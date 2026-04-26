돌봄 인력 부족 심각… '노노케어' 한계 드러나

고령화 사회 심화로 요양보호사 수요 급증, 낮은 임금과 열악한 처우로 젊은 인력 유입 막혀… 통합돌봄 시행에 인력난 가중

일상생활의 필수적인 부분으로 자리 잡은 노인 돌봄, 이른바 '노노케어' 현상이 심화되고 있다. 한국보건사회연구원의 최신 보고서에 따르면, 2035년에는 무려 110만 명에 달하는 요양보호사 가 필요할 것으로 예상된다.

그러나 급증하는 수요에 비해 젊은 인력의 유입은 정체되어 있으며, 기존 요양보호사의 고령화가 심각한 문제로 대두되고 있다. 실제로 많은 요양 시설에서 60대 이상의 요양보호사들이 고령 치매 환자들의 식사 보조, 이동 지원 등 육체적으로 힘든 업무를 감당하고 있으며, 이 과정에서 부상 위험에 노출되기도 한다. 특히 최근 전국적으로 시행되고 있는 통합돌봄 서비스는 돌봄 인력난을 더욱 가중시키고 있다. 통합돌봄은 노인들이 병원이나 시설이 아닌 지역사회에서 생활할 수 있도록 지원하는 서비스로, 시설보다 더 많은 인력이 필요하다.

보고서에 따르면, 시설에서는 요양보호사 1명이 평균 2.1명의 노인을 돌보는 반면, 재가 서비스에서는 1.5~1.6명의 노인을 담당해야 한다. 이러한 상황에서 요양보호사들은 낮은 임금과 열악한 처우에 시달리고 있으며, 대부분 시급제로 일하며 하루에 2~3개의 센터를 전전하는 경우가 많다. 급여 수준이 최저임금에 머무르는 경우가 많아 직업 안정성이 낮고, 업무 강도에 비해 보상이 부족하다는 불만이 높다. 전문가들은 요양보호사의 처우 개선이 시급하다고 지적하며, 시급제를 월급제로 전환하고 업무 체계를 전문화하여 부담을 덜어주는 방안을 제시하고 있다.

또한, 정부 차원에서 돌봄 인력 수급 문제를 해결하기 위한 거버넌스를 마련하고, 사회복지시설 종사자들의 보수 수준과 근로 여건을 개선하기 위한 노력을 기울여야 한다. 통합돌봄 본사업 시작 이후 신청자가 급증하고 있지만, 예산과 인력 부족으로 인해 서비스 제공에 어려움을 겪고 있으며, 신규 인력 배치에도 기준 인건비가 묶여 있어 실질적인 해결책이 마련되지 못하고 있다. 따라서 요양보호사의 가치를 인정하고, 젊은 인력을 유인하기 위한 근본적인 대책 마련이 절실하다





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