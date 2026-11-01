도법 스님 출가 60주년 '시대정신은 사회통합' 강조

출가 60주년을 맞은 도법 스님이 전북 남원 실상사에서 사회통합과 화해의 중요성을 강조하며, 시민운동의 역할을 당부했습니다.

전북 남원 지리산 자락의 실상사 에서 도법 스님 이 출가 60주년 을 맞아 현재의 시대정신이 사회 통합이라고 밝혔다. 지난달 23일 세찬 가을비가 내리던 날, 스님은 조실채에서 만난 기자에게 평생 지속해 온 생명평화 운동의 결실을 설명하며 이 같은 의견을 전했다.

출가 60년 화두는 사회통합

도법 스님은 절에 들어온 계기가 특별한 뜻보다는 자의 반 타의 반인 인연에 따른 것이라고 털어놓았다. 그러나 그는 이내 서로 기대어 함께 살아가는 길을 찾는 것을 평생의 화두로 삼아 왔다. 오늘날의 세상을 바라보는 스님의 시선에는 여전히 갈라진 현실에 대한 우려가 담겨 있었다.

Also read 한국 수출 첫 9천억 달러 돌파...“11월 중 1조 달러 확실시”

스님은 정치권과 종교계가 화합을 말해야 함에도 제 역할을 하지 못하고 있다고 진단했다. 언론 역시 본연의 사명과 취지에 충실하지 못하며, 시민사회 역시 진영으로 갈라져 제대로 된 운동을 펼치지 못하고 있다고 지적했다. 그는 종교가 그럴 실력이 없다고 평가하면서도 희망은 여전히 존재한다고 말했다.

갈등 해결의 구체적 사례

스님은 갈등이 있는 곳이면 직접 찾아갔으며, 서로 싸우는 사람들 사이에서 화해의 길을 찾아왔다. 박근혜 정부 시절 지리산 댐 건설을 둘러싸고 벌어진 극심한 갈등 상황에서 조계종 화쟁위원장으로서 중재에 나섰다. 당시 정부와 주민, 시민단체는 서로 만나기조차 꺼릴 정도로 대립했다.

Advertisement

스님의 중재로 양측이 대화 테이블에 마주 앉게 되었고, 서로의 주장과 사실을 함께 확인하는 과정을 거쳤다. 가짜로 생각했던 정보가 진짜로 확인되기도 하고, 반대로 가짜로 밝혀지기도 하는 과정을 통해 서로를 바라보는 시선이 달라졌다. 악마 대 악마의 만남이 인간 대 인간의 만남으로 변한 것이다.

실천을 강조한 수행자의 메시지

스님은 평범한 사람들이 어디서부터 시작해야 할지 묻는 질문에 가는 말이 고우면 오는 말이 곱다는 상식을 제시했다. 그는 사람들은 답과 길이 없다고 말하지만, 누구나 그 답을 알고 있다고 강조했다. 문제는 그 길을 가지 않는 것이고, 아무리 좋은 길이라도 본인이 가지 않으면 소용없다고 말했다.

제주 4·3으로 아버지를 잃고 열세 살에 절에 들어온 스님은 삶과 죽음에 대한 물음을 품고 참선에 몰두했다. 1994년 조계종 종단 개혁에 참여했고, 1998년 종단 분규 때는 총무원장 권한 대행을 맡아 수습에 나섰다. 인드라망 사상을 바탕으로 생명평화 운동에 힘을 쏟았으며, 전국 3만리를 걸은 탁발순례는 지리산 둘레길 조성으로 이어졌다.

지속 가능한 공동체의 미래

실상사에는 승려와 재가자가 함께 수행하고 생활하는 사부대중 공동체가 자리 잡았다. 산내면에도 귀농·귀촌인과 기존 주민들이 어울려 농사와 교육, 다양한 모임을 통해 서로 돕고 살아가는 문화가 형성되었다. 올해 개교 25주년을 맞은 실상사 작은학교도 그 일부다.

Advertisement

스님은 10년 뒤 이곳이 현재 정도만 유지되어도 좋다고 생각한다. 농촌 마을이 무너지는 현실에서 지속 가능한 공동체가 여기저기 쌓인다면 우리 사회에 새로운 활로를 만들어내는 힘이 될 수 있다고 믿는다. 이는 출가 60년차 수행자가 던지는 미래에 대한 단단한 기대이다.