도심 속 작은 기적, 발끝에서 시작되는 봄의 기록

일상 속에서 무심히 지나쳤던 길가 식물들을 관찰하며 얻은 삶의 통찰과 자연의 경이로움을 담은 에세이입니다.

우리는 매일 정해진 길을 걷고 같은 풍경을 지나치며 살아간다. 하지만 익숙함이라는 안개에 가려 우리가 놓치고 있는 것들이 너무나 많다. 발밑에 낮게 엎드려 피어난 작은 꽃들, 보도블록 틈새를 뚫고 올라온 강인한 풀잎들은 우리가 잠시만 걸음을 멈추고 시선을 낮추었을 때 비로소 그 존재를 드러낸다.

일상의 속도를 늦추고 주변의 식물들을 관찰하는 행위는 단순히 자연을 감상하는 것을 넘어, 잊고 있었던 감각을 깨우고 삶을 바라보는 새로운 시선을 갖게 하는 소중한 경험이 된다. 필자는 우리 동네라는 작은 세계 속에서 만나는 식물들의 변화를 기록하며, 그들이 건네는 무언의 메시지에 귀를 기울여 보려 한다. 한때 우리 농촌의 논밭을 보랏빛과 분홍빛으로 물들였던 자운영은 이제 점차 사라져가는 추억의 꽃이 되어가고 있다. 농사 방식이 현대화되고 화학 비료의 사용이 늘어나면서 자연스럽게 자운영이 설 자리는 좁아졌다.

충남 아산의 다라미자운영마을을 방문했을 때, 성글게 피어 있는 자운영의 모습은 애잔하면서도 반가웠다. 함께 길을 걷던 이는 어린 시절 코끝을 스치던 달콤한 환타 냄새와 함께 오보록하게 피어났던 자운영의 풍경을 그리워했고, 평생 흙을 일궈온 늙은 농부는 손으로 일일이 잡초를 뽑고 씨를 뿌리던 시절, 농사의 시작을 알리던 희망의 꽃으로 자운영을 기억하고 있었다. 마을 안내자는 친환경 쌀 생산이라는 가치와 더불어 돌아가신 어머니에 대한 그리움을 담아 매년 자운영을 심는다고 했다.

기후 변화로 인해 예전만큼 무성하게 자라지는 못하지만, 논둑 한쪽에 단 몇 송이라도 피어 누군가의 기억을 불러일으키고 마음속 깊은 곳의 향수를 자극할 수 있다면 그것만으로도 자운영의 존재 이유는 충분할 것이다. 식물을 관찰하는 일은 시간의 흐름을 기록하는 일과 같다. 2011년 과천과학관에서 처음 마주했던 봄맞이꽃에 대한 기억이 생생하다. 당시 식물 도감의 여백에 '사랑하게 될 것 같다'고 적어 넣었던 짧은 문장은 마치 미래를 예견한 예언처럼 다가왔다. 이후 우연히 묘지 근처에서 다시 만난 봄맞이는 해마다 자신의 영역을 조금씩 넓혀가며 군락을 이루고 있었다.

처음 혼자 피어 있었을 때는 너무나 작고 초라해 보여 눈에 띄지 않았지만, 수많은 동료가 함께 모이자 그 작은 꽃들이 모여 풍경의 주인공이 되는 마법 같은 일이 벌어졌다. 지난 15년 동안 도감에 꼼꼼하게 쌓아온 관찰 기록들은 이제 필자만의 작은 식물 세계가 되었으며, 어느덧 아파트 창밖에 펼쳐진 거대한 봄맞이 군락을 바라보며 오래전 가슴 속에 품었던 예감이 실재하는 현실이 되었음을 깨달았다. 작은 관심이 쌓여 거대한 애정이 되고, 그것이 다시 풍경이 되는 과정은 식물이 성장하는 방식과 매우 닮아 있다. 도시의 삭막한 환경 속에서도 생명은 끊임없이 적응하며 살아남는다.

출근길 보도블록 틈새에서 발견한 민들레는 수없이 많은 발길에 밟히면서도 다시 오뚝이처럼 일어서는 강인함을 보여주었다. 그들은 생존을 위해 스스로 높이를 포기하고 최대한 지면에 밀착한 낮은 자세를 선택했다. 반면 가로수 주변의 넉넉한 흙 위에 자리 잡은 민들레들은 20에서 30센티미터까지 높게 자라나 당당한 모습을 뽐내고 있었다. 같은 유전자를 가진 동일한 종의 민들레임에도 불구하고, 그들이 뿌리 내린 환경에 따라 외형과 생리적 특징이 완전히 다르게 나타난 것이다.

