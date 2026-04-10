독서, 함께 경험하는 즐거움: 침묵독서클럽부터 독서열차, 산책까지

혼자 읽는 독서에서 벗어나, 함께 책을 읽고 경험을 공유하는 다양한 독서 모임이 인기를 얻고 있다. 침묵독서클럽, 독서열차, 산책, 모닝커피클럽 등 각기 다른 형태의 모임들이 제공하는 독서의 새로운 가능성을 조명한다.

지난해 10월 서울식물원 잔디광장에서 열린 침묵독서클럽 에서 사람들이 책을 읽는 모습은 독서의 새로운 가능성을 보여주는 사례 중 하나이다. 전 세계의 이목을 끈 방탄소년단(BTS) 공연이 열린 지난달 21일, 서울 광화문으로 인파가 몰려드는 시간, 서소문역사공원에는 또 다른 형태의 만남이 시작되었다. 친구와 함께 온 사람들도 있었지만, 대부분은 혼자 돗자리를 펴고 조용히 책을 펼쳤다. 캠핑 의자에 앉아, 커피를 마시며, 이어폰을 꽂고 책에 몰두하는 모습은 마치 거대한 야외 도서관을 연상시켰다. 100여 명으로 불어난 사람들은 바람, 햇빛, 새소리와 함께 독서 삼매경에 빠졌다. 약속된 두 시간이 지나자, 사람들은 소리 없이 흩어졌지만, 그들이 공유한 시간과 공간에는 특별한 여운이 남았다. 이 행사의 이름은 ‘ 침묵독서클럽 ’. 1인 출판사 ‘소서사’의 김지은 대표가 매달 한 번씩 여는 행사이다.

김 대표는 편집자 시절, 다양한 독자 모임을 기획하며 미국에서 유행하는 ‘사일런트 북클럽’을 접하고 이 행사를 시작했다. 단순히 책만 읽는 행사가 필요하다는 생각에서 출발한 이 모임은 지난해 8월 선유도공원에서 처음 시작되었고, 100명이 넘는 사람들이 참여하며 뜨거운 호응을 얻었다. 김 대표는 “독서는 책만 있으면 가능하다는 것을 보여주고 싶다”고 말하며, 참가비 없이 자유롭게 참여할 수 있도록 했다. 이처럼 침묵독서클럽은 독서의 본질에 집중하며, 편안하고 자유로운 분위기 속에서 책과 함께하는 경험을 제공한다.\침묵독서클럽 외에도, 독서를 매개로 한 다양한 형태의 만남이 시도되고 있다. 대화 없이 책을 읽는다는 점에서 침묵독서클럽과 유사하지만, 이 모임이 공유하는 것은 ‘집중의 순간과 느슨한 연결감’이다. 김 대표는 독서가 고립된 활동이라는 인식에서 벗어나, 함께 읽는 사람들과의 유대감을 형성하는 것을 목표로 한다고 말한다. 참가자들은 서로의 정보를 공유하지 않아도, 같은 공간에서 책을 읽는다는 것만으로도 소속감을 느끼며, 자유로운 분위기 속에서 독서를 즐긴다. 이러한 흐름은 독서가 개인적인 행위를 넘어, 사회적인 경험으로 확장되는 것을 보여준다. 개그맨 출신 베스트셀러 작가 고명환은 200여 명의 독자들과 함께 ‘고명환의 독서열차’를 기획했다. 춘천행 기차 안에서 책을 읽고, 춘천에서 닭갈비를 먹고 산책하며 강연을 듣는 독서 여행은 많은 사람들의 호응을 얻었다. 고 작가는 독서가 얼마나 즐거운 일인지 느끼게 하고 싶었다고 말하며, 낭만적인 경험과 독서를 연결하는 기회를 제공했다. 올해는 춘천뿐만 아니라 여수 등 더 먼 지역으로 독서열차를 확대할 계획이다. 예스24는 등산과 독서를 결합한 ‘산책 山冊, 산에서 책 이야기’ 프로그램을 시작했다. 지역 작가, 출판사, 독자들이 함께 산을 오르며 책 이야기를 나누는 이 행사는 독서 방식을 확장하고 지역 출판 생태계를 연결하는 것을 목표로 한다. 부산 황령산에서 열린 행사에서는 산 정상에서 책을 교환하고 손 편지를 읽는 시간을 가졌으며, 디지털 디톡스의 기회도 제공했다. 4월 대구, 5월 대전으로 이어지는 이 프로그램은, 앞으로 전국으로 확대될 예정이다. 서울모닝커피클럽 북다이브는 아침 일찍 카페에서 만나 커피를 마시며 책을 읽는 모임이다. 지정 도서나 토론 없이, 가벼운 마음으로 참여하여 하루를 활기차게 시작하는 것을 목표로 한다. 이러한 다양한 독서 모임들은 강한 규칙이나 의무 없이, 책을 매개로 한 ‘따로 또 같이’의 경험을 공유하며, 독서의 새로운 가능성을 열어가고 있다.\다양한 형태의 독서 모임이 등장하는 현상은, 현대인들이 독서를 통해 새로운 경험과 관계를 추구한다는 것을 보여준다. ‘경험수집가의 시대’를 언급하며 송수진 교수는, 이러한 모임들이 ‘나’를 중심으로 한 취향 공동체를 만들어가는 과정이라고 분석한다. 요즘 세대는 새로운 경험을 통해 자신의 정체성을 찾아가고 있으며, 독서 모임은 이러한 과정에서 중요한 역할을 한다. 이러한 모임들은 책을 통해 서로 연결되고, 개인적인 경험을 공유하며, 새로운 관계를 형성한다. 침묵독서클럽, 독서열차, 산책, 모닝커피클럽 등 다양한 형태의 독서 모임은, 책이라는 매개체를 통해 개인의 취향을 공유하고, 함께 성장하는 경험을 제공한다. 이러한 변화는 독서가 단순히 지식을 습득하는 행위를 넘어, 삶의 일부가 되고, 개인의 정체성을 형성하는 중요한 요소가 되었음을 시사한다. 독서는 이제 공원, 기차, 산, 카페 등 다양한 공간에서 재구성되며, 사람들에게 새로운 경험과 즐거움을 선사한다. 이러한 트렌드는 독서의 즐거움을 더욱 많은 사람들에게 알리고, 독서 문화를 더욱 풍성하게 만들 것이다





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