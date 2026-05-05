도민안전보험 인지도 부족, 10명 중 4명 미신청… 충남도 홍보 강화

충남도민안전보험 제도 인지도가 낮아 사고 피해에도 보험 혜택을 받지 못하는 경우가 많아 충남도가 홍보를 강화한다. 온라인 조사 결과 응답자의 62.9%만이 제도를 알고 있으며, 사고 경험자 중 44.1%는 보험을 청구하지 않은 것으로 나타났다.

충청남도 청 주변 전경. 충청남도 제공 충청남도 민이라면 누구나 대중교통 이용 중 발생한 사고나 예측하지 못한 재난으로 인해 후유장해를 입은 경우, 도민안전보험 을 통해 보상을 받을 수 있습니다. 그러나 충남도민 10명 중 약 4명은 이 제도 자체를 인지하지 못하거나 신청 절차를 몰라 사고를 당했음에도 불구하고 도민안전보험 의 혜택을 받지 못하고 있는 실정입니다.

충청남도는 최근 온라인을 통해 실시한 도민안전보험 인지도 조사 결과를 발표했습니다. 조사에 따르면 응답자의 62.9%가 도민안전보험 제도를 ‘알고 있다’고 응답했습니다. 이번 조사는 지난 3월 26일부터 4월 15일까지 ‘충남서로이(e)음’ 플랫폼을 통해 진행되었으며, 총 1758명의 도민이 참여했습니다. 도민안전보험은 충청남도가 재난이나 사고로 인해 피해를 입은 도민들을 지원하기 위해 2020년부터 시행하고 있는 공공 보험 제도입니다.

이 보험은 별도의 가입 절차 없이 충청남도에 주민등록이 되어 있는 모든 도민이 자동으로 가입되며, 보험료는 전액 지방자치단체에서 부담합니다. 올해 1분기에는 도내에서 접수된 693건의 보상 신청에 대해 총 4억 2900만원의 보험금이 지급되었습니다. 하지만 여전히 많은 도민들이 제도에 대한 정보 부족이나 복잡한 신청 절차로 인해 도민안전보험을 활용하지 못하고 있는 상황입니다. 조사 결과, 본인이나 가족, 지인이 사고를 경험한 적이 있다고 답한 응답자 중 44.1%가 ‘도민안전보험을 청구하지 않았다’고 밝혔습니다.

보험 미청구 이유로는 ‘사고 당시 제도를 몰라서’라는 응답이 29.2%로 가장 높은 비율을 차지했으며, ‘어디에 신청해야 하는지 몰라서’라는 응답이 27.4%, ‘신청 절차나 구비 서류가 복잡해 보여서’라는 응답이 22.0%를 차지했습니다. 이러한 조사 결과를 바탕으로 충청남도는 도민안전보험의 인지도를 높이고 실질적인 활용도를 증진하기 위해 제도 홍보 및 안내를 강화할 계획입니다. 특히, 실제 보험금 지급 사례를 중심으로 홍보 콘텐츠를 제작하여 도민들의 이해를 돕고, 행정복지센터를 통해 맞춤형 보험 청구 정보를 제공하여 신청 편의성을 높일 예정입니다.

충청남도 안전기획관 신일호는 “도민안전보험은 예상치 못한 사고로부터 도민을 보호하는 중요한 사회안전망이며, 개인 보험과 중복 보장이 가능하다는 장점이 있다”며 “도민들이 보험금 수혜를 통해 실질적인 안전망을 경험할 수 있도록 홍보와 안내를 지속적으로 강화해 나가겠다”고 강조했습니다. 도민안전보험은 충청남도민의 안전과 복지를 증진하는 데 중요한 역할을 수행할 것으로 기대됩니다. 앞으로 충청남도는 도민안전보험에 대한 지속적인 관심과 참여를 유도하고, 보다 많은 도민들이 혜택을 받을 수 있도록 최선을 다할 것입니다.

또한, 도민들의 의견을 수렴하여 보험 제도를 개선하고, 더욱 효과적인 안전망을 구축해 나갈 것입니다. 도민안전보험은 충청남도와 도민이 함께 만들어가는 안전하고 행복한 사회를 위한 중요한 기반이 될 것입니다. 도민들의 적극적인 관심과 참여를 부탁드립니다. 충청남도청은 도민안전보험에 대한 문의사항에 대해 언제든지 친절하게 안내해 드릴 준비가 되어 있습니다.

도민안전보험을 통해 더욱 안전하고 행복한 삶을 누리시길 바랍니다. 충청남도청은 도민들의 안전을 최우선으로 생각하며, 앞으로도 다양한 안전 정책을 추진해 나갈 것입니다. 도민안전보험은 그 일환으로, 충청남도민의 안전을 지키는 든든한 버팀목이 될 것입니다





kyunghyang / 🏆 14. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

도민안전보험 충청남도 보험 재난 사고

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

[단독] 삼성전자 목표주가 첫 하향…월가 “노조리스크에 발목 잡힐것”씨티그룹, 32만→30만원으로 낮춰 “성과급 충당금에 영업익 10% 줄듯” 메모리수요등 펀더멘털 여전히 견조 노조 리스크·HBM4 양산이 핵심변수

Read more »

[김경일의 심리학의 지혜] AI시대 경쟁력 만드는 '문화지능'영상판독 AI 등장 10년 후방사선 전문의 몸값 두배로병원 내 복합 업무하기 때문문화적 맥락 읽는 능력이미래 경쟁력 결정하게 될것

Read more »

삼겹살·닭 가격 오르자 수입산으로 눈돌려가축전염병·사료값 상승등에삼겹살 가격 1년새 10% 올라닭고기는 3개월새 11% 상승대형마트등 값싼 수입산 확대3월 삼겹살 수입량 22% 증가육계 수입도 19%가량 늘어나

Read more »

트럼프의 뒤끝 'EU産 차관세 25%로 인상'… 이란전 비협조 보복EU 車관세 10%P 인상 엄포무역합의 미준수 내세웠지만군함파견 거절 獨때리기 관측獨 피해규모 26조원 달할듯EU '합의 위반시 대응할것'한국車 가격우위 확보되지만업계 '관세 리스크 커져 불안'靑 '영향 분석해 대응할 것'

Read more »

아이들 72% AI 사용, 놀고 싶다 42%… 놀 시간 없는 아이들, 디지털로하루 2시간 이상 사용 절반 육박… “학원 끝나면 밤 10시, 쉴 시간 없다”

Read more »

검찰, ‘민주당 돈봉투 살포 의혹’ 연루 의원들 무혐의 처분검찰이 ‘더불어민주당 돈 봉투 살포 의혹’에 연루된 전·현직 의원 10여 명을 무혐의 처분했다. 4일 법조계에 따르면 지난 3월 서울중앙지...

Read more »