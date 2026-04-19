도심 속 힐링 공간, 백련산 숲속치유센터 시범 운영 체험 후기

서울 서대문구에 새롭게 문을 연 백련산 숲속치유센터의 시범 운영 프로그램에 직접 참여한 후기를 담은 기사입니다. 센터의 시설, 프로그램 내용, 건강 측정 과정, 숲 체험, 그리고 향후 운영 계획 등을 자세히 소개하며, 도심 속에서 경험할 수 있는 산림치유의 매력을 전달합니다.

백련산 숲속치유센터 시범 프로그램 참여 후기: 도심 속 힐링 경험 "안녕하세요. 백련산 숲속치유센터 시범운영 프로그램에 최종 확정되셨습니다." 라는 문자를 받은 것은 지난 4월 15일이었다. 서대문구 백련사길 130에 위치한 백련산 숲속치유센터 는 지난 4월 2일 개관식을 마치고 4월 7일부터 본격적인 시범 운영 에 돌입했다. 기자 역시 구청 홈페이지를 통해 온라인으로 신청했지만, 높은 경쟁률에도 불구하고 포기할 수 없었던 터라 확정 문자를 받기 전 이미 센터를 한 번 방문하기도 했다. 떨리는 마음으로 기다린 끝에, 사흘 뒤 프로그램 참여 확정 소식을 접하고 주말을 손꼽아 기다렸다. 마침내 4월 18일 오후 2시, 기대했던 시범 프로그램에 참여할 기회가 찾아왔다. 프로그램의 시작은 산림치유 사의 안내에 따라 건강 측정 장비실에서 이루어졌다. 아웃바디를 통해 신체 사이즈를 측정하고, 스트레스 측정기로는 자율신경 기능, 스트레스 상태, 그리고 혈관 건강 상태까지 꼼꼼하게 진단받았다.

