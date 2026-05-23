더불어민주당 정원오 서울시장 후보, GTX 삼성역 구간 철근누락 사태 관련 '대책 강구' 약속

더불어민주당 정원오 서울시장 후보는 GTX 삼성역 구간 철근누락 사태를 거론, "가장 중요한 기둥의 철근이 빠져서 반토막 철근 시공이 이뤄졌다"며 "그런데도 서울시는 이를 알면서도 공사가 진행되도록 내버려뒀다"고 지적했다. 이어 "나중에 큰 불상사가 생기면 어떻게 할 건가. 누가 책임질 건가"라며 1995년 삼풍백화점 붕괴사고를 언급, "(당시 사고의) 가장 큰 요인이 철근 반토막 시공이었다"고 꼬집었다. 또한 "오 후보는 삼성역으로 바로 달려가서 해결책을 강구하기 바란다"며 "그렇지 않으면 안전불감증 시장으로, 역대 안전사고가 오세훈 시장 임기 때마다 터졌단 사실이 우연이 아닌 필연이라는 것을 스스로 증명하는 것"이라고 목소리를 높였다.

서울=연합뉴스) 서혜림 기자=더불어민주당 정원오 서울시장 후보 는 공식 선거운동 개시 뒤 맞은 첫 주말인 23일 서울 서북권을 돌며 표심 공략에 나섰다. 정 후보는 이날 서울 은평구에서 진행한 거리 유세에서 GTX 삼성역 구간 철근누락 사태 를 거론, "가장 중요한 기둥의 철근이 빠져서 반토막 철근 시공이 이뤄졌다"며 "그런데도 서울시는 이를 알면서도 공사가 진행되도록 내버려뒀다"고 지적했다.

그러면서 "나중에 큰 불상사가 생기면 어떻게 할 건가. 누가 책임질 건가"라며 1995년 삼풍백화점 붕괴사고를 언급, "(당시 사고의) 가장 큰 요인이 철근 반토막 시공이었다"고 꼬집었다. 이어 "오 후보는 삼성역으로 바로 달려가서 해결책을 강구하기 바란다"며 "그렇지 않으면 안전불감증 시장으로, 역대 안전사고가 오세훈 시장 임기 때마다 터졌단 사실이 우연이 아닌 필연이라는 것을 스스로 증명하는 것"이라고 목소리를 높였다.

또한 이태원 참사, 우면산 산사태, 강남역 침수, 강동구 싱크홀 인명사고 등을 나열하며 "왜 매번 오 시장 때 이런 대형참사가 일어나는지 살펴봐야 한다"며 "(이런) 안전 불감증을 바꿔야 하지 않겠나"라고 말했다. 그는 또 오세훈 후보의 공격이 집중되고 있는 부동산 문제와 관련, 자신의 '착착개발' 공약과 '2031년까지 주택 36만호 공급' 공약을 부각하며 "제가 더 빠르고 안전하게 (공급) 하겠다"며 "말로만 하는 시장을 바꿔주시고, 실천하는 시장을 뽑아달라"고 강조했다.

(서울=연합뉴스) 더불어민주당 정원오 서울시장 후보가 23일 아침 도봉산 입구에 있는 점포의 한 상인과 인사하고 있다. 2026.5.23 그는 페이스북 글을 통해"대통령께서는 늘 '사람 사는 세상'을 말씀하셨다"며"돈과 권력이 아니라 사람의 가치가 존중받는 세상은 우리 사회가 여전히 향해야 할 길"이라고 고인을 추모했다. 이어 "'사람 사는 세상'은 시민의 하루가 안전하게 지켜질 때 비로소 시작된다"며"화려한 치적보다 시민의 하루를 먼저 살피고, 눈에 잘 띄지 않는 위험부터 챙기겠다. 사람 사는 세상의 기본이 서울의 모든 동네에서 구현되도록 하겠다"고 약속했다. 그 뒤 저녁에는 마포구 홍대 상상마당에서 유세를 펼치며 청년 유권자 등과 소통할 계획이다





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