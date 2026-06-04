도수치료 관리급여 전환…가격 4만3850원, 연간 24회 제한

보건복지부가 도수치료를 건강보험 관리급여로 전환해 가격을 4만3850원으로 고정하고, 연간 이용 횟수를 최대 24회로 제한한다. 의사단체는 반발하고 있다.

보건복지부가 다음 달부터 도수치료 를 건강보험 관리급여 로 전환하기로 결정했다. 이에 따라 도수치료 가격은 1회(30분) 기준 약 4만3850원으로 고정되며, 연간 이용 횟수는 최대 24회로 제한된다.

기존에는 병원마다 10만~30만원대로 가격 편차가 컸고, 횟수 제한이 없어 과잉 진료 우려가 제기돼 왔다. 관리급여는 정부가 가격과 이용 기준을 정해 관리하는 제도로, 진료비의 5%는 건강보험 재정에서 부담하고 나머지 95%는 환자가 부담한다. 이번 조치는 비급여 항목 중 과잉 진료 가능성이 큰 도수치료를 우선 관리 대상으로 삼은 것이다. 정부는 도수치료 외에도 체외충격파치료, 신경성형술 등 다른 비급여 항목에 대해서도 단계적으로 관리급여를 확대할 계획이다.

이는 실손보험 청구를 위한 혼합진료 증가로 건강보험 재정 부담이 커지는 것을 막기 위한 조치다. 다만 의사단체는 관리급여가 환자의 치료 선택권을 침해하고 의료 현장의 지속 가능성을 해칠 수 있다며 반발하고 있다. 대한의사협회는 지난달 기자회견에서 실손보험사의 이익만 대변하는 정책이라며 강행을 거부한다고 밝혔다. 보건복지부는 의료적 필요도에 기반한 적정 진료를 유도하기 위한 것이라고 설명하며, 국민 의료비 부담을 줄이기 위해 지속적으로 제도를 개선하겠다고 강조했다.

이날 건강보험정책심의위원회에서는 재택의료 시범사업도 통합하기로 했다. 기존에는 당뇨병, 가정용 인공호흡기 환자, 심장질환 등 7개 질환별로 각각 운영돼 수가 산정 기준과 본인부담률이 달라 복잡했지만, 앞으로는 질환별 재택관리 시범사업으로 통합해 기준을 일원화하고 교육·상담 서비스 횟수도 확대한다. 또한 농어촌 보건진료 수가 시범사업을 통해 공중보건의사 감소로 인한 의료 공백을 해소하기 위해 보건진료 전담공무원의 역할을 확대하고, 의사와의 비대면 협진 시 자문료를 지급하기로 했다.

이러한 정책 변화는 의료 서비스의 효율성과 접근성을 높이는 데 중점을 두고 있으며, 앞으로도 비급여 관리 체계를 강화해 국민 의료비 부담을 줄여나갈 예정이다





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