민주당이 조희대 대법원장 탄핵을 당론으로 채택하며 사법부 긴장감이 고조됐다. 한덕수 전 총리 판결과 계엄 관련 행보를 사유로 내세우나 헌재 기각 우려도 존재한다.

더불어민주당 은 20일 열린 의원총회에서 조희대 대법원장에 대한 탄핵 소추를 당론으로 공식 채택했다. 이는 전날 대법원이 한덕수 전 국무총리에 대한 내란중요임무종사 혐의 상고심 판결에서 일부 무죄 취지로 파기환송한 지 하루 만에 이루어진 결정이다. 김민석 대표는 대법원이 선을 넘었다며 탄핵의 불가피성을 강조했으나, 당 내부에서는 헌법재판소의 기각 가능성이 크다는 우려의 목소리도 적지 않다.

양부남 탄핵추진단 단장 활동 계획

당내 탄핵 소추 실무를 담당할 탄핵추진단 단장에는 양부남 의원이 임명됐다. 추진단에는 전용기, 김기표, 김동아, 이건태, 이용우, 이주희, 노종면 의원과 조상호 민주파출소장 등이 위원으로 참여한다. 양 의원은 조 대법원장의 탄핵 사유로 12·3 비상계엄 당일 대법원 심야 회의 행적을 포함한 내란 순응 의혹을 지목했다.

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양 의원은 또한 이재명 대통령의 공직선거법 재판 파기환송 과정에서의 절차 위반, 대법관 재제청 요구 거부에 따른 대통령 임명권 침해, 업무추진비 유용 및 국회 증인 선서 거부 등의 사건을 사유로 들었다. 그는 12·3 비상계엄 이후 사법권이 계엄사령관에 속하고 사법부의 지휘·감독이 비상계엄 매뉴얼에 따라 대비된다는 보도가 있었다며, 조 대법원장의 침묵은 계엄의 적법성을 전제로 한 순응 및 협력 의사 표시로 보인다고 해석했다.

한덕수 상고심 판결과 민주당의 비판

전날 대법원은 한 전 총리의 내란중요임무종사 행위 세 건 중 2024년 12월3일 계엄 당일 밤 윤석열 전 대통령에게 국무회의를 건의해 위헌·위법한 비상계엄에 형식적 정당성을 부여했다는 1·2심 결정에 대해 국헌문란의 목적을 단정하기 어렵다며 일부 무죄 취지로 파기환송했다. 다만 계엄 선포 뒤 국무위원들의 서명을 받으려 한 행위와 이상민 전 행정안전부 장관과 언론사 단전·단수를 논의한 행위는 유죄로 인정했다.

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김민석 대표는 한 전 총리 판결을 가리켜 적극적 및 소극적 저항으로 내란을 극복해 온 국민의 행위 규범과 정반대의 규범을 옳다고 하면서 역사적 기회주의자들에게 집단적 면죄부를 발급한 것이라고 비판했다. 양 의원 역시 민주당으로서는 이를 내버려 두면 민주주의 수호와 헌법적 가치 수호 의무를 유기하는 것이며, 대법원의 한 전 총리 판결은 임계점을 넘은 것이라고 말했다.

탄핵 발의 시기 및 국회 통과 전망

탄핵안 발의 시점에 관해서는 날짜를 특정하기는 어렵지만 가능한 빨리 할 것이며 내년으로 넘어가지는 않을 것이라고 밝혔다. 민주당은 비상 의총과 긴급최고위원회를 거쳐 탄핵 추진 방침을 정했고 이날 당론으로 본격화했다. 그러나 곽상언 의원은 사법부 판결 자체가 탄핵 사유가 되지 않으며, 국민들이 대법원장을 탄핵당해 마땅한 국가 기관이 아니라 거대 여당의 탄압을 받는 피해자로 인식할 가능성이 있다고 지적했다.

수도권 중진 의원은 어제 의총부터 당 대표의 탄핵 추진 결정, 최고위까지 예상과 다른 방향으로 매우 빠르게 진행됐으며, 오늘 당론 채택까지 된 만큼 결정을 되돌릴 길은 없어졌고 헌법재판소 결정 이후 닥칠 정치적 후폭풍을 감수할 수밖에 없게 됐다고 전했다. 또 다른 민주당 중진 의원은 거론되는 탄핵 사유로는 헌재에서 인용되기 어렵다면서 내년 조작기소특검과 조 대법원장 탄핵 이슈가 지속되면 이듬해 총선에도 악영향을 미칠 것이라고 분석했다.