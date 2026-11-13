독일 장기요양보험 무자녀 할증 0.9% 상향 논란과 재정 위기

독일 연방의회가 추진하는 장기요양보험 개정안, 무자녀 가입자 보험료 0.9%포인트 추가 인상으로 4.5% 수준으로 높아질 예정이며 2027년 80억유로 적자 예방을 위한 긴급 조치로 논란 중입니다.

독일 연방의회는 지난 5일 독일 공적 장기요양보험 의 재정 안정화를 위해 추진 중인 장기요양보험 재정비법 심의 과정에서 심각한 논란에 직면했습니다. 쟁점의 중심에는 자녀가 없는 가입자에게 기존보다 높은 추가 부담금을 부과하는 방안이 위치해 있으며, 이는 독일 사회의 세대 간 형평성과 개인 권리에 대한 깊은 논쟁을 불러일으키고 있습니다.

장기요양보험료 인상 규모와 제도 변경 내용

독일 연방보건부는 지난 6월 4일 장기요양보험 개혁의 핵심 초안을 제출했으며, 연방의회는 해당 법안을 심의하기 위해 지난 5일 회의를 가졌습니다. 독일 정부는 이번 개정안이 2027년 1월부터 시행되기를 계획하고 있으나, 입법 과정에서의 의견 충돌로 인해 시행 시점과 내용 변경 가능성이 점쳐지고 있습니다.

Also read “남의 집 불륜에 불똥 맞을라”…‘깐부 동맹’ 삼전닉스에 쏠린 눈

현재 독일 공적 장기요양보험의 기본 보험료율은 소득의 3.6% 수준으로 책정되어 있습니다. 그러나 이번 개정안이 통과될 경우 자녀가 없는 가입자는 추가 부담금으로 0.9%포인트가 적용되어 총 보험료율이 소득의 4.5%로 상승하게 됩니다. 이는 기존 무자녀 가입자에게 부과되던 추가분 0.6%포인트에서 0.3%포인트가 더 늘어난 수치로, 가계 재정 부담이 크게 증가할 것을 의미합니다.

무자녀 할증 도입 근거와 반대 측 주장

독일 정부가 무자녀 할증 제도를 유지하거나 강화하려는 주요 근거는 자녀를 양육하는 국민이 현재 요양 급여를 위한 보험료 납부와 더불어 미래 세대의 보험료 납부 기반을 마련하는 이중의 책임을 지고 있다는 점입니다. 부모는 자녀의 생활비와 교육비 지출뿐 아니라 돌봄을 위한 시간과 노동을 제공하며, 이러한 사회적 기여가 다음 세대의 보험료 납부 능력으로 이어져 결과적으로 모든 가입자, 특히 자녀가 없는 이들에게도 혜택으로 돌아간다는 논리입니다.

Advertisement

반면 추가 인상안에 반대하는 측은 개인의 사생활과 사회적 기여도를 자녀 유무만으로 판단하는 것은 부당하다고 지적합니다. 특히 의학적 난임 등 개인의 선택과 무관한 상황으로 인해 자녀를 두지 못한 사람들에게 동일한 추가 부담금을 적용할 경우, 당사자가 통제할 수 없는 상황에 대해 경제적 불이익을 가중시키는 결과로 이어질 수 있다는 우려가 제기되고 있습니다.

재정 적자 예방을 위한 정부 입장과 전문가 경고

독일 정부는 이러한 논란 속에서도 개혁을 단행해야 하는 배경으로 장기요양보험제도의 심각한 재정 위기를 꼽습니다. 카르스텐 린네만 연방보건부 장관은 지난 5일 연방의회 발언에서 개혁 조치를 취하지 않을 경우 장기요양보험이 2027년 약 80억유로, 원화 기준 약 12조원의 대규모 적자에 빠질 것이라고 경고했습니다.

린네만 장관은 이번 법안을 재정 위기에 대응하기 위한 '응급처치'로 규정하며, 현행 제도를 유지할 경우 모든 가입자에게 더 큰 보험료 인상이 필요해질 것이라고 설명했습니다. 그는 정부의 개혁 방안이 단순한 할증 추가가 아니라 체계적인 재정 안정화를 위한 필수 단계임을 강조하며, 의회와 사회 각계의 논의를 통해 합리적 해결책을 모색해야 한다고 촉구했습니다.

향후 전망과 사회적 합의의 과제

현행 정부안대로 무자녀 할증 인상이 통과될 경우 추가 부담에 반발하는 무자녀 가입자들의 강력한 저항이 예상된다. 반면 할증 폭을 축소하거나 아예 철회할 경우, 막대한 재원 부족을 채우기 위해 누구에게 어떤 방식으로 추가 부담을 분배할지에 대한 새로운 논의가 불가피합니다. 어떤 결론에 이르게 되더라도 고령화가 빠르게 진전되는 독일 사회에서 돌봄 비용을 어떻게 공정하게 분담할 것인지를 둘러싼 논쟁은 당분간 쉽게 가라앉지 않을 것으로 보입니다.