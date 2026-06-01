더불어민주당: 송언석 공동선거대책위원장, 한화에어로스페이스 폭발 사고 관련 유세 중단 설명

더불어민주당 조승래 중앙당 총괄선거대책본부장이 1일 국회에서 열린 기자간담회에서 대전에서 발생한 한화에어로스페이스 폭발 사고로 중단된 지방선거와 재보선 유세와 민주당의 사고 대응에 관해 밝히고 있다. 송언석 공동선거대책위원장이 무슨 방지법, 금지법을 추진한다고 하는데, 후보자 비방과 정부에 대한 비난만 가득했다. 불법으로 점철된 국민의힘 후보들이 다시는 선거에 발을 들이지 못하게 해야 한다는 목소리를 높였다.

더불어민주당 조승래 중앙당 총괄선거대책본부장 이 1일 국회에서 열린 기자간담회에서 대전에서 발생한 한화에어로스페이스 폭발 사고 로 중단된 지방선거와 재보선 유세와 민주당의 사고 대응에 관해 밝히고 있다.

송언석 공동선거대책위원장이 무슨 방지법, 금지법을 추진한다고 하는데, 후보자 비방과 정부에 대한 비난만 가득했다. 불법으로 점철된 국민의힘 후보들이 다시는 선거에 발을 들이지 못하게 해야 한다는 목소리를 높였다. 송 위원장은 민주당 박찬대 인천시장 후보의 '독립유공자 사칭 논란'과 정원오 서울시장 후보의 '토론 회피 의혹'을 겨냥, '박찬대 방지 3법'과 '정원오 방지법'을 당론으로 추진하겠다고 밝힌 바 있다. 일부 당원들이 전북지사 선거를 계파적 시각으로 보는 데 대해선, 김용남 후보를 응원하는 민주당 당원들은 당연히 이원택 후보를 응원해야 할 것이라며, 두 명 다 당의 전폭적인 지원을 받고 있다.

김 후보는 당내 비당권파 인사들과 가깝다고 평가된다. 조 본부장은 김 후보가 조국혁신당 조국 후보 등과 경쟁하는 평택을 판세와 관련해, 특별히 큰 변화는 없으며, 더 많은 확신을 갖고 지지세를 결집하는 양상을 보이고 있다고 했다. 혁신당 측이 조 후보가 당선돼야 지선 이후 합당 논의가 빨라진다고 언급한 데 대해선, 조 후보의 당선이나 낙선은 통합 논의와 하등 관계가 없으며, 그건 약간 억지 주장이라고 꼬집었다





yonhaptweet / 🏆 17. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

더불어민주당 조승래 중앙당 총괄선거대책본부장 한화에어로스페이스 폭발 사고 지방선거 중단 재보선 유세 중단 민주당 사고 대응 송언석 공동선거대책위원장 방지법 금지법 독립유공자 사칭 논란 토론 회피 의혹 박찬대 방지 3법 정원오 방지법 김용남 후보 이원택 후보 전북지사 선거 조국혁신당 조국 후보 평택을 판세 합당 논의 지선 이후 합당 논의

United States Latest News, United States Headlines