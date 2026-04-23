권창영 특검팀이 김건희 여사 무혐의 수사보고서 작성 과정에서 검사의 날짜 변경 개입 정황을 포착하고 허위공문서 작성 혐의를 검토 중이다. 도이치모터스 주가조작 사건과 관련하여 봐주기 의혹도 집중 조사하고 있다.

권창영 특별검사팀이 도이치모터스 주가조작 사건과 관련하여 김건희 여사의 무혐의 수사보고서 작성 과정에서 검찰 내부의 부적절한 개입 정황을 포착하고 수사를 확대하고 있다. 핵심은 당시 수사보고서 의 작성 날짜 변경에 적극적으로 관여한 ㄱ검사에 대한 허위공문서 작성 혐의 적용 여부이다.

한겨레의 취재 결과, 종합특검팀은 ㄱ검사가 김 여사의 무혐의 처분 이틀 전인 2024년 10월 15일, 다른 수사팀 관계자에게 수사보고서 작성 일자를 앞당길 수 있다는 취지의 메시지를 보낸 사실을 확인했다. 이는 수사보고서의 작성 날짜를 조작하여 무혐의 처분에 대한 정당성을 강화하려는 의도로 해석될 수 있다. 실제로 수사보고서에 기재된 작성일은 해당 메시지가 전달되기 4일 전인 10월 11일로 나타났다. 종합특검팀은 당시 수사팀이 충분한 검토 없이 김 여사의 무혐의를 결정하고, 이를 외형적으로 뒷받침하기 위해 수사보고서의 작성 일자 등을 임의로 조정한 것으로 의심하고 있다.

현재 ㄱ검사는 미국 연수에 머물고 있으며, 종합특검팀은 ㄱ검사의 역할을 주도적인 것으로 판단하고 참고인 신분에서 피의자로 전환하는 방안을 검토 중이다. 또한, ㄱ검사를 국내로 소환하여 대면 조사를 진행할 계획이며, ‘윗선’의 지시가 있었는지 여부를 집중적으로 조사할 예정이다. 이는 수사기록이 김 여사에게 유리하게 위변조되었을 가능성을 염두에 둔 것이다. 종합특검팀은 2024년 10월 김 여사의 도이치모터스 주가조작 혐의와 디올 가방 수수 혐의에 대한 검찰의 불기소 처분 과정에서 ‘봐주기’ 의혹이 있었는지 집중적으로 조사하고 있다.

특검팀은 수사기록이 김 여사의 무혐의 결론을 뒷받침하기 위해 사전에 계획적으로 조작되었을 가능성에 주목하고 있다. 즉, 수사 과정에서 확보된 증거들이 김 여사에게 불리하게 작용할 수 있는 부분들을 의도적으로 누락하거나 왜곡하여 무혐의 처분을 이끌어냈다는 의혹이다. 이러한 의혹을 밝히기 위해 특검팀은 관련자들의 진술과 증거자료를 면밀히 분석하고 있으며, 필요하다면 추가적인 압수수색과 소환 조사를 진행할 방침이다. 특히, 수사보고서 작성 과정에 개입한 검사들의 역할과 책임에 대해 집중적으로 추궁할 것으로 예상된다.

또한, 특검팀은 김 여사의 배우자인 윤석열 대통령의 관여 여부까지도 배제하지 않고 수사를 진행할 가능성이 있다는 분석도 나오고 있다. 이러한 광범위한 수사는 정치적인 파장을 불러일으킬 수 있다는 우려도 제기되고 있다. 한편, 종합특검팀은 심우정 전 검찰총장의 내란 중요임무종사 혐의 등을 확인하기 위해 대검찰청을 압수수색했다. 심 전 총장은 비상계엄 당시 계엄 합동수사본부에 검사 파견을 검토한 혐의를 받고 있으며, 이는 당시 정권의 비리 은폐를 위한 시도였다는 의혹이 제기되고 있다.

특검팀은 압수수색을 통해 관련 증거를 확보하고 심 전 총장의 당시 행적과 의도를 밝히는 데 주력할 것으로 보인다. 이와 함께, 서울대학교 로스쿨의 언어장애 지원자 면접 과정에 대한 소송도 제기되었다. 소송의 내용은 서울대 로스쿨이 정당한 편의를 제공하지 않고 면접을 진행하여 언어장애 지원자의 기회를 박탈했다는 것이다. 또한, 도널드 트럼프 전 미국 대통령은 ‘이란 분열’을 비난했지만, 관계자들은 오히려 트럼프 전 대통령의 정책이 더 큰 문제를 야기했다고 반박했다.

이러한 다양한 사건들은 정치, 사회, 법조계 등 각 분야에서 벌어지고 있는 복잡한 상황을 보여준다. 종합특검팀의 수사 결과는 향후 정치권에 큰 영향을 미칠 것으로 예상되며, 관련 사건들의 진행 상황에도 귀추가 주목된다





hanitweet / 🏆 12. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

도이치모터스 김건희 특검 수사보고서 허위공문서 주가조작 심우정 내란

United States Latest News, United States Headlines