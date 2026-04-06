데이미언 허스트 회고전, 동물권 논란…국립현대미술관 전시 적절성 도마 위

영국 작가 데이미언 허스트의 국립현대미술관 회고전을 두고 동물권 단체와 예술계가 작품의 동물 착취 논란 및 전시의 적절성에 대한 비판을 제기했다. 공공 미술관의 역할과 생명 윤리 문제를 함께 다루며 논란이 확산되고 있다.

지난 18일 서울 소격동 국립현대미술관 에서 열린 영국 작가 데이미언 허스트 회고전을 두고 동물권 단체 및 예술계에서 비판의 목소리가 높아지고 있다. ‘ 데이미언 허스트 에게 살해당한 동물을 생각하는 모임’은 예술이라는 이름으로 동물의 죽음을 전시하는 행위에 반대하며, 공공 미술관의 전시 결정에 대한 문제점을 제기했다. 이 모임은 허스트의 작품이 동물을 도구화하고 대상화하는 동물 혐오적 관점을 담고 있으며, 국립현대미술관 이 이러한 문제에 대한 비판적 검토 없이 흥행 논리에 의존하고 있다고 지적했다. 데이미언 허스트 는 상어, 소, 얼룩말 등 동물의 사체를 활용한 작품으로 유명하며, 1990년대 영국 현대미술계를 뒤흔든 YBA(Young British Artists)의 대표 작가로 꼽힌다. 그의 작품은 종종 죽음, 생명, 그리고 인간의 유한성을 탐구하는 것으로 평가받지만, 동물 사체를 활용하는 방식과 실제 동물의 죽음을 통해 작품을 완성한다는 점에서 끊임없이 논란을 불러일으켰다.

이번 국립현대미술관 회고전에는 그의 대표작인 ‘살아있는 자의 마음속 죽음의 물리적 불가능성’(상어), ‘천 년’(소머리와 파리), ‘신의 사랑을 위하여’ 등 설치, 조각, 회화 등 50여 점의 작품이 전시되고 있으며, 전시에 30억 원 이상의 예산이 투입된 것으로 알려졌다.\동물을 생각하는 모임은 허스트의 작품이 죽음에 대한 성찰을 유도하는 것이 아니라, 죽음을 소비 가능한 형태로 연출한다고 비판했다. 이들은 동물의 죽음이 어떻게, 왜, 누구에 의해 발생했는지에 대한 질문을 지우고, 단순히 시각적인 자극만을 제공한다고 주장했다. 또한, 허스트 개인뿐만 아니라 그를 초청하고 전시를 지원한 국립현대미술관에도 책임을 물었다. 공공 미술관이라면, 작품의 의도뿐만 아니라 동물을 작품에 활용하는 방식에 대한 윤리적 질문을 던졌어야 한다는 것이다. 이들은 공공기관의 전시라면 ‘이 작업이 죽음을 어떻게 사유해야 하는가’가 아니라 ‘왜 이 사유를 위해 동물이 동원되어야 했는가’를 물었어야 한다고 강조했다. 2012년 런던 테이트모던 미술관 회고전에서 나비 수천 마리를 죽게 한 사건, 2022년 독일 볼프스부르크 쿤스트뮤지엄 전시에서 작품이 철거된 사례 등 허스트의 작품은 동물권 침해 논란에 꾸준히 휩싸여 왔다. 이러한 논란에도 불구하고, 국립현대미술관이 대규모 예산을 투입하여 그의 작품을 전시하는 것은 부적절하다는 비판이 제기되고 있는 것이다.\이번 논란은 단순히 예술 작품의 미학적 가치를 넘어, 생명 윤리와 공공 미술관의 역할에 대한 근본적인 질문을 던지고 있다. 동물권 활동가들과 예술가들은 허스트의 작품이 동물 착취를 정당화하고, 생명 경시 풍조를 조장할 수 있다고 우려한다. 국립현대미술관은 이번 전시를 통해 예술의 자유와 생명 존중 사이에서 균형을 찾아야 하는 과제를 안게 되었다. 이번 회고전은 예술적 표현의 자유, 생명 윤리, 공공 미술관의 사회적 책임 등 다양한 측면에서 논쟁을 불러일으키고 있으며, 향후 전시 운영에 대한 심도 있는 논의가 필요할 것으로 보인다. 특히, 공공의 예산으로 운영되는 국립현대미술관이 윤리적 문제에 대한 충분한 검토 없이 전시를 강행한 점에 대한 비판은 더욱 거세질 전망이다. 동물을 생각하는 모임은 허스트의 작품이 동물의 죽음을 미화하고 상품화한다고 비판하며, 공공 미술관이 이러한 작품을 전시하는 것은 시대착오적이며 부적절하다고 주장했다. 앞으로 이 회고전을 둘러싼 논란은 지속될 것으로 예상되며, 예술계와 시민 사회의 관심이 집중될 것이다





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데이미언 허스트 국립현대미술관 동물권 생명 윤리 전시

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