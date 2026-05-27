도쿄대·하버드대 나온 29세 시장, 교육 개혁으로 주목받다

일본 아시야시의 다카시마 료스케 시장은 도쿄대와 하버드대를 졸업한 후 26세에 최연소 시장이 되었습니다. 그는 교육 정책을 최우선으로 삼아 중앙교육심의회 위원으로 활동하며, 타임지 '차세대 100인'에 선정되는 등 국제적 주목을 받고 있습니다.

도쿄대와 하버드대를 졸업한 초엘리트가 첫 직장으로 인구 9만 명의 소도시 시장을 선택했습니다. 일본 효고현 아시야시 의 다카시마 료스케 시장이 그 주인공입니다. 29세의 젊은 나이에 일본 역대 최연소 시장 으로 당선된 그는 교육 정책을 최우선 과제로 삼고 있습니다.

지난 15일 아시야시청에서 만난 다카시마 시장은 중앙일보와의 인터뷰에서 자신의 정치 철학과 비전을 밝혔습니다. 다카시마 시장은 어린 시절 몸이 약하고 내성적이었다고 합니다. 초등학생 때 스스로 도전을 선택하며 변화를 경험했습니다.

"부모님과 주변 사람들이 제가 재미있다고 생각하는 것을 마음껏 할 수 있도록 응원해 주셨어요. 그 덕분에 스스로 결정한 일을 끝까지 해내는 성공을 맛볼 수 있었습니다.

" 이러한 경험이 그를 정치에 뛰어들게 한 동기가 되었습니다. 도쿄대 법학부와 하버드대 교육대학원을 졸업한 후, 그는 컨설팅 회사에서 일하다가 2023년 지방선거에 출마했습니다. 세습이나 비서 경험 없이 고향이 아닌 지역에서 출마한 것은 선거 불과 4개월 전이었습니다. 그러나 현직 시장 등 3명의 후보를 꺾고 46.7%의 득표율로 압승을 거두었습니다.

당시 그의 나이는 26세 2개월로 일본 최연소 시장 기록을 세웠습니다. 시장 취임 후 다카시마는 교육 정책을 시정의 핵심으로 삼았습니다. 지난해부터는 문부과학상의 자문협의체인 중앙교육심의회 특별분과위원으로 위촉되어 초·중·고등학교 교육 개혁에 참여하고 있습니다. 그의 개혁 방식은 국제적으로도 주목받아, 2023년 미국 타임지의 '차세대 100인'에 선정되었습니다.

타임지는 "장로 정치가 지배적인 일본에서 그 틀을 깨려고 노력하고 있다"며 "젊은 세대에 이익이 되는 개혁을 우선시해 왔다"고 평가했습니다. 다카시마 시장은 "지역 주민들과 함께 만들어가는 교육 정책이 중요하다"며 "아이들이 자신의 꿈을 키울 수 있는 환경을 조성하겠다"고 말했습니다. 앞으로의 포부에 대해 그는 "총리직보다는 시장으로서 지역에 집중하고 싶다"며 "아시야시를 교육 혁신의 모범 사례로 만들겠다"고 강조했습니다. 그는 또한 "젊은 세대의 정치 참여를 늘리는 것도 중요한 과제"라고 덧붙였습니다.

인터뷰 내내 밝은 미소를 잃지 않았던 다카시마 시장은 "정치인은 주민의 삶을 더 나은 방향으로 바꾸는 사람"이라며 "앞으로도 지역 주민과 소통하며 변화를 만들어 가겠다"고 다짐했습니다





joongangilbo / 🏆 11. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

다카시마 료스케 최연소 시장 교육 개혁 아시야시 일본 정치

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

[단독] 특검, 이상민에 29일 소환 통보…‘관저 예산 전용’ 직권남용 혐의3대 특검 잔여 사건을 수사하는 권창영 특별검사팀이 윤석열 정부 때 관저 예산을 전용한 의혹과 관련해 이상민 전 행정안전부 장관에게 소환조사를 통보했다. 26일 한겨레 취재 결과 종합특검은 이 전 장관에게 오는 29일 경기도 과천 종합특검팀 사무실에서 피의자 신분으로

Read more »

단일화 변수 소멸 수순?…울산·평택을·북갑 모두 파행·난망(서울=연합뉴스) 박수윤 김정진 박재하 오규진 기자=6·3 지방선거와 국회의원 재보선 사전 투표(29~30일)가 26일로 사흘 앞으로 다가왔...

Read more »

“친형에게 성적 학대 당했다” 눈물 쏟은 재벌 4세…태국 발칵태국 유명 재벌가 출신 환경운동가가 친형에게 어린 시절 성폭력을 당했다고 공개 폭로하면서 태국 사회에 뒤늦은 ‘미투’ 운동이 확산하고 있다. 26일(현지시간) AFP 통신과 네이션·카오솟 등 태국 매체들에 따르면 태국 재벌 비롬박디 가문의 4세인 환경운동가 시라누드 스콧(29)은 이달 초 소셜미디어 영상을 통해 친형 수닛 스콧으로부터 과거 여러 차례 성적 학대를 당했다고 밝혔다. 태국 사회로 번지는 성폭력 피해 고백 온라인상에서는 2010년대 전 세계적으로 확산한 미투 운동 당시 비교적 잠잠했던 태국 사회에서 시라누드가 논의의 물꼬를 텄다는 반응이 이어지고 있다.

Read more »

鄭, 충남·인천 '골목골목' 지원사격…'1번 찍으면 은혜 보답'(논산·서울=연합뉴스) 이슬기 정연솔 기자=더불어민주당은 6·3 지방선거의 사전투표(29∼30일)를 이틀 앞둔 27일 충남과 인천 곳곳을 돌...

Read more »

‘1인 7표’ 지방선거 29일 개막…재보선 지역은 8표 기입해야 [선관위 기획]4460만여명 유권자가 기본 1인 7표를, 국회의원 재보궐선거 실시 지역에서는 8표를 행사한다. 중앙선거관리위원회에 따르면 사전투표는 29~30일 오전 6시부터 오후 6시 실시하고, 본 투표는 6월 3일 오전 6시부터 오후 6시까지 열린다. 6ㆍ3 지방선거에 참여하는 유권자는 공통으로 1인 7표를 배부받는다.

Read more »