도널드 트럼프 미국 대통령의 중간선거 결과와 남은 임기 국정 동력 분석

10월 3일 미국 중간선거가 트럼프 대통령의 남은 2년 임기를 결정하는 분수령이 된다. 공화당의 승리 여부에 따라 이란 전쟁 자금, 이민 정책, 그리고 트럼프의 정치적 영향력이 어떻게 달라지는지 핵심 사항을 정리했다.

도널드 트럼프 미국 대통령에게 10월 3일 치러지는 미국 중간선거 는 임기 반환점을 앞둔 남은 2년 간의 국정 동력을 결정짓는 가장 중요한 분기점이 된다. 이번 선거에서 공화당 이 상원과 하원 의석을 모두 유지할 경우, 트럼프 대통령은 관세 정책과 이민 정책 강화, 그리고 이란 전쟁 과 같은 국정 과제를 추진하는 데 상당한 힘을 얻을 수 있다. 반면, 민주당 이 하원을 탈환하거나 상원까지 장악하게 되면 트럼프 대통령은 강력한 견제를 받아 조기 레임덕에 빠질 위험에 직면할 수 있다.

의회 다수당이 결정하는 이란 전쟁 자금과 예산 권한

미국 헌법과 관례상 세입 법안과 세출 예산안은 모두 하원에서 먼저 발의되어야 하므로, 하원 통제는 대통령에게 가장 강력한 무기인 예산권을 쥐고 있다. 민주당이 하원 다수당을 차지할 경우, 이들은 의회의 별도 무력사용 승인 없이 시작된 이란 전쟁에 대한 추가 예산을 차단하는 방향으로 움직일 가능성이 크다. 로 칸나 민주당 하원의원은 1일 '폭스 뉴스 선데이'에서 베트남 전쟁 종결을 위해 행했던 것처럼 이란 전쟁에 대한 추가 자금 지원을 중단해야 한다고 명확히 주장한 바 있다.

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의회가 신규 예산안을 승인하지 않는 것 자체에 대해 트럼프 대통령은 거부권을 행사할 수 없지만, 이미 확보된 예산의 집행을 차단하기 위해서는 별도의 입법 절차가 필요한만큼 행정부는 이에 대응해야 한다. 트럼프 대통령이 요구한 2027 회계연도 총 1조 5000억 달러 규모의 국방 예산과 이민세관단속국(ICE)의 강제 추방 관련 예산 역시 민주당의 주요 견제 대상이 될 전망이다. 이는 단순한 정책 차이를 넘어 행정부의 핵심 사안인 군사 작전과 이민국 운영에 직결되는 심각한 제동이 될 수 있다.

상원 인준권과 행정부 고강도 조사 가능성의 확대

만약 민주당이 상원까지 장악하게 되면, 트럼프 대통령의 인사권에도 강력한 제동이 걸릴 것이다. 상원은 장관과 대사, 그리고 연방판사의 인준권을 가지고 있으며, 현재 보수 성향 6명, 진보 성향 3명인 연방대법원 구조에서 클래런스 토머스 대법관과 새뮤얼 얼리토 대법관의 퇴임 가능성이 거론되고 있기 때문이다. 민주당이 상원을 장악하면 트럼프 대통령이 지명한 보수 성향의 후임자 인준을 막을 수 있는 여건이 조성된다.

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하원 다수당을 차지한 민주당은 상임위원장직을 독점하며 위원회 규칙에 따라 증인 출석과 자료 제출을 요구하는 소환장을 발부할 수 있다. 불응할 경우 의회모독 혐의로 법무부에 사건을 넘기거나 연방법원에 이행을 요구하는 소송을 제기하는 절차도 가능해진다. 조사 대상은 트럼프 대통령 본인과 가족, 측근들로 확대될 가능성이 높으며, 트럼프 일가의 가상자산 사업과 외국 정부 관련 거래, 사위 재러드 쿠슈너의 투자사업, 백악관 연회장 건립 자금, 그리고 미국 국제개발처(USAID) 해체 과정 등이 주요 쟁점으로 떠오를 것이다.

이해충돌 의혹과 텍사스 지역 공화당 내부 불만

특히 트럼프 일가의 가상자산 기업 월드리버티파이낸셜 지분 49%를 5억 달러에 매입한 아랍에미리트(UAE) 투자자들과 트럼프 행정부가 UAE에 첨단 인공지능(AI) 반도체 수출을 허용한 사례는 명확한 이해충돌 의혹의 핵심 쟁점으로 부각되고 있다. 공화당의 패배 폭은 트럼프 대통령의 당내 장악력을 흔들 수 있는 요인이 되는데, 선거분석가 네이트 실버는 지난 달 27일 '뉴욕타임스'와의 인터뷰에서 공화당이 여론조사대로 참패할 경우 어떤 면에서는 트럼프 시대의 종말이 될 수 있다고 내다봤다.

트럼프 대통령이 직접 개입한 지역에서 공화당이 패배하면 책임론이 거세질 수 있으며, 대표적인 곳이 텍사스다. 트럼프 대통령은 지난 5월 상원 공화당 결선투표를 앞두고 현역 존 코닌 의원 대신 강경 친트럼프 인사인 켄 팩스턴 주 법무장관을 지지했다. 이후 팩스턴이 민주당 제임스 탈라리코 후보와 접전을 벌이면서 공화당은 1988년 이후 민주당에 내주지 않은 텍사스 상원 의석을 지키기 위해 막대한 선거자금을 투입하고 있다. 한 공화당 보좌관은 트럼프 대통령이 코닌을 지지했다면 텍사스가 경합지가 되지 않았을 것이라며 당내 불만이 팽배하다고 전했다.

공화당 승리와 패배 시 트럼프의 정치적 내일

반대로 공화당이 상·하원 다수당을 모두 지킨다면 트럼프 대통령은 이를 국정 운영에 대한 재신임으로 내세우며 남은 임기 동안 정책 추진에 속도를 낼 수 있다. 이란 전쟁 관련 군사비 증액과 강제 추방 예산 유지, 감세 등 주요 입법 과제 추진에도 상대적으로 유리한 환경이 조성되며, 민주당 주도의 대대적인 청문회와 조사 가능성도 낮아질 것이다. 특히 민주당에 유리한 여론조사 전망을 뒤집고 승리할 경우 트럼프 대통령의 당내 정치적 영향력은 더욱 강화될 것으로 예상된다.

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트럼프 대통령은 의회를 내주더라도 물러서지 않겠다는 태도를 명확히 하고 있다. 그는 1일 선공개된 '뉴욕포스트' 팟캐스트 인터뷰에서 민주당이 의회를 장악하면 자신이 '미스터 비토(거부권)'가 되겠다며 거부권을 반복적으로 행사해 민주당을 협상 테이블로 끌어내겠다고 밝혔다. 로이터통신에 따르면 백악관은 이미 의회 동의 없이 추진할 수 있는 관세, 이민, 예산 관련 행정조처를 검토하는 한편, 의회의 조사와 소환장 발부에 대응할 법적 전략도 준비하고 있는 상황이다.