독극물 사형 집행서 생존한 크리스타 파이크, 재집행 맞서겠다

미국 테네시주에서 독극물 주입 사형 집행에도 생존한 크리스타 파이크가 끔찍한 통증을 호소하며 재집행 시도에 맞서겠다고 밝혔다. 빌 리 주지사는 감형 요구를 거부하고 집행 실패에 대한 독립 조사를 지시했다.

미국 테네시주 에서 독극물 주입 방식의 사형 집행에도 살아남은 여성 사형수 크리스타 파이크 (50)가 사형 집행 이후 겪은 고통을 공개하고 재집행 시도에 맞서겠다는 입장을 밝혔다. 파이크는 지난달 30일 테네시주 내슈빌의 한 교도소에서 사형 집행용 약물인 펜토바르비탈 을 두 차례 투여받고도 숨지지 않아 병원으로 이송됐으며, 약 일주일 뒤인 이달 6일 의식을 되찾았다. 그는 30일 변호인들에게 구술한 성명에서 사형 집행 이후의 상황을 처음으로 상세히 전했다.

사형수 파이크가 전한 집행 이후 상황

워싱턴포스트(WP)에 따르면 파이크는 성명에서 1995년 발생한 범행에 대해 죽을 준비를 마친 상태로 사형장에 들어갔고 마음의 평정을 찾은 상태였다고 말했다. 이어 며칠 뒤 병원 응급실에서 홀로 깨어났고 몸 전체와 손, 목구멍에 극심한 통증을 느꼈다고 밝혔다. 그는 육체뿐만 아니라 마음과 영혼에도 고통이 있다고 덧붙였다.

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파이크는 그날 밤 이후의 삶은 생각해본 적이 없다며 피해자 가족이 겪은 끔찍한 고통과 상실을 계속 생각하고 있다고 전했다. 사형 집행 과정에서는 팔이 보라색으로 변하는 등 약물이 혈관 밖 조직으로 새어 나갈 때 나타나는 정맥 외 유출 증상도 보였다. 그는 깨어보니 끔찍한 통증과 혼란뿐이었다고 당시 상황을 설명했다.

테네시주 사형 집행 규정과 실패 절차

테네시주 규정은 첫 번째 약물 투여로 사망하지 않으면 두 번째 용량을 투여하도록 하고 있다. 그러나 두 번째 투여 뒤에도 생존했을 때의 절차는 규정하지 않고 있다. 이번 사례는 규정의 공백을 드러낸 것으로 평가된다. 파이크는 2007년 12월 4일 미국 테네시주 녹스빌의 녹스카운티 형사법원에도 출석한 바 있으며, 로이터와 연합뉴스가 이를 보도했다.

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빌 리 테네시 주지사는 올해 말까지 사형 집행을 유예하고 집행 실패에 대한 독립적인 조사를 지시했다. 다만 파이크의 형을 가석방 없는 종신형으로 바꿔달라는 변호인들의 요구는 거부했다. 주지사의 감형 거부로 파이크의 신병 처리는 조사 결과와 향후 정치적 상황에 따라 달라질 전망이다.

차기 주지사 선거와 재집행 전망

다음 달 3일 중간선거에서 선출될 차기 주지사가 재집행을 추진할지는 불분명하다. 유력 후보인 마샤 블랙번 공화당 상원의원은 신속한 사형 집행과 전기의자 사용을 주장해왔다. 파이크 변호인단은 재집행 시도에 맞서 싸우겠다고 밝혔다. 이번 사건은 사형 제도 운영과 집행 실패 시의 절차 마련 필요성을 둘러싼 논쟁을 다시 불러일으키고 있다.

1995년 범행과 사형 선고 배경

파이크는 18세이던 1995년 남자친구 등과 함께 19세 콜린 슬레머를 살해해 이듬해 사형을 선고받았다. 슬레머가 자신의 남자친구에게 관심이 있다고 생각해 범행한 것으로 조사됐다. 그는 사형 집행일 이후의 삶은 생각해본 적이 없다고 말하면서도 피해자 가족의 고통을 계속 생각하고 있다고 밝혔다.