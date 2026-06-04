더불어민주당, 6·3 지방선거 결과에 대해 '국민이 민주당의 손을 들어줬다'며 승리로 평가

더불어민주당이 6·3 지방선거 결과에 대해 '국민이 민주당의 손을 들어줬다'며 승리로 평가했다. 다만 서울시장 선거 패배에 대해서는 '서울을 탈환하지 못해 아프다'고 아쉬움을 드러냈다.

더불어민주당 이 6·3 지방선거 결과에 대해 '국민이 민주당의 손을 들어줬다'며 승리로 평가했다. 다만 서울시장 선거 패배에 대해서는 '서울을 탈환하지 못해 아프다'고 아쉬움을 드러냈다. 정 위원장은 '국민들께서 12·3 불법 비상계엄 내란도 막아주셨고, 헌법과 민주주의를 지켜주셨다'며 ' 이재명 정부 출범 후 꼭 1년 만에 치러진 전국 선거에서 일 잘하는 이재명 정부 를 응원해 주시고 더불어민주당 의 손을 들어주셨다'고 말했다.

그러면서 이번 지방선거 결과를 '국민이 이재명 정부에 힘을 실어준 선거'라고 평가했다. 정 위원장은 '저는 이번 지방선거에서 이재명 정부에 힘을 실어주시려면 더불어민주당 기호 1번에게 투표해 주실 것을 부탁드렸다'며 '그 부탁을 들어주신 국민 여러분께 다시 한 번 깊이 감사드린다'고 했다. 서울시장 선거 패배에 대한 아쉬움은 감추지 못했다. 정 위원장은 '서울을 탈환하지 못해 아프다'며 '혼신을 다했지만 아쉽게 패배하신 후보자들께 깊은 위로의 마음을 전한다'고 말했다.

정 위원장은 당선자들에 대한 축하도 전했다. 전재수 부산시장 당선자, 박찬대 인천시장 당선자, 허태정 대전시장 당선자, 김상욱 울산시장 당선자, 조상호 세종시장 당선자, 추미애 경기도지사 당선자, 우상호 강원도지사 당선자, 신용환 충북도지사 당선자, 박수현 충남도지사 당선자, 이원택 전북도지사 당선자, 위성곤 제주도지사 당선자 등을 거론한 정 위원장은 '축하의 박수를 보낸다'고 말했다.

그러면서 정 위원장은 '다른 당과의 연대 방법에 대해서도 앞으로 공론화 과정을 통해 깊이 고민하고 연구하겠다'며 '많은 분들이 결선투표제 등을 도입하면 어떠냐는 제안을 해주셨는데, 그 부분에 대해서 공론화 과정을 거쳐 좋은 결론을 내보도록 하겠다'고 밝혔다. 끝으로 정 위원장은 '이번 지방선거 승리로 이재명 정부가 안정적인 국정운영을 할 수 있게 됐다'며 '당정청 원팀 원보이스로 민주당은 이재명 정부의 성공을 든든하게 뒷받침하겠다'고 강조했다





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