더불어민주당, 종부세 공제액 통합 제안 논란

민주당이 총선 전 주택 시장 안정을 위해 종부세 기본공제액을 거주·비거주 구분 없이 14억원으로 통일하자고 정부에 제안해 당내와 야당, 청와대로부터 비판을 받고 있다.

더불어민주당 김민석 대표 가 지난 8일 서울 종로구 삼청동 국무총리 서울공관에서 열린 고위당정협의회에서 발언하며 당내 일부 의원들의 종합부동산세 (종부세) 제도 개편 요구를 추진하고 있다. 당내 서울 지역 중심의 일부 의원들은 내년 7월 실시될 총선을 앞두고 주택 시장 혼선을 야기하지 않기 위해 비거주 1주택자에 대한 종부세 기본공제액을 거주자와 동일하게 14억원으로 통일해 달라고 정부에 요청한 상황이다. 이 제안은 정부 정책의 핵심인 '실거주 보호' 원칙을 훼손할 수 있다는 우려를 낳으며 당 내부와 야권, 청와대 로부터 강한 반발을 사고 있다.

당내 비거주자 공제 확대 요구 배경

민주당 박성준 수석대변인은 지난 8일 열린 고위당정협의회에서 비거주 1주택자에 대한 종부세 공제 기준 완화를 정부 측에 강력히 요구했다고 밝혔다. 그는 내년 7월 주택분 재산세, 9월 토지분 재산세, 12월 종부세 부과 시기와 2028년 총선이 직결되는 사안임을 이유로 들며 시급한 조정을 촉구했다. 민주당 서울시당 김영배 위원장도 9일 국회에서 기자회견을 열고, 현재 주택 시장 가격이 안정화 추세이기는 하나 신규 진입 실수요자와 전월세 부담자가 존재한다는 점을 들어 1주택자를 두텁게 보호하면서 시장을 안정시키는 '두 마리 토끼'를 잡겠다는 취지라고 해명했다.

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당내 비판과 정치적 계산 논란

하지만 당 내 다수 의원들과 야당은 이 같은 움직임이 선거 승리를 위한 얄팍한 공세에 불과하다는 지적이다. 서울 지역 다선 의원은 정부 정책에 대한 불신을 키우고 시장에 잘못된 신호를 줄 수 있다며, 오히려 민주당에 대한 신뢰가 하락하고 기존 지지층을 등돌리게 할 수 있다고 우려했다. 서울 지역 재선 의원 역시 서울 지역 의원들의 의견이 충분히 모아지지 않은 상태이며, 부동산 세제 기조를 바꿀 단계가 아니라고 판단했다. 이러한 당내 비판은 표심을 의식한 정치적 계산이 정부의 부동산 정책 기조를 흔들고 있다는 비판으로 이어지고 있다.

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야당의 적극적 반발과 정책 기조 비판

진보 성향의 야당들도 민주당의 입장을 강하게 비판했다. 조국혁신당은 성실히 세금을 납부하는 대다수 국민의 상대적 박탈감을 무시한 행동이라고 논평하며 강한 불만을 표시했다. 진보당 역시 오직 총선 유불리에 따른 계산이라는 비난을 가하며, 정책의 공정성을 해친다고 지적했다. 특히 민주당이 지난 9월 수도권의 반발로 현행 12억원 유지 수정안을 제출한 상황에서, 불과 한 달 만에 다시 공제액 인상을 요구하는 것은 정책의 일관성을 해치고 시장 불안정성을 증폭시킬 것이라는 지적이 나오고 있다. 수도권 의원들은 오는 11일 '전월세 안정화를 위한 부동산 실용주의 의원 모임' 토론회를 열어 비거주 1주택 규제 재검토를 주제로 논의를 이어갈 예정이다.

청와대의 원칙 고수와 이재명 대통령의 입장은?

청와대는 실거주 여부에 따라 세제 혜택을 차등 적용해야 한다는 원칙을 고수하겠다는 입장이다. 청와대 관계자는 이미 한차례 공제액을 12억원으로 높인 만큼, 여기서 다시 변경하는 것은 쉽지 않다고 밝혔다. 이재명 대통령은 지난 1월 23일 엑스(X)를 통해 '1주택도 1주택 나름'이라며, 만약 부득이하게 세제를 손봐야 한다면 비거주용과 거주용을 달리 취급해야 공정한 것이라는 견해를 피력한 바 있다. 서울 지역 한 의원은 한강벨트 중심 지역구 30~40%가 매우 절박한 분위기를 자아낸다고 주장하며, 다음달 초 예산안과 세법 개정안 처리를 앞둔 시점이 당정 간 조율을 요구할 수 있는 마지막 국면이라고 강조했다. 그러나 정부는 이러한 정치적pressure에도 불구하고 공정한 세제 운영 원칙을 유지할 것으로 보인다.