대리수납하던 방식을 중단하고, 학생들이 자율적으로 납부하도록 변경했다고 밝혔다.

그러나 교지편집위원회는 학교 측의 이러한 조치가 과거 학교에 비판적인 보도를 한 것에 대한 탄압이라는 의심을 지우기 어렵다고 지적하며, 학교 측이 사전 소통 없이 일방적으로 결정을 내렸다고 주장한다. 교지편집위원회는 민주동문회의 조언을 받아 시민 펀딩을 통해 교지를 발간했고, 목표 금액을 초과하여 680여만 원을 모금했다. 제작된 교지에는 남녀공학 전환에 반발한 학생들의 집단행동 기록과 연대해준 사람들의 인터뷰 등이 담겨 있다. 하지만 학교 측은 교지가 학생간행물 발간·배포 승인 절차를 지키지 않았다는 이유로 학내 배포를 금지했다.

학교 측은 학칙에 따라 학생 간행물 발간 및 배포 시 총장의 승인을 받아야 한다고 주장한다. 그러나 교지편집위원회는 학교로부터 편집비를 받지 못했고, 시민들의 모금으로 발간한 것이었기 때문에 별도의 발간 승인 절차가 불필요하다고 판단했다. 또한, 학교 측에 발간 및 배포 승인 요청서를 제출했지만, 학교 측은 '발간 전'에 승인 절차를 밟지 않았다는 이유로 승인을 거부하고 있다. 이러한 학교 측의 행태는 사전검열 논란을 불러일으키고 있으며, 표현의 자유 침해라는 비판을 받고 있다.

국가인권위원회는 과거 유사한 사건에서 사전검열적 학칙이 학생들의 표현의 자유를 침해한다는 판단을 내린 바 있다. 동덕여대 학생지원팀은 국가인권위원회의 결정 취지를 존중하며 학칙 개정을 논의하고 있다고 밝혔지만, 현행 규정이 존속하는 이상 학교는 이를 적용해야 한다는 입장을 고수하고 있다. 전문가들은 학교 측의 이러한 태도가 합리적이지 않으며, 시대에 맞지 않는 규정을 고집하는 것은 문제적이라고 지적한다





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