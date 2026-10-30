덴마크 입양 한인 김종민 씨, 41년 만에 친부모 찾기 나서

덴마크에 사는 입양 한인 김종민 씨가 1985년 마산에서 발견된 뒤 41년 만에 친부모와 가족을 찾기 위해 유전자 검사와 방한 계획을 밝혔다.

덴마크에 거주하는 입양 한인 김 빈터르 예르겐센(한국명 김종민 ·41) 씨가 태어난 지 약 6개월 만에 고국을 떠난 뒤 41년 만에 자신의 뿌리와 친부모를 찾기 위해 나섰다. 김 씨는 1985년 6월 3일 오후 9시께 경상남도 마산시 양덕동 61-35번지(현 창원시 마산회원구 양덕동) 한 주택 대문 앞에서 노란 이불에 싸인 채 발견됐다. 입양기관 등에 따르면 그는 같은 해 11월 19일 덴마크의 한 가정으로 입양됐다.

김 씨는 친부모를 원망하지 않는다고 말한다. 어떤 사정이 있었을지 판단하려 하지도 않으며, 그저 생명을 주신 데 감사하다는 말과 함께 마음 편히 지내셔도 된다는 말을 전하고 싶다고 밝혔다.

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마산에서 발견된 뒤 덴마크로 입양

당시 양덕파출소 의뢰로 마산 애리원(당시 마산시 중앙동)에 맡겨진 그는 같은 해 6월 28일 홀트아동복지회로 인계됐다. 이후 경남과 서울의 위탁가정을 거쳐 그해 11월 19일 덴마크의 한 가정으로 입양됐다. 서류에 적힌 김종민이라는 한글 이름은 친부모가 남긴 것이 아니라 보육 시설이나 복지회에서 임시로 지어준 이름으로 추정된다. 사실상 출생과 친부모에 대한 기록이 전혀 남아 있지 않은 상태였다.

김 씨는 자신의 과거를 증언해 줄 결정적 단서로 유난히 넓고 짙었던 몽고점을 꼽았다. 서류에는 발목에 조금 있다고만 적혀 있을 수 있지만, 성장 과정의 사진을 보면 등 한가운데부터 엉덩이 아래까지 아주 짙은 푸른색이었다고 설명했다. 양쪽 발목과 위팔에도 반점이 있었다고 덧붙였다.

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가족 찾기 결심한 계기와 유전자 검사

오랜 시간 자신의 정체성을 가슴에 묻고 살던 김 씨가 본격적으로 가족을 찾기로 결심한 계기는 아버지가 돼 아이들을 품에 안은 순간이었다. 그는 처음으로 내 아이를 안았을 때 아이의 얼굴에서 누구의 모습이 스쳐 지나가는지 모른다는 사실을 깨달았다고 말했다. 아이들 역시 우리 할머니, 할아버지는 누구냐고 자주 묻는데 답해줄 수 없을 때 가슴이 아팠다고 털어놨다.

김 씨는 2025년 3월 방한해 서울의 한 경찰서에서 유전자(DNA) 검사를 했고, 해외 유전자 데이터베이스에도 기록 등록을 완료했으나 아직 원하는 소식을 얻지 못했다. 그는 내년 5월 11일 아내와 두 자녀 등 가족과 함께 다시 한국을 찾을 예정이다. 아이들과 함께 자신이 처음 발견된 마산 양덕동 골목에 서서 여기에서 우리의 모든 것이 시작됐다고 말해주는 것이 희망 사항이라고 밝혔다.

친부모에게 전하는 메시지

김 씨는 41년 동안 1985년 6월 이전의 삶은 텅 비어 있었다고 말했다. 아이를 떠나보내는 일은 살면서 내릴 수 있는 가장 힘든 결정이었을 것이라며, 친모가 이제 마음의 평안을 찾으시길 진심으로 바란다고 고백했다.

그는 제 아이들을 할머니, 할아버지께 소개해 드리고 다 함께 한 식탁에 둘러앉아 따뜻한 밥 한 끼를 먹고 싶다고 말했다. 이어 가족의 사생활은 반드시 존중해 드릴 테니 편하신 방법으로 조용히 연락해 달라고 호소했다.