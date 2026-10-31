독감·코로나19 백신, 65세 이상 입원 위험 낮춰…이상반응 위험은 100만 건당 7건

독감과 코로나19 백신의 이상반응 위험과 예방 효과를 수치로 비교했다. 코로나19 백신 아나필락시스는 100만 건당 7건 수준이며, 65세 이상 입원 위험은 53% 낮았다.

손기영 서울아산병원 가정의학과 교수가 가을 접종철을 맞아 백신 접종 뒤 겪는 불편과 이상반응, 그리고 감염 시 위험을 수치로 비교해 판단할 것을 권했다. 접종 후 하루 이틀 몸살로 일상이 멈췄던 경험이 있어도, 감염 뒤 입원이나 심근경색 위험과는 크기가 다르다는 설명이다. 올해 독감은 예년보다 한 달 이상 이른 9월 11일 유행주의보가 내려졌다.

진료실에서는 매년 가을 비슷한 질문이 반복된다. 지난해 백신을 맞고 이틀을 앓았으니 올해도 맞아야 하는지, 가족에게도 권해야 하는지 망설여진다는 것이다. 이 질문에 답하려면 접종 뒤 불편, 드물지만 중요한 이상반응, 감염되었을 때의 위험을 각각 분리해 크기를 살펴야 한다.

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부작용이라는 단어에 섞인 세 가지

부작용이라는 한 단어에는 서로 다른 세 가지가 섞여 있다. 첫째는 주사 부위 통증과 발열, 몸살 같은 흔한 반응이다. 면역계가 작동하기 시작했다는 신호이며 대개 며칠 안에 저절로 가라앉는다. 중요한 일정이 있는 날의 전날을 피해 접종하는 식으로 일정을 조정할 수 있다.

둘째는 아나필락시스처럼 드물지만 즉시 치료가 필요한 이상반응이다. 셋째는 접종과 시간만 겹쳤을 뿐 백신과 무관한 사건이다. 백신을 맞지 않아도 매일 누군가는 병을 얻기 때문에, 접종 다음 날 생긴 질환이 모두 백신 탓으로 느껴질 수 있다는 점을 구분해야 한다.

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지난해 겪은 이틀 몸살과 뉴스에서 접한 중증 알레르기는 같은 부작용이라는 이름으로 불릴 뿐 전혀 다른 사건이다. 뉴스는 사건의 수를 전하지만 의학은 언제나 분모를 함께 묻는다.

코로나19 백신 이상반응 100만 건당 7건

코로나19 백신은 뉴스에 가장 자주 등장해 걱정하는 사람이 많은 백신이다. 우리나라에서는 이 백신을 1억 회 넘게 접종했다. 이 가운데 숨쉬기가 힘들고 혈압이 떨어지는 심한 급성 알레르기 반응인 아나필락시스로 확인된 경우는 100만 번 접종당 일곱 번 정도였다.

10만 번에 한 번도 되지 않는 수준이며, 모두 치료를 받고 회복했고 사망 사례는 없었다. 위험이 0이라는 의미가 아니라 그 크기를 알고 판단하자는 의미다. 두려움은 분모가 없을 때 커지고, 크기를 확인할 때 다스려진다.

독감 백신이 막아주는 입원과 혈관 위험

독감은 독한 감기 정도로 여겨지지만 폐렴으로 번져 입원하거나 목숨을 잃기도 하는 호흡기 질환이다. 미국의 올해 자료에서 백신을 맞은 65세 이상은 맞지 않은 사람보다 독감으로 입원할 가능성이 3분의 1가량 낮았다.

독감의 영향은 호흡기에서 끝나지 않는다. 바이러스 감염이 온몸에 염증을 일으키고 그 영향이 혈관까지 미치기 때문이다. 덴마크에서 독감에 걸린 뒤 처음으로 심근경색이나 뇌졸중을 겪은 성인 1000여 명을 분석한 연구에서는 독감 확진 뒤 일주일 동안 심근경색 위험이 평소의 네댓 배, 뇌졸중 위험이 세 배가량 높아져 있었다.

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반면 같은 해에 백신을 맞고도 독감에 걸린 사람은 이 위험이 절반 정도만 올라갔다. 백신이 감염을 완벽히 막지는 못해도 감염 뒤 혈관에 닥치는 충격은 줄여줄 수 있다는 뜻이다. 코로나19도 비슷하다. 2025~26절기 미국 성인 자료에서 백신을 맞은 65세 이상은 맞지 않은 사람보다 입원할 가능성이 53% 낮았다. 감염 자체를 막기보다 병원 침상으로 가는 길을 막아주는 효과다.

지금 확인해야 할 접종 원칙

아직 맞지 않았다면 서둘러야 한다. 올해 독감은 예년보다 한 달 이상 일찍 유행해 9월 11일 유행주의보가 내려졌다. 백신은 접종 후 약 2주가 지나야 효과가 나타나므로 지금 맞아도 11월 중순은 되어야 방어가 갖춰진다.

무료접종 대상인지도 확인해야 한다. 65세 이상은 올해도 국가 무료접종을 받을 수 있고, 독감과 코로나19 모두 10월 중순부터 65세 이상 전체를 대상으로 접종이 시작되었다. 예진할 때는 지난번 증상을 구체적으로 말하는 것이 좋다. 접종 다음 날 오후부터 이틀간 열이 났다는 설명이 지난해에 이틀 앓았다는 말보다 훨씬 유용하다. 접종 뒤 20~30분은 병원에 머물러야 한다.

대한가정의학회의 50세 이상 성인 예방접종 체크리스트에는 추가 항목이 있다. 대상포진은 50세가 넘으면 발병이 급격히 늘어 접종이 권장된다. 폐렴구균은 65세 이상이면 국가 무료접종도 받을 수 있다. RSV는 치료제가 따로 없고 60세 이상이나 만성질환자에게 위험이 커 접종을 고려한다. 파상풍·디프테리아·백일해 백신은 10년마다 다시 맞아야 한다. 독감 주사를 맞으러 갈 때 주치의에게 접종 기록을 보여주고 빠진 백신이 없는지 물어보는 것이 좋다.

백신을 맞고 겪는 하루 이틀의 몸살은 유쾌하지 않다. 하지만 그 불편과 감염 뒤 찾아올 수 있는 입원, 심근경색의 크기는 같지 않다. 불편을 가볍게 여기라는 말이 아니라 두 크기를 정확히 재어 보자는 말이다. 백신은 사고를 완벽히 막는 마법이 아니라 사고가 났을 때 생명을 지키는 안전벨트다. 올겨울 나와 가족의 안전벨트를 함께 확인할 필요가 있다.