생물학에서는 이러한 현상을 표현형 가소성이라고 부른다. 이는 주어진 환경에 반응하여 자신의 형태를 최적화하는 생존 전략이다. 보도블록의 민들레는 생존을 위해 낮음을 선택했고, 가로수 밑의 민들레는 햇빛이라는 자원을 얻기 위해 높음을 선택했다. 이 둘 중 어느 쪽이 더 완성된 삶이거나 옳은 방향이라고 말할 수 없다.

단지 자신이 놓인 자리에서 최선을 다해 적응하며 살아남았을 뿐이다. 우리의 삶 또한 이와 같지 않을까. 각자가 처한 환경은 다르지만, 그 안에서 나름의 생존 방식을 찾아내어 꽃을 피우는 것 자체가 숭고한 가치를 지닌다. 봄의 전령사라 불리는 진달래는 전국 각지에서 시차를 두고 피어나며 긴 여정을 이어간다.

따뜻한 남도 끝자락에서 시작된 분홍빛 물결은 중부를 거쳐 설악산의 높은 봉우리까지 차례로 올라간다. 낮은 골짜기부터 산꼭대기까지 순차적으로 피어나는 진달래의 모습은 마치 거대한 생명의 파도가 치는 것 같다. 진달래는 우리 민족의 한과 정을 고스란히 담고 있는 민초의 꽃이기도 하다. 척박한 땅에서도 꿋꿋하게 뿌리를 내리고 꽃을 피우는 모습은 고난의 역사를 견뎌온 우리네 삶과 닮아 있다.

과거 배고픈 시절에는 화전민들의 소중한 먹거리가 되어주었고, 지금은 수많은 문학과 노래 속에서 그리움과 사랑의 정서로 기억되며 사랑받고 있다. 비가 내린 뒤 시들어 보이는 꽃잎일지라도 그 안에는 다시 일어설 생명력이 응축되어 있다. 다가오는 주말, 산에 올라 햇살에 투과되는 투명한 꽃잎의 색조와 바람에 가볍게 춤추는 진달래의 몸짓을 오감으로 느껴본다면 메마른 도심의 삶 속에서 잃어버렸던 정서적 풍요로움을 되찾을 수 있을 것이다. 3월 하순, 공기의 온도가 완연히 올라가며 본격적인 봄의 기운이 감돌기 시작했다. 집에서 20분 정도 거리의 양지바른 산자락으로 발걸음을 옮겨 이른 봄꽃들을 찾아 나섰다.

그곳에서 작고 노란 꽃다지가 봄볕을 받아 보석처럼 반짝이며 피어 있는 것을 발견했다. 꽃다지는 이름처럼 작은 꽃들이 옹기종기 모여 하나의 작은 꽃다발을 이루며 곤충들을 유혹한다. 두해살이풀인 꽃다지는 가을에 미리 싹을 틔워 땅에 바짝 엎드린 채 혹독한 겨울 추위를 견뎌내고, 봄이 오면 가장 먼저 기지개를 켜며 꽃을 피운다. 화려한 색채나 거대한 크기를 자랑하지는 않지만, 자신의 자리를 묵묵히 지키며 세상에 봄이 왔음을 알리는 이 작은 꽃과의 만남은 필자에게도 진정한 봄이 찾아왔음을 실감하게 해주었다.

하지만 자연의 아름다움은 늘 찰나의 순간에 머문다. 며칠 전 화사하게 피어 있던 큰개불알풀이 궁금해 다시 그 자리를 찾았을 때, 예상과 달리 그곳은 적막했다. 눈이 녹고 햇살이 좋아 더 많은 꽃이 반겨줄 것이라 기대했지만, 선명하게 빛나던 꽃들은 어느새 사라지고 없었다. 피어남보다 빠른 사라짐을 목격하며, 지금 이 순간 내 곁에 있는 생명의 소중함과 찰나의 아름다움을 더욱 깊이 새기게 된다





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봄꽃 생태관찰 표현형 가소성 자연치유 일상의기록

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