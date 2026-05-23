더불어민주당 강릉시의원 A후보 이중 당적 사실 확인, 선거관리위원회 조사 착수

더불어민주당 강릉시의원 A후보가 이중 당적을 보유한 것으로 확인돼 선거관리위원회가 사실관계 조사에 착수했다. A후보는 제7회 지방선거를 앞둔 지난 2017년 11월, 국민의힘의 전신인 자유한국당에 입당 원서를 제출한 것으로 파악됐다. A후보는 이중 당적과 관련한 와의 전화 통화에서 구체적인 답변을 피했다. 정당법 복수 당적 금지, 후보 등록 취소될 경우 국민의힘 무투표 당선 현행 정당법 제42조는 누구든지 2개 이상 정당의 당원이 될 수 없도록 '복수 당적'을 금지하고 있으며, 위반 시 1년 이하의 징역 또는 100만 원 이하의 벌금에 처한다.

제9회 전국동시지방선거 강릉시 기초의원 선거에 출마한 더불어민주당 후보가 이중 당적 을 보유한 것으로 확인돼 선거관리위원회 가 사실관계 조사에 착수했다. 23일 취재 결과, 더불어민주당 강릉시 의원 '가선거구' 단수 공천을 받아 등록한 A후보는 국민의힘 당적을 함께 보유하고 있었던 것으로 확인됐다.

후보자의 이중 당적 사실은 후보 등록 이후 강원도선관위가 자료를 취합해 각 정당으로부터 제출받은 당원 명부와 대조해 확인 과정을 거치면서 밝혔다. A후보는 제7회 지방선거를 앞둔 지난 2017년 11월, 국민의힘의 전신인 자유한국당에 입당 원서를 제출한 것으로 파악됐다. 그동안 당비를 납부한 기록은 없었던 것으로 알려졌다. 당초 이중 당적 사실을 부인하던 A후보는 전날인 22일 국민의힘 강원도당에 탈당계를 제출했다.

A후보는 이중 당적과 관련한 와의 전화 통화에서"지금은 아무 것도 말할 시점이 아니다. 나중에 말씀드리겠다"며 구체적인 답변을 피했다. 다만 측근들에게 당시 가입신청서를 본인이 작성하지 않았다고 해명한 것으로 알려졌다. 정당법 복수 당적 금지, 후보 등록 취소될 경우 국민의힘 무투표 당선 현행 정당법 제42조는 누구든지 2개 이상 정당의 당원이 될 수 없도록 '복수 당적'을 금지하고 있으며, 위반 시 1년 이하의 징역 또는 100만 원 이하의 벌금에 처한다.

특히 공직선거법 제52조 제1항에 따라 정당 추천 후보자가 2개 이상의 당적을 보유한 사실이 확인될 경우, 해당 후보자의 등록은 즉시 무효 처리된다. 강릉시선관위는 A후보에게 23일까지 소명 자료를 제출할 것을 통보했다. 선관위 측은 23일 에"아직 본격적인 조사는 시작하지 않았고, 오늘까지 소명서 제출을 요구한 상태"라고 밝혔다. 선관위는 향후 소명서를 바탕으로 과거 가입신청서의 자필 서명 진위 여부 등을 검증할 계획이다.

만약 A후보의 이중 당적이 사실로 최종 확인돼 후보 자격이 박탈될 경우, 2명을 선출하는 강릉시 '가선거구'는 출마자가 2명으로 줄어들어 국민의힘 후보 2명의 무투표 당선 지역이 된다. #강릉시 #강릉기초의





OhmyNews_Korea / 🏆 16. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

더불어민주당 강릉시 강릉시 기초의원 이중 당적 선거관리위원회 정당법 복수 당적 강원도선관위 소명서 탈당계 국민의힘 무투표 당선

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

4년전 폭파했던 풍계리 핵실험장…'최근 차량 통행 포착'“핵 실험장 입구만 폭파된 것이라면 몇 주나 몇 달 안에 운영할 수 있을 것”\r북한 핵실험 풍계리

Read more »

추락 헬기 실종자 헬기 동체 안에서 발견동체 안에서 실종됐던 42살 차주일 정비사 숨진 채 발견 / 오전 11시 9분 수중 수색작업 개시해 11시 18분 발견 / 해군, 차 정비사 시신 감압하며 인양

Read more »

강제추행 재판 나온 '깐부' 오영수 '처신 잘못했다'…혐의 부인 | 중앙일보오씨는 2017년 '한번 안아보자'며 A씨를 껴안은 혐의로 지난해 11월 재판에 넘겨졌다.

Read more »

‘누가 대통령이어도 돌아간다’는 옛말…눈치 보는 관료들한국대통령제 100년 결정적 장면들_11 대통령과 관료③‘관료의 정치화’ 부추기는 윤 정부의 ‘차관 정치’

Read more »

호방하고 주체성 강한 풍류문인 백호 임제[겨레의 인물 100선 11] 풍류문인 백호 임제

Read more »

“집 사는데 부동산을 왜 가죠?”...서울 현금 부자들, 법원으로 달려간다2025년 11월 경매동향보고서 서울 아파트 11개 자치구 낙찰가율 100% 훌쩍 넘어

Read more »