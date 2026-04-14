더불어민주당 제주도지사 경선, '위성곤-오영훈 연대' 둘러싼 논란 격화: 내란 의혹, 공정성 훼손, 정치적 명분 공방

더불어민주당 제주도지사 후보 경선을 앞두고 '위성곤-오영훈 연대'를 둘러싼 논란이 확산되면서, 부승찬 의원이 강도 높은 비판을 쏟아내고 있습니다. 내란 관련 의혹, 선거 공정성 문제, 그리고 정치적 명분 공방이 격화되면서 경선 판세가 혼전 양상을 보이고 있습니다. 위성곤-오영훈 연대의 정치적 정당성, 오영훈 지사의 관권 선거 논란, 그리고 위성곤 후보 측의 1인 2투표 종용 의혹까지 불거지면서, 제주 유권자들의 선택에 이목이 집중되고 있습니다.

더불어민주당 제주도지사 후보 경선 결선을 앞두고 위성곤 - 오영훈 연대에 대한 논란이 격화되면서, 부승찬 의원이 강도 높은 비판을 쏟아내며 경선 판세가 정치적 명분 공방으로 치닫고 있습니다. 단순히 후보 간의 협력 수준을 넘어, 내란 관련 의혹과 선거 공정성 논란까지 얽히면서 전면전 양상을 보이고 있습니다.

제주 출신인 부승찬 의원은 13일과 14일 잇따라 자신의 SNS에 글을 올려 이번 연대를 야합으로 규정하며 비판의 날을 세웠습니다. 부 의원은 하위 20%로 결선 진출에 실패한 현직 도지사의 노골적 선거 개입이라며 연대가 아니라 그들만의 리그라고 직격했습니다. 특히, 아무리 연대해도 내란 동조세력과는 아니지라며 위성곤-오영훈 연대를 단순한 정치적 결합이 아닌 정치적 정당성의 문제로 부각했습니다.

부승찬 의원의 핵심 발언은 오영훈 지사를 둘러싼 12·3 비상계엄 당시 행적 논란에 초점을 맞추고 있습니다. 2024년 12월 3일 비상계엄 선포 당시, 오 지사가 행정안전부의 지시에 따라 제주도청 출입을 통제하고 약 3시간 동안 행적이 불분명했던 점을 지적하며, 이는 국민의힘 지자체장들과 함께 내란 부화수행 혐의로 특검에 고발된 사건과 연결됩니다. 부화수행은 내란 실행 과정에서 적극적으로 동조하거나 보조한 행위를 의미하며, 유죄가 인정될 경우 형사처벌 대상이 됩니다. 고발 측은 계엄 상황에서 지방자치단체 청사를 폐쇄한 조치가 위헌적 권력 행사에 협조한 것이라고 주장하고 있습니다. 반면 제주도 측은 해당 주장을 전면 부인하며 명예훼손으로 맞고발하는 등 진실 공방이 이어지고 있습니다. 부승찬 의원이 내란 동조세력이라는 표현을 사용한 것은 경선 결선을 앞두고 이 논란을 정치적 쟁점의 중심으로 다시 끌어올리려는 의도로 풀이됩니다.

이번 연대 논란의 또 다른 축은 공직자의 선거 중립성 문제입니다. 오영훈 지사는 경선 탈락 직후 위성곤 후보와 회동하고, SNS를 통해 위 후보와 어깨동무한 사진을 올리며 단 한 번도 도민을 배신하지 않은 진짜 일꾼이라고 치켜세웠습니다. 이를 두고 정치권에서는 사실상 지지 선언이라는 해석이 나왔으며, 오 지사가 도지사직 복귀를 앞둔 시점에서 이러한 메시지를 낸 점을 문제 삼고 있습니다. 형식적으로는 후보 신분이었더라도 현직 단체장으로서의 영향력을 고려할 때 선거에 영향을 미치는 관권선거 성격이 있다는 주장입니다. 문대림 후보 측은 위-오 연대는 도민과 당원의 선택을 무력화하려는 기득권 정치의 밀실 거래이자, 제2의 관권선거로 비칠 수 있는 심각한 사안이라고 지적했습니다. 공직자가 직위를 이용해 특정 후보를 지원하거나 유권자 판단에 영향을 줄 경우 공직선거법 위반 소지가 있기 때문입니다. 국민의힘 문성유 후보까지 가세해 공직자의 자세를 망각한 노골적인 지지 유도이자 지지층을 향한 지지 명령이라며 오영훈 지사의 지사직 사퇴를 촉구했습니다. 반면 오 지사는 선관위에 확인한 사항이라며 위법성을 부인하고 있습니다.

여기에 위성곤 후보 측 보좌진의 1인 2투표 종용 의혹까지 불거지면서 경선 공정성 논란은 더욱 확산되었습니다. 문제의 메시지는 국민참여경선 과정에서 권리당원 여부를 다르게 응답하도록 유도해 중복 투표를 가능하게 하는 방식이었습니다. 이 같은 행위 역시 당내 경선 규정뿐 아니라 공직선거법 위반 소지가 있습니다. 논란이 커지자, 위성곤 캠프는 해당 사실을 인정하고 보좌진을 즉각 배제·면직 조치했으며, 후보 본인도 사과 입장을 밝혔습니다. 그러나 정치권에서는 이미 공정성에 대한 신뢰가 흔들렸다는 평가가 나오고 있습니다. 부승찬 의원의 야합 비판 역시 이러한 일련의 논란과 맞물려 설득력을 얻고 있다는 분석입니다.

위성곤 후보 측은 이번 연대를 민주당 원팀을 위한 통합으로 규정하며 정면 반박하고 있습니다. 오영훈 도정의 성과를 계승하되 부족한 부분은 혁신하겠다는 입장입니다. 반면 경쟁 후보 측과 부승찬 의원은 이를 정치공학적 결합, 기득권 연대로 규정하며 공세를 강화하고 있습니다. 특히, 불과 며칠 전까지 서로 비판하던 인사들이 손을 잡은 점을 들어 명분 없는 연대라는 점을 강조하고 있습니다. 정치권에서는 이번 연대가 양날의 검이 될 수 있다는 분석이 나옵니다. 조직 결집과 지지층 흡수에는 도움이 될 수 있지만, 내란 의혹·중립성 논란·경선 공정성 문제까지 함께 떠안을 경우 역풍으로 작용할 가능성도 있다는 것입니다.

결국 이번 경선 결선은 정책 경쟁을 넘어 정치적 정당성과 민주적 절차에 대한 평가 성격까지 띠게 되었습니다. 부승찬 의원이 제기한 문제들이 실제 표심에 어떤 영향을 미칠지, 제주 유권자들의 선택에 관심이 집중되고 있으며, 경선 결선은 오는 16일부터 18일까지 사흘간 진행될 예정입니다. 투표는 권리당원 50%, 일반 도민 여론조사 50%를 합산하는 방식으로 치러집니다





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