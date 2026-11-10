덴마크, 우크라이나 추가 지원 48억 크로네 발표

볼로디미르 젤렌스키 대통령 방문을 계기로 덴마크가 군사 및 에너지 분야에 49억 크로네 규모 추가 지원을 결정했다. 북유럽 정상들과의 협력을 통한 유럽 안보 강화 의지를 재확인했다.

덴마크 정부 는 10일(현지시간) 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령의 코펜하겐 방문을 맞아 대규모 추가 지원 계획을 공식 발표했다. 이 계획에는 군사 부문에서 48억 크로네(약 9천644억원), 에너지 부문에서 1억5천만 크로네(약 301억원)의 자금이 포함되며 총액은 약 49억5천만 크로네에 달한다. 메테 프레데릭센 덴마크 총리는 이번 지원이 우크라이나의 전쟁 지속 능력을 강화하고 유럽 안보를 수호하기 위한 필수적인 조치라고 강조했다.

젤렌스키 대통령 북유럽 순방 주요 일정

젤렌스키 대통령은 이날 코펜하겐 대학교를 방문해 학생들을 상대로 강연을 진행하며 국제적 지지를 호소했다. 그는 이후 메테 프레데릭센 덴마크 총리, 울프 크리스테르손 스웨덴 총리, 요나스 가르 스퇴레 노르웨이 총리, 페테리 오르포 핀란드 총리 등 북유럽 4개국 지도자들과 회담을 가졌다. 이 회의에서는 우크라이나 지원 확대 방안과 유럽 지역의 안보 협력 체계 강화 방안이 주요 논의 사항으로 다뤄졌다.

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러시아 평화협상 개시와 맞물린 외교 행보

이번 덴마크 방문은 러시아와 우크라이나의 직접 협상이 미국의 중재로 아랍에미리트(UAE) 아부다비에서 시작된 날과 시기를 같이했다. 전쟁 발발 후 거의 5년이 지났음에도 민간인 대상 폭격이 이어지는 상황에 대해 프레데릭센 총리는 단호한 대응이 필요하다고 밝혔다. 그는 러시아가 승리할 경우 NATO 회원국을 포함한 다른 국가들의 영토까지 위협받을 가능성이 있다고 경고하며, 러시아의 입맛에 맞는 휴전 조건은 용납될 수 없다는 입장을 명확히 했다.

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북유럽 정상들 간의 긴밀한 안보 협력

북유럽 국가는 지리적으로 러시아와 인접해 있음에도 불구하고 전쟁 내내 우크라이나 지원 최전선에 서 있어 왔다. 젤렌스키 대통령은 지난달 하순 노르웨이 오슬로를 방문하여 미국 측 대표단과도 회담을 가진 바 있다. 특히 요나스 가르 스퇴레 노르웨이 총리와 알렉산데르 스투브 핀란드 대통령은 오슬로 회담 직후 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 90분간 전화통화를 하며, 오랫동안 중단되었던 유럽 정상과 러시아 정상 간 직접 소통 재개의 물꼬를 텄다.

프레데릭센 총리의 성명과 향후 전망

프레데릭센 덴마크 총리는 성명을 통해 "젤렌스키 대통령과 북유럽 지도자들을 맞이하게 되어 자랑스럽다"며 자유로운 우크라이나와 자유로운 유럽을 위한 투쟁이 계속되고 있음을 상기시켰다. 덴마크의 추가 지원은 군사력과 에너지 인프라 보호를 동시에 고려한 전략적 결정으로, 장기화된 전쟁 상황에서 우크라이나의 회복탄력성을 높이는 데 기여할 것으로 예상된다. 북유럽 국가들은 앞으로도 coordinated approach를 유지하며 우크라이나 문제에 대한 공동 대응을 이어갈 계획이다.