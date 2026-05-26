도널드 트럼프 미국 대통령, 건강검진 결과 발표에도 논란 지속

80세를 앞둔 도널드 트럼프 미국 대통령이 정기 건강검진에서 모든 것이 완벽하다고 발표했으나, 손등 멍·다리 부종·인지 능력 저하 우려 등 논란이 계속되고 있다. 전문가들은 고령으로 인한 건강 위험성과 백악관의 불충분한 정보 공개를 문제点으로 지적하며 투명한 정밀검사를 요구하고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 26일(현지시간) 정기 건강검진 결과를 발표하며 건강 이상설을 일축했다. 트럼프 대통령은 이날 메릴랜드주 월터리드국립군사의료센터에서 건강 검진을 마친 후 소셜미디어 트루스소셜을 통해 6개월 주기 검진에서 모든 것이 완벽했다고 밝혔다. 1946년생으로 다음 달 80세를 앞둔 트럼프 대통령은 미국 역사상 최고령 대통령이다.

지난해에 이어 올해까지 정기 검진을 받았지만, 고령으로 인한 건강 우려는 지속적으로 제기되어 왔다. 워싱턴포스트는 딕 체니 전 부통령의 주치의였던 조너선 라이너 박사의 말을 인용해 백악관이 건강 상태를 충분히 공개하지 않고 있다며 나이가 들면 건강 문제가 생기기 마련이라고 지적했다. 트럼프 대통령의 손등 멍과 다리 부종 등 구체적인 증상이 반복적으로 관찰되면서 의학적 논란이 불거졌다. 손등 멍에 대해 트럼프 대통령은 아스피린 복용과 빈 악수 때문이라고 설명했지만, 일반적인 아스피린 부작용과는 다른 패턴이 나타나 설득력이 부족하다는 평가가 나왔다.

다리 부종과 관련해 백악관은 지난해 7월 만성 정맥부전 진단을 발표했으나, 4월 검진에서는这类 질환이 전혀 언급되지 않아 검진 간 급격한 변화에 대한 의문이 제기되었다. 라이너 박사는 다리가 급격히 부었다면 울혈성 심부전 등 다른 질환 가능성을 배제하기 위해 정밀 검사가 필요하다고 조언했다. 인지 능력 저하에 대한 우려도 끊이지 않고 있다. 빌 클린턴, 조지 W 부시, 버락 오바마 전 대통령의 주치의를 지낸 제프리 쿨먼 박사는 80세 고령에서는 기억력과 추론 능력, 정보 처리 속도, 공간 지각 능력 등이 저하될 수 있다며 대통령의 인지 기능에 대한 체계적인 평가가 필요하다고 말했다.

여론조사에서도 이러한 건강 우려가 반영되고 있다. 워싱턴포스트, ABC뉴스, 입소스가 공동으로 실시한 지난달 여론조사에 따르면, 트럼프 대통령이 대통령직을 수행할 정신적 능력을 갖췄다고 답한 비율은 40%로 지난해 9월 조사치 47%보다 7%포인트 하락했고, 신체적 건강 상태가 적절하다고 답한 비율도 54%에서 44%로 줄어들었다. 이와 같은 결과는 대중이 트럼프 대통령의 건강 상태에 대해 점점 더 우려하고 있음을 보여준다. 전문가들은 고령 대통령에 대한 건강 정보 공개 수준이 충분하지 않다고 지적하며, 투명한 의학적 검증 절차가 필요하다고 강조하고 있다





joongangilbo / 🏆 11. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

도널드 트럼프 건강검진 고령 손등멍 다리부종 인지능력 조너선라이너 제프리쿨먼

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

[단독] 국외연수 공무원 넷 중 한명 표절…1억 쓰고 89% ‘복붙’도·정보공개센터 보고서 462건 분석표절률 30% 이상 24.2%30~50% 55건, 50~80% 41건16건은 표절률이 80% 웃돌아정부 “표절 확인땐 체류비 2배 환수”

Read more »

주호영 비대위 첫 회의...민주 '당헌 80조' 여진 계속주호영 비대위 첫 회의…9명 전원 한 자리 모여 / 사무총장 김석기·수석대변인 박정하 등 인선 / 친명계·李 지지 당원들 '당헌 80조' 반발 / '80조 개정, 이재명 구하기 아닌 민주당 구하기'

Read more »

윤 대통령, ‘전 부처의 산업부화’ 주문…민생은 뒷전으로 밀렸다[아침을 여는 한겨레] 2022년 10월 28일 금요일 민생 대책이라며 ‘전 부처 산업부화’ 👉 읽기: 책임경영·사법 리스크 안고 이재용, 삼성전자 회장 취임 👉 읽기: “이대로면 21세기 말 지구온도 2.5도 상승” 👉 읽기:

Read more »

팔순 맞은 바이든…미국 최초 80대 대통령 '새 역사' | 연합뉴스(워싱턴=연합뉴스) 김경희 특파원=조 바이든 미국 대통령이 20일(현지시간) 80세 생일을 맞았다. 미국 역사상 최초의 80대 대통령이다.

Read more »

'저는 서산의 노인입니다' 4년째 익명 기부한 남성이 쓴 편지엔…익명의 80대 남성이 전달한 손편지와 성금. 〈사진=서산시청 제공〉 충남 서산시는 지난 24일 익명의 80대 남성이 산..

Read more »

'손해 봐도 빨리'...국민연금 조기 수령자 '속출' [Y녹취록]4월 말, 국민연금 조기 수령자 80만 명 '육박' / '손해 봐도 국민연금 빨리 받겠다' 무려 80만 명 / 올해 신규 수급자 2명 중 1명은 조기수령

Read more »