마치 나 자신을 처음 마주하는 듯한 설레면서도 긴장되는 순간이었다. 이어서 진행된 편백 건식 좌욕은 은은하게 퍼지는 편백 향 덕분에 마음이 한결 편안해지고 몸의 긴장이 사르르 풀리는 듯한 경험을 선사했다. 좌욕을 하는 동안 손 마사지 도구를 이용한 셀프 마사지 시간도 가졌는데, 따뜻한 편백 향과 함께 손의 피로를 푸는 데 큰 도움이 되었다. 다음 순서로는 아로마 오일을 손에 묻혀 직접 마사지하는 시간과 함께, 건강 박수 배우기도 진행되었다. 다양한 동작을 따라 하며 박수를 치는 과정에서 자연스럽게 웃음꽃이 피어났고, 참여자들 간의 어색함도 눈 녹듯 사라졌다. 원래 예정되었던 산림치유 과정은 숲 속에서 이루어져야 하지만, 시범 운영 기간이라 숲 속에 평상형 정자 설치가 아직 완료되지 않아 일부 조정이 불가피했다. 치유사는 원래 10명의 참가자를 확정했으나, 개인 사정으로 불참한 인원도 있고 노약자 참여도 고려하여 짧고 편안한 숲길을 따라 프로그램을 진행하기로 했다. 치유센터에서 위로는 물론 아래로도 숲길이 나 있었는데, 치유사는 숲 속에서 만난 진달래꽃을 자세히 관찰하도록 유도했다. 꽃술의 색깔을 예로 들며 식물들이 생존을 위해 얼마나 전략적으로 살아가는지를 설명하는 과정은 매우 흥미로웠다. 더불어 나뭇잎의 모양과 크기 등도 관찰하며, 이것 또한 나무의 생존 전략임을 배우고 참여자들에게 "선생님들도 전략적으로 살고 계신가요?"라는 질문을 던지며 성찰의 시간을 갖도록 이끌었다. 불과 20~30분 남짓한 짧은 숲 속 산책이었지만, 작은 풀 한 포기부터 성인 키 몇 배는 족히 되는 거대한 나무까지, 숲을 이루는 모든 생명이 새롭게 느껴지고 관심의 대상이 되는 소중한 시간이었다. 마지막 순서로는 차를 마시며 잠시 휴식을 취한 뒤, 누워서 싱잉볼 소리에 맞춰 깊이 호흡하는 시간을 가졌다. 잔잔하게 울려 퍼지는 싱잉볼 소리는 몸과 마음의 깊은 이완을 이끌어냈고, 일상의 스트레스를 잠시나마 잊게 해주었다. 치유사가 참여자들에게 소감을 묻자, 기자는 이번 체험이 "나를 확인한 시간"이었다고 답했다. 아웃바디 측정을 통해 자신의 숨은 키와 신체 불균형을 파악할 수 있었고, 스트레스 측정기로는 현재 스트레스 정도, 대처 능력, 혈관 상태 등을 객관적으로 알 수 있었기 때문이다. 참고로 아웃바디 측정 결과는 개인 카카오톡으로 상세하게 전달받았는데, 이는 앞으로의 몸 관리에 상당한 도움이 될 것으로 기대된다. 총 두 시간의 체험 시간 중 숲 속 산책이 조금 짧게 느껴져 아쉬움이 남기도 했지만, 도심 가까운 곳에서 이렇게 전문적인 산림치유를 경험할 수 있다는 것만으로도 충분히 감사하고 다행이라고 생각했다. 백련산 숲속치유센터의 실내 면적은 297제곱미터이며, 건강 측정 장비로는 스트레스 측정기, 인바디, 아웃바디, 혈압계가 비치되어 있다. 또한, 편백 건식 좌욕기, 마사지 소도구 등 다양한 치유 장비를 갖추고 있다. 치유 숲에는 맨발길, 소나무숲 쉼터가 조성되어 있으며, 향후 평상형 정자도 설치될 예정이다. 센터는 체험형, 특별형, 맞춤형 프로그램으로 운영되며, 맞춤형 프로그램에는 '백련감성'(청소년), '백련청춘'(65세 이상 어르신), '백련마음'(스트레스 고위험군), '백련건강'(만성질환자), '백련이음'(1인 가구) 등이 포함된다. 현재 시범 운영은 2026년 4월 7일부터 5월 26일까지 화요일부터 토요일까지 주 5회, 오전 10시부터 오후 6시까지 진행된다. 정규 운영은 2026년 6월 8일부터 시작되며, 주 6회, 오전 10시부터 오후 6시까지 운영된다. 하루에 오전 10시-12시, 오후 2시-4시까지 총 2회의 산림치유 프로그램이 운영되며, 오후 4시-6시까지는 주민 자유 이용 시간이다. 시범 운영 기간인 50일간은 무료로 이용 가능하며, 이용 시간은 2시간이다. 프로그램당 참여 인원은 10명으로 제한된다. 정규 운영은 6월 9일부터 시작될 예정이며, 유료로 운영될 예정이다. 월 1회 간호사가 건강 상담을 제공하며, 모든 시민을 대상으로 운영된다. 프로그램 신청은 '백련산 숲속치유센터'를 검색한 후, 서대문구 홈페이지 '통합신청' 메뉴에서 할 수 있다. 대중교통 이용 시, 홍제역 3번 출구에서 서대문 10번 마을버스를 타면 편리하다. 기타 문의사항은 서대문구 푸른도시과(02-3140-4861)로 연락하면 된다. 휴양림 등의 산림치유 프로그램에 비해 규모는 작고 환경이 다소 열악할 수 있지만, 백련산, 북한산, 안산, 앵봉산 등 녹지가 풍부한 서대문구에 생긴 치유센터라는 점에서 그 의미가 크다. 앞으로 센터가 지역 환경에 맞는 내실 있는 운영으로 더 많은 시민에게 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대한다





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