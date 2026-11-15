도널드 트럼프의 대이란 메시지 혼선, 미-이란 전쟁 확대 우려 증대

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 공습 보류와 협상 불필요함을 오가며 혼란을 가중시키고 있다. 중간선거 패배 이후 변화된 외교적 입장과 J D 밴스 부통령의 정치적 난처함까지, 중동 정세의 불확실성이 커지고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령의 대이란 정책 메시지가 극단적인 확전을 향해 나아가야 할지, 아니면 대화의 문턱을 밟아야 할지 갈림길에서 진땀을 빼고 있다. 트럼프 대통령은 최근 고위 참모들에게 이란 또는 예멘의 친이란 무장세력 후티 반군 이 새로운 도발을 하지 않는다면 이란 공습을 보류할 의사가 있다고 밝혔다. 이는 14일(현지시간) 로이터통신이 전달한 보도로, 사안에 정통한 소식통은 국가안보 참모들 간의 회의에서 대통령의 이러한 입장을 확인했다고 전했다.

도널드 트럼프의 공습 보류 시사 및 중동 동맹국 입장

도널드 트럼프 대통령은 전쟁 재개를 만류했던 중동 내 동맹국들의 입장을 충분히 공감하고 있는 것으로 알려졌다. 이는 그가 지난 3일 치러진 중간선거에서 공화당이 참패한 이후 계속되어 온 대화 국면 시사 발언의 연장선상에 위치한다. 실제로 트럼프 대통령은 지난 8일 CNN과의 인터뷰에서 이란 추가 공습 가능성이 매우 낮다고 명시했다. 이어 다음 날 중재국 카타르와 회담한 후 분쟁 종식을 향한 긍정적 계기를 발견했다고 밝히며 협상 여지를 남겨두었다.

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하지만 이러한 유화 기조는 지난 12일 갑작스러운 태도 변화로 인해 균열이 생겼다. 트럼프 대통령은 자신의 소셜 플랫폼 트루스소셜을 통해 이란과의 합의가 필요하지 않다고 강력히 주장했다. 그는 이 같은 입장을 밝힘과 동시에 이란 협상을 주도해온 J D 밴스 부통령을 향해 국내 업무에 집중하라고 지시했다. 밴스 부통령에게 민주당이 집권한 지역에서 벌어지는 부패와 범죄에 집중할 것을 주문한 것이다.

J D 밴스 부통령의 정치적 딜레마와 중동 국가들의 혼란

도널드 트럼프 대통령의 냉탕과 온탕을 오가는 대이란 메시지는 과거와 유사한 패턴을 보이지만, 특히 지난 6월 미-이란 종전 양해각서 체결 직전의 정점과 비교될 때 더 큰 혼란을 유발한다. 당시 트럼프 대통령은 6월 8일 협상이 마무리 단계라고 말했으나, 이틀 후 트루스소셜에 이제 이란이 대가를 치러야 할 것이라고 적으며 태도를 돌렸다. 이러한 급변하는 미국 정부의 입장에 중동 국가들은 큰 당혹감을 드러내고 있다.

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한 중동 외교관은 AP통신과의 인터뷰에서 백악관의 입장을 기다리는 동안 협상이 교착 상태에 빠졌다고 토로했다. 그는 미국이 협상을 포기하는 것인지, 아니면 중간선거 참패 후 단순한 정치적 제스처인지 중재국과 이란 모두 파악하지 못하고 있다고 지적했다. 이러한 불확실성은 중동 정세 전체의 긴장감을 고조시키는 요인으로 작용하고 있다.

이란의 미군 기지 공격과 차기 대권 주자의 미래 불투명

도널드 트럼프 대통령의 혼선되는 외교적 메시지가 가시적인 폭력 사태로 이어질 위험성도 짙어지고 있다. 15일 이란은 바레인 내 미군 기지를 공격했다고 알려졌다. 이는 중동 내 미군 기지를 향한 이란의 최근 공격으로, 9월 초 이후 2개월여 만에 발생한 사건이다. 이처럼 외교적 회귀 대신 군사적 도발이 지속되면서 미-이란 관계는 더욱 악화될 조짐이다.

대이란 협상을 진두지휘해온 J D 밴스 부통령은 이러한 정치적 변동 속에서 심각한 곤란한 입장에 처했다. 밴스 부통령은 중간선거 참패의 원인을 이란 전쟁 때문이라고 지목하며 직접 담판을 시도해왔다. 그러나 트럼프 대통령의 돌연 변심으로 그의 중재 동력은 크게 위축되었으며, 일각에서는 밴스 부통령의 차기 대권 출마 여부까지 불확실해졌다는 분석이 나온다. CNN은 지난 12일 밴스 부통령 측근 12명을 인터뷰한 결과 그가 출마 포기를 고려하고 있다고 보도했다.