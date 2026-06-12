데이비드 호크니 별세… 현대미술 거장의 삶과 예술

영국 현대미술의 거장 데이비드 호크니가 88세로 별세했다. 회화, 판화, 사진, 디지털 아트 등 다양한 매체를 넘나들며 실험적인 작업을 한 그는 '더 큰 첨벙', '예술가의 초상' 등의 대표작으로 유명하다. 생전 한국과도 인연이 깊었으며, 2019년 서울시립미술관 개인전은 아시아 최대 규모로 30만 명이 관람했다.

영국의 현대미술 거장 데이비드 호크니 가 88세를 일기로 별세했다. 20세기 미술의 아이콘으로 불린 그는 회화, 판화, 사진 콜라주, 비디오 아트, 아이패드 드로잉 등 다양한 매체를 넘나들며 끊임없이 실험적인 작업을 선보였다. 1937년 영국 요크셔 브래드퍼드에서 태어난 호크니는 런던 왕립예술대학을 졸업한 후 30대 이전에 세계적인 명성을 얻었다.

그의 대표작으로는 캘리포니아의 수영장을 그린 '더 큰 첨벙'(1967)과 유명 패션디자이너 부부를 그린 '클라크 부부와 퍼시'(1971), 그리고 '예술가의 초상'(1972) 등이 꼽힌다. 특히 '예술가의 초상'은 2018년 크리스티 경매에서 9천30만 달러에 팔려 생존 작가 최고가 기록을 세우기도 했다. 호크니는 오랜 기간 캘리포니아에 거주하며 밝은 태양과 교외 풍경을 즐겨 그렸고, 말년에는 영국 요크셔의 숲과 프랑스 노르망디의 들판에서 영감을 얻었다.

회화뿐 아니라 오페라 '트리스탄과 이졸데'의 의상과 무대 디자인, 판화, 사진 콜라주, 비디오 아트 등으로 활동 영역을 확장했으며, 아이패드를 적극 활용한 디지털 드로잉으로도 유명하다. 2018년에는 엘리자베스 2세 여왕의 장기 재위를 기념해 웨스트민스터 사원의 스테인드글라스 작품 '여왕의 창'을 제작했다. 호크니는 2017년 인터뷰에서 "나를 젊게 유지하는 건 일"이라며 "60년간 매일 일어나 내가 하고 싶은 일을 했다"고 말한 바 있다.

한국과의 인연도 깊다. 2019년 서울시립미술관에서 열린 아시아 첫 대규모 개인전에는 30만 명이 넘는 관람객이 찾았고, 2023년에는 서울 라이트룸 서울에서 그가 직접 기획한 몰입형 미디어아트 전시 '비거 앤 클로저'가 열려 그의 아이패드 드로잉 작업 과정을 엿볼 수 있었다. 미술사학자 사이먼 샤머는 "호크니의 예술은 모든 형태의 변화와 끊임없는 창의적 실험을 통하기에 그 인기와 지속성이 조금도 이상하지 않다"고 평했다. 그의 작품은 캘리포니아의 햇살에서 영국 시골의 정취까지, 시대와 장소를 초월한 독창적인 시각 언어로 전 세계 미술 애호가들의 사랑을 받았다.

호크니의 죽음으로 현대미술계는 한 시대를 풍미한 거장을 잃었지만, 그의 혁신적인 유산은 앞으로도 계속해서 영감을 줄 것이다





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