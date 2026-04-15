돌고래와 보노보의 초월적 협력, 인간의 모순적인 본성과 전쟁의 기원

제주 남방큰돌고래와 보노보의 놀라운 집단 간 협력 사례를 통해 인간의 본성을 탐구하고, 수렵 채집 시대의 전쟁 양상과 사회 복잡성의 증가가 전쟁과 평화에 미친 영향을 분석합니다. 이를 통해 평화 구축의 어려움과 전쟁의 주동자들에 대한 통찰을 제공합니다.

제주 연안의 남방큰돌고래 수컷들은 놀라운 사회적 유대감을 보여준다. 유전적으로 관련 없는 두세 마리가 짝짓기 상대를 두고 협력하며, 이러한 소규모 그룹이 4~14마리로 확장되어 수십 년간 생사고락을 함께하는 하나의 공동체를 형성한다. 더욱 놀라운 점은, 이러한 공동체들이 서로 만났을 때 싸우는 대신 연합하여 더 큰 집단을 만든다는 것이다. 이 연합은 다른 경쟁 집단을 격퇴하고, 구성원 모두에게 짝짓기상의 이익을 가져다준다.

이러한 초월적인 협력은 침팬지와 더불어 인간과 가장 가까운 친척인 보노보에서도 발견된다. 보노보 집단들은 처음 만나면 경계심을 잠시 보이다가도 곧 먹이를 나누고, 털을 골라주며, 심지어 성적인 관계를 맺는 등 우호적인 행동을 보인다. 일반적으로 사회성 동물들은 도움과 너그러움을 같은 집단 내 개체에게만 국한하는 경향이 있지만, 남방큰돌고래와 보노보는 이러한 집단의 경계를 넘어서는 희귀한 사례를 보여준다.

그렇다면 인간은 어떠한가? 인간은 모순과 역설의 존재다. 만화영화 아수라 백작처럼, 인간은 다른 집단을 대량으로 살상하는 공격성과 집단 간의 평화를 꽃피우는 포용성을 동시에 지니고 있다. 진화생물학자 리처드 랭엄은 인간이 본질적으로 선하다는 주장이나, 혹은 본질적으로 악하여 전쟁이 불가피하다는 주장 모두 틀렸다고 지적한다. 인간은 본질적으로 선하면서도 동시에 악한 존재라는 것이다. 다만, 전쟁이 인간 본성에서 유래한다고 해서 전쟁이 필연적이라는 의미는 결코 아니다. 인간은 끊임없는 노력과 반성을 통해 전쟁을 얼마든지 피할 수 있는 잠재력을 지니고 있다.

그럼에도 불구하고, 평화를 구축하려는 인간의 본성이 있음에도 불구하고 미국과 이란의 사례처럼 현실 세계에서 평화를 일구는 것이 왜 이토록 어려운 것일까? 이 질문에 대한 답은 수백만 년에 걸쳐 소규모 수렵 채집 생활을 해온 인류의 조상들이 어떻게 전쟁을 벌였는지 살펴보면 얻을 수 있다. 먼 과거의 집단 간 충돌은 거대한 전투가 아니라 은밀한 습격의 형태였다. 지도자가 명확히 구분되지 않은 수십 명의 평등한 구성원으로 이루어진 집단에서, 누군가가 상대 집단을 기습하자는 제안을 하면 마음이 동한 젊은 남성들만 자발적으로 나섰다. 이 소규모 돌격대는 동이 트기 전에 상대 집단으로 잠입하여, 아침에 소변을 보거나 물을 마시러 나온 사람들을 습격하고 오두막에 불을 지르는 방식으로 공격했다. 상대 집단이 뒤늦게 상황을 파악했을 때는 이미 공격대가 집단으로 복귀한 후였다.

이처럼 언제나 기습 공격만을 택했기에, 공격에 나선 전사들이 큰 위험에 노출될 가능성은 매우 낮았다. 반면에, 성공적으로 복귀한 전사들은 귀중한 전리품을 획득하고, 포로를 생포하며, 사회적 지위를 높이는 등 큰 이득을 얻었다. 이처럼 수적 우위에 기반한 기습 공격 형태의 전쟁은 현재 남아있는 수렵 채집 사회나 베네수엘라의 야노마미족과 같은 수렵 원예 사회, 그리고 침팬지에게서도 공통적으로 관찰된다. 먼 과거 환경에서의 전쟁은 승리한 전사들만이 이득을 독점했지만, 전쟁의 비용은 집단의 모든 구성원이 감당해야 했다. 상대 집단의 보복 가능성이나 호혜적 협력 기회의 상실은 집단 전체에 동등하게 부과되었다. 따라서 평화를 유지하기 위해서는 모든 구성원이 갈등 대신 협력을 선택하도록 철저히 통제할 필요가 있었다. 단 한 명이라도 실수로 상대 집단을 공격하면, 복수가 복수를 낳는 악순환이 이어질 수 있었다.

사회적 복잡성이 증가하고 군장이나 왕과 같은 지배 계층이 등장하면서, 국가 차원에서 일탈자를 규제하고 국가 간 평화를 구축할 수 있게 되었다. 역설적으로, 국가의 이익을 강조하며 일탈자를 처벌하는 복잡한 사회 구조는 국가 간 협력뿐만 아니라 국가 간의 전면적인 충돌까지도 야기했다. 즉, 사회적 복잡성이 증대함에 따라 전쟁과 평화의 규모 역시 함께 커져왔다. 결론적으로, 평화를 이루기 어려운 이유는 인간이 평화를 구축하는 능력을 점차 향상시키는 동시에, 전쟁을 일으키는 능력 역시 강화하는 방향으로 진화해왔기 때문이다. 이 때문에 오늘날처럼 국가 간 교류와 협력이 어느 때보다 활발한 시기에도 세계 곳곳에서는 여전히 전쟁의 포성이 울려 퍼지고 있다.

더불어, 집단의 구성원들이 전쟁으로 인해 얻는 이득과 비용이 개인마다 다르다는 점을 간과해서는 안 된다. 먼 과거의 수렵 채집 사회에서 기습 공격에 가담했던 젊은 남성들이나, 현대 사회에서 젊은이들을 전장으로 내몰고 자신은 안락한 생활을 유지하는 지도자들은 막대한 이득을 챙기는 반면, 그들의 결정으로 인해 무고한 생명들이 희생되는 것이다. 이들이 예나 지금이나 전쟁을 일으키는 주된 원동력이라고 할 수 있다.





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