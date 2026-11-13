더불어민주당 계파 갈등 재점화, 최민희 윤리감찰 두고 친청계와 당권파 정면충돌

더불어민주당 최민희 최고위원에 대한 윤리감찰을 계기로 친청계와 당권파의 갈등이 격화되고 있다. 신천지 교인 집단 입당 의혹 조사 결과 공개 문제까지 겹치며 내년도 예산안 심사를 앞둔 여당의 부담이 커지는 양상이다.

더불어민주당 내 계파 갈등 이 최민희 최고위원에 대한 윤리감찰 을 계기로 다시 불붙었다. 최민희 최고위원 등 친정청래(친청)계 최고위원 3명은 13일 김민석 대표가 주재한 최고위원회의에 불참한 채 국회 소통관에서 기자회견을 열고 김민석 대표를 강도 높게 비판했다. 이들의 기자회견은 '신천지 교인 집단 입당 의혹' 조사 결과를 두고 산발적 충돌이 이어지던 상황에 또 다른 불쏘시개가 더해진 것으로 평가된다.

이번 갈등의 출발점은 최민희 최고위원의 비공개 간담회 발언이다. 시사저널 보도에 따르면 최민희 최고위원은 지난달 경기 남양주에서 열린 간담회에서 윤석열 탄핵에 이재명 대통령도 반대했다는 취지로 말했다. 그러면서 한덕수 당시 국무총리와 손잡고 그냥 하야하는 쪽으로 잘해보자는 입장이었다고 전해졌다.

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최민희 발언이 당내 전면전의 불씨가 된 경위

최민희 최고위원의 남양주 비공개 간담회 발언이 더불어민주당 내 전면전으로 번진 직접적인 계기다. 보도 내용이 공개되자 당내 대립의 축이 발언의 사실 여부와 책임 소재로 옮겨갔다.

청와대는 12일 해당 보도 내용을 사실무근이라고 밝히며 강한 유감을 표명했다. 김민석 대표는 최민희 최고위원에 대한 감찰조사를 당 윤리감찰단에 지시했으며, 당권파에서는 제명 등 중징계를 촉구하고 있다.

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최민희 최고위원은 비공개 모임의 일문일답 과정에서 헷갈린 점이 있었던 모양이라고 해명했다. 그는 대통령이 내란 이후 일관되게 윤석열 탄핵을 주장하고 관철했다고 강조했다.

친청계 역공과 김민석 대표 책임론 공방

친청계는 김민석 대표의 감찰 지시를 악의적 프레임 전환 시도라고 규정하며 역공에 나섰다. 당권파와 친청계가 서로를 겨냥하는 구도가 굳어지고 있다.

이성윤 최고위원과 한민수 최고위원은 이날 기자회견에서 반명, 분열주의, 신천지 의혹을 제기하고 증폭시키며 당을 위기에 빠뜨린 사람이 누구냐고 되물었다. 두 최고위원은 윤리감찰의 대상은 김민석 대표라고 주장했다.

한편 언론 논평은 김민석 대표의 책임도 무겁다고 지적했다. 김민석 대표는 8·17 전당대회 당시 제기했던 반명·분열주의·신천지 3자 비밀연합 의혹에 근거가 없었다며 최근 사과했다. 하지만 신천지 교인 집단 입당 의혹을 조사한 결과는 공개하지 않은 채 당내 비공개 열람만 허용해 논란을 키웠다는 평가가 나온다.

논평은 당권파와 친청계가 조사 결과를 각자 유리하게 해석하면서 갈등이 해소되기는커녕 오히려 격화하고 있다고 분석했다. 더불어민주당은 소속 의원이 161명에 이르는 거대 정당이라는 점에서 정책이나 노선을 둘러싼 갈등 자체는 자연스러운 현상이라는 입장을 짚었다.

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다만 논평은 이번 내분이 정책이나 노선과는 관계가 없으며, 2028년 총선을 앞두고 벌이는 당내 권력투쟁에 가깝다고 평가했다.

민생 현안 앞둔 여당, 신천지 조사 결과 공개 요구

언론 논평은 더불어민주당이 내년도 예산안 심사와 세제 개편안 심의를 앞둔 만큼 내분을 조속히 정리해야 한다고 요구했다. 민생 현안이 산적한 상황에서 집권당이 진흙탕 싸움을 언제까지 계속할 것이냐는 비판이다.

논평은 최민희 최고위원에게 깊이 반성하고 자숙할 것을 요구했다. 단체 대화방에서 사진·영상기자들을 하이에나 떼들이라고 모욕한 사실이 드러나는 등 문제적 언행이 이번 발언에 그치지 않는다는 지적도 함께 담겼다.

김민석 대표에게는 신천지 교인 집단 입당 의혹 조사 결과를 국민 앞에 투명하게 공개하고, 필요하다면 수사 의뢰도 검토해야 한다고 촉구했다. 논평은 덮으려 한다고 덮일 사안이 아니라고 못 박았다.

현재 최민희 최고위원에 대한 당 윤리감찰단의 조사 결과와 제명 등 중징계 여부는 아직 확정되지 않은 상태다. 당권파의 중징계 촉구와 친청계의 반발이 맞서는 가운데, 감찰 절차의 결과가 당내 갈등의 다음 분기점이 될 것으로 보인다.