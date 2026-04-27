도널드 트럼프 대통령 암살 미수 혐의로 기소된 용의자, 법정 출석

도널드 트럼프 미국 대통령이 참석한 백악관 출입기자협회 만찬 장소에서 총격 사건을 벌인 용의자 토머스 콜 앨런이 대통령 암살 미수 혐의로 기소됐다. 앨런은 펌프-액션 산탄총, 권총, 칼 등을 소지하고 워싱턴DC로 왔으며, 검찰은 이를 정치적 암살 의도로 보고 있다. 앨런은 현재 구금 상태에 있으며, 다음 공판은 30일 열릴 예정이다.

검찰은 도널드 트럼프 미국 대통령이 참석한 백악관 출입기자협회 만찬 장소에서 발생한 총격 사건의 용의자 토머스 콜 앨런 이 대통령 암살 미수 혐의로 기소됐다고 밝혔다. 이 사건은 27일 워싱턴DC 연방 법원에서 첫 심리가 열렸으며, 조슬린 발렌타인 검사는 앨런이 트럼프 대통령을 암살하려 시도했다고 주장했다.

발렌타인 검사는 앨런이 펌프-액션 산탄총, 권총, 칼 2자루를 소지하고 워싱턴DC로 왔으며, 이는 정치적 암살을 실행하려는 의도였다고 설명했다. 검찰은 앨런이 사건 직전 가족들에게 보낸 선언문에서 자신을 ‘친절한 연방 암살자’라고 칭했고, 트럼프 대통령을 타깃으로 삼은 점을 간접적으로 시사한 것으로 보고 있다. 또한 트럼프 행정부의 다양한 정책에 대한 불만을 드러낸 점도 문제 삼았다. 앨런은 주간 총기 및 탄약 운반법 위반, 폭력 범죄 도중 총기 발사 혐의 등으로도 기소됐다.

발렌타인 검사는 앨런이 12게이지 펌프액션 산탄총과 칼 세 자루를 워싱턴에 가져왔다고 말했으며, 공소장에는 그가 록 아일랜드 아머리 1911 .38구경 반자동 권총으로 무장하고 있었다는 내용도 포함되어 있다. 매슈 샤르바 연방 치안판사는 앨런에게 유죄가 확정되면 최대 종신형에 처해질 수 있다고 밝혔다. 샤르바 판사는 또한 다음 공판까지 앨런에 대한 구금 상태를 유지해 달라는 검찰의 요청을 받아들였으며, 계속 구금할지 여부를 결정할 심리를 오는 30일 열기로 했다. 현장에서 체포돼 이날 법정에 처음 출석한 앨런은 짧게 진행된 공판에서 자신이 받는 혐의에 대해 아무런 답변을 하지 않았다.

그는 신원 및 나이를 말했고, 컴퓨터 공학 석사 학위를 소지하고 있다고 밝혔다. 앨런은 법원에 들어오고 나갈 때 등 뒤로 수갑이 채워져 있었다. 앨런은 지난 25일 오후 8시34분쯤 백악관 출입기자협회 만찬이 열린 워싱턴DC의 워싱턴 힐튼 호텔에서 산탄총과 권총, 칼 등으로 무장한 채 보안검색대를 돌진해 통과한 직후 당국에 제압됐다. 앨런은 당시 총기를 발사해 보안 요원 1명이 맞았으나 방탄조끼를 입고 있었던 덕분에 크게 다치지 않았고, 만찬장에 있던 트럼프 대통령과 행정부 고위 당국자 등 참석자들은 모두 무사히 대피했다.

이 사건은 미국 역사상 대통령 암살 미수 사건으로 기록될 가능성이 있으며, 앨런의 범행 동기는 아직 명확히 밝혀지지 않았다. 검찰은 앨런이 트럼프 대통령의 정책에 대한 불만을 동기로 삼았을 가능성을 시사했지만, 구체적인 동기는 수사 과정에서 더 자세히 조사될 예정이다. 앨런의 공판은 오는 30일 추가 심리로 이어질 예정이며, 이 과정에서 그의 구금 여부와 추가 증거가 제시될 것으로 예상된다. 이 사건은 미국 내 보안 시스템의 취약점을 다시 한번 드러낸 사건으로 평가되고 있으며, 향후 보안 강화 조치가 논의될 것으로 보인다





kyunghyang / 🏆 14. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

도널드 트럼프 암살 미수 토머스 콜 앨런 백악관 출입기자협회 워싱턴DC

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

美 6·25전사자 추모벽 27일 준공식 …보훈처장 참석 | 연합뉴스(서울=연합뉴스) 하채림 기자=박민식 국가보훈처장은 27일(현지시간) 미국 워싱턴 D.C. 한국전참전용사기념공원에 건립된 '미 한국전전사자 ...

Read more »

DC 캐릭터로 변신한 드웨인 존슨을 볼 수 있는 영화가 10월 개봉한다DC 히어로 된 드웨인 존슨...영화 ‘블랙 아담’ 10월 개봉 확정newsvop

Read more »

DCEU의 새 출발 '플래시', 알고 보면 더 재밌다영화 '플래시'가 DCEU(DC Extended Universe: DC 확장 유니버스)의 기념비적인 작품으로 기대를 받고 있는 가운데 알고 보면 더 재밌을 영화의 1mm를 공개한다.

Read more »

내년 미국에 판다 한 마리 남지 않고 중국 반환될 듯…미중 대립영향 분석워싱턴 DC 동물원의 판다 〈사진=AFP〉 미국 워싱턴 DC 동물원에 있는 판다 3마리가 오는 12월 중국에 반환되는 가운데, 내년 말에..

Read more »

“서로 1등이라고 하는데”...은행권 퇴직연금 누가 진짜 선두하나·신한·KB은행, 작년 퇴직연금 적립금 1등 발표 DC·DB·IRP 총적립금 순증 선두는 하나 신한은 IRP증가, KB는 DC·IPR 누적규모 앞서

Read more »

트럼프, 여객기 사고 '바이든 탓'…'항공안전 인력 기준 낮춰'(종합)(워싱턴=연합뉴스) 조준형 특파원=도널드 트럼프 미국 대통령은 30일(현지시간) 워싱턴 DC 인근 지역에서 전날 밤 발생한 여객기-군용 헬기...

Read more »