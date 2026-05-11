더불어민주당 추미애 경기도지사 후보, 교통 분야 핵심 공약인 ‘수도권 30분 출근 대전환’ 발표

더불어민주당 추미애 경기도지사 후보가 11일 경기도 화성시 동탄역 GTX-A 앞 광장에서 교통 분야 핵심 공약인 ‘수도권 30분 출근 대전환’ 공약을 발표했다.

수정 2026-05-11 13:59:07 더불어민주당 추미애 경기도지사 후보가 11일 경기도 화성시 동탄역 GTX-A 앞 광장에서 교통 분야 핵심 공약인 ‘수도권 30분 출근 대전환’ 공약을 발표하고 있다.

ⓒ추미애 후보 측 제공추 후보는 이날 경기도 화성시 동탄역 GTX-A 앞 광장에서 ‘경기도민에게 교통은 단순한 이동 수단이 아니라 1,420만 도민의 삶을 보장하는 기본권’이라며 ‘길 위에서 낭비되는 시간을 경기도민께 돌려드리겠다’고 밝혔다. 이번 공약은 경기도민의 출퇴근 부담을 줄이고, 수도권 광역교통망을 보다 촘촘하게 연결하기 위한 교통 분야 종합 대책이다. 주요 내용은 ▲GTX 지체 없는 개통 및 연계강화 ▲수도권 원(One)패스 도입 ▲어린이·청소년 ‘든든 교통’ 확대 ▲경기 편하G버스 단계적 확대 등이다.

추 후보는 GTX 1기 A·B·C 노선의 정상 추진을 통해 도민 불편을 최소화하고, GTX 2기 D·E·F 노선은 제5차 국가철도망 구축계획 반영과 조속한 사업성 확보, 착공을 최우선 과제로 추진하겠다고 밝혔다. 또한 GTX 플러스 G·H 노선 역시 국가철도망 계획 반영을 위한 당위성을 확보하겠다고 했다. 경기·서울·인천을 어떻게 잇는 ‘수도권 원(One)패스’ 도입도 공약했다. 추 후보는 지난 4월 12일 경기·서울·인천 민주당 후보들이 약속한 ‘수도권행정협의회’ 구상을 바탕으로 수도권 통합 교통체계 구축을 추진하겠다고 밝혔다.

수도권 원패스는 경기도민이 하나의 카드로 수도권 대중교통을 보다 편리하게 이용할 수 있도록 하는 것이 핵심이다. 이를 통해 경기·서울·인천 간 환승 불편을 줄이고, 교통비 부담 완화와 이동 연속성 확보를 추진한다는 구상이다. 아울러 추 후보는 6세부터 18세까지 어린이·청소년 교통비 지원을 확대해 교통비 부담으로 문화·체육시설 이용이나 다양한 사회활동을 포기하는 일이 없도록 하겠다고 밝혔다. 이를 통해 미래 세대의 이동권을 보장하고, 가정의 교통비 부담을 줄이기 위한 생활밀착형 정책으로 추진된다.

추 후보는 경기 편하G버스를 단계적으로 확대하는 구상도 밝혔다. 현재 23개 노선, 81회 운행 중인 경기 편하G버스에 대해 수요조사를 실시한 뒤 노선 다변화와 증차를 추진하겠다는 계획이다. 이를 통해 도내 주요 지역 광역버스 정류장의 긴 대기 줄을 줄이고, 수도권 및 도내 접근성을 높여 출퇴근 시간대 교통 불편을 완화한다는 방침이다





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안보정당 경기도지사 수도권발전부 수도권행정협의회 국가철도망 계획 수도권 총선 공약

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