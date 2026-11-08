도널드 트럼프, 새 백악관 대변인으로 UFC 선수 제시카 화이트 지명

도널드 트럼프 대통령이 새로운 백악관 대변인으로 UFC 선수 제시카 화이트를 지명하며 격투기 스타들을 행정부 보좌진으로 초청했다.

도널드 트럼프 대통령은 8일(현지시간) 자신의 소셜미디어 플랫폼 트루스소셜 에 UFC 선수들을 활용한 애니메이션 콘텐츠를 공개하며 새로운 백악관 대변인 으로 격투기 스타 제시카 화이트 를 지명했다고 발표했다. 이 애니메이션은 새로운 대변인이 기자들의 질문에 대해 물리력을 사용해 대응하는 과장된 상황을 묘사하며 강압적인 행정부 커뮤니케이션 방향을 시사했다.

UFC 선수 활용한 애니메이션과 대변인 지명 배경

공개된 약 1분 분량의 애니메이션은 새 백악관 대변인 제시카 화이트가 자신을 소개하자 기자들이 곤란한 질문을 던지는 것으로 시작된다. 화이트가 UFC 선수들을 호명하자 이들은 질문한 기자들을 때려눕히거나 끌고 나가는 장면이 그려졌으며, '파시즘'이라고 항의하던 기자들은 모두 바닥에 널브러져 제압된 상태가 되었다. 이 과정에서 한 기자가 미셸 오바마의 2028년 대선 출마 여부를 묻자, 한 선수가 '미셸은 남자다'라고 답하는 대목도 포함되어 있다. 이는 조슈 호킷이 지난 6월 백악관 잔디밭 대회 인터뷰에서 했던 발언을 연상시키는 내용으로, 더힐 매체는 패밀리 가이와 같은 스타일이라고 평가했다. 트럼프 대통령은 이 애니메이션을 공유하며 화이트에게 대변인직을 제안했으며, 그를 '난폭한 파이터이자 전사'라 부르며 강력한 어조의 메시지를 전달했다.

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격투기 스타들을 행정부 보좌진으로 초청 계획

트럼프 대통령은 화이트뿐만 아니라 이슬람 마카체프, 하비프 누르마고메도프, 저스틴 게이치, 대니얼 코미어, 아만다 누네스, 카일라 해리슨 등 다수의 격투기 스타를 행정부의 '보좌진'으로 초청할 것이라고 밝혔다. 그는 UFC 선수들을 가리켜 '광기 어린 좌파로부터 우리를 지켜줄 이 사람들'이라고 표현하며 그들의 정치적 지지와 방어적 역할을 강조한 상태이다. 제시카 화이트 회장은 트럼프 대통령의 25년 지기이자 열렬한 정치적 지지자로, 세 차례 공화당 전당대회에서 트럼프를 지지하는 연설을 해온 인물이다. 이러한 인적 구성은 기존의 전통적인 기자 회견 방식을 완전히 대체하거나 변형하려는 의도로 해석된다.

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대변인 공석과 이전 지명자 경질 사건의 맥락

이번 인선은 백악관 대변인 자리가 공석인 상황에서 이루어진 것이다. 캐럴라인 레빗은 지난 8월 대변인직을 사임했으며, 트럼프 대통령은 지난달 보수 성향 방송인 케이티 재커라이어를 후임으로 지명했으나 자질과 허위 경력 논란으로 나흘 만에 경질한 바 있다. 트럼프 대통령은 평소 자신에게 비판적인 매체와 기자들을 적대시해 왔으며, 최근에는 CNN을 비롯한 일부 매체 기자들의 백악관 출입을 금지하기도 했다. 그는 중간선거 패배에 언론의 '편향적 보도'가 한몫했다는 인식도 내비친 바 있어, 이번 격투기 스타들의 대변인 임명은 이러한 언론 통제 및 적대적 관계의 연장선으로 보인다.

제시카 화이트의 미국 귀국 및 백악관 미팅 일정

제시카 화이트 회장은 영국에서 급거 귀국하여 9일 백악관에서 트럼프 대통령과 만날 예정이라고 전해졌다. 트럼프 대통령은 애니메이션에서 대변인이 '불같았지만, 대체로 평온했다'고 답변하는 장면을 보여주며 자신은 '훌륭해'라고 만족스러워하며 콜라를 마시는 모습으로 묘사되어, 강한 수위의 커뮤니케이션에 대한 대통령의 지지를 드러냈다. 미 언론들은 화이트 회장에 대한 대변인직 제안이 얼마나 진지한 것인지를 두고 다양한 추측을 내놓고 있으며, 향후 행정부의 대외 커뮤니케이션 전략이 기존 매체 관계에서 어떻게 변화할지 관심이 집중되고 있다.