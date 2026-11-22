더불어민주당 조희대 대법원장 탄핵소추 추진단이 한덕수 전 총리 관련 판결 내용을 탄핵 사유에서 배제하고 중대한 절차적 하자에 집중하기로 했다고 밝혔다.

더불어민주당 조희대 대법원장 탄핵 소추 추진단장은 22일 국회 당대표실에서 열린 추진단 기자간담회에서 조 전 대법원장 탄핵 사유에서 한덕수 전 국무총리 관련 상고심 판결의 내용을 제외하기로 했다고 밝혔다.

양부남 민주당 탄핵소추 추진단장은 이날 추진단 2차 회의 겸 기자간담회에서 이러한 결정의 배경을 설명하며, 법원의 판결 자체는 존중하되 심리 과정에서 발생한 중대한 절차적 하자를 탄핵 사유로 검토할 것임을 시사했다.

Also read 젤렌스키, 크림대교 공격 정당화 및 푸틴의 확전 의도 경고

판결 내용 존중, 절차적 하자는 탄핵 사유 검토

양 부장은 민주당이 조 대법원장의 위헌 및 위법적 행위에 대해 상당 기간 인내심을 가지고 참아왔으나, 이번 한덕수 판결이 그 인내심의 한계에 도달하게 했다고 언급했다.

그는 기본적으로 법원의 판결을 존중하기 때문에 판결의 결론부인 무죄 취지의 파기환송 여부는 탄핵 사유로 삼지 않겠다고 명확히 했다. 그러나 이러한 판결에 이르는 심리 과정에서 지속 제기된 중대한 절차상 하자에 대해서는 충분히 탄핵 사유가 될 수 있다고 판단했다.

Advertisement

이에 따라 추진단은 절차적 위반의 중대한 문제점을 중심으로 탄핵 소추안을 준비할 계획이며, 이 부분에 대해 깊이 있게 검토하고 있다고 밝혔다.

특검법 규정 위반 등 구체적 절차적 하자 거론

양 부장은 한 전 총리 판결에서 나타난 중대한 절차적 하자의 대표적 예시로 '특검법상 6·3·3 규정' 위반을 지목했다. 이 규정은 특별검사가 기소한 사건을 1심 6개월, 2심 3개월, 3심 3개월 이내에 선고하도록 정하고 있다.

대법원이 이 규정을 어기고 선고를 지연시켰다는 지적이다. 추진단은 이 외에도 대법원이 한 전 총리의 구속 기간 만료에 대한 우려가 커지자 합의기일을 갑작스럽게 선고기일로 변경한 점을 문제 삼았다.

또한 법원이 보도자료를 통해 한 전 총리의 석방을 단정하지 말라고 하며 예단을 드러낸 점, 이상민 전 행정안전부 장관과 공범 관계라며 전원합의체에 회부하고도 분리 선고한 점 등을 함께 거론했다.

Advertisement

아울러 대법관 재제청 거부가 완전한 전원합의체 구성을 방해했다는 점도 중요한 절차적 결함으로 언급했다.

12월 국회 본회의 의결 목표, 빠른 탄핵소추안 발의

추진단은 12월 중 국회 본회의 의결을 목표로 최대한 빠른 시일 내에 탄핵소추안을 발의하겠다고 밝혔다. 양 부장은 탄핵에 대한 국민적 공감대가 부족하다는 지적에 대해, 탄핵 요건의 완결성과 필요성에 대해 국민들에게 알리는 것이 추진단의 임무라고 강조했다.

그는 탄핵소추안을 잘 정리해서 원내에 제출하는 것이 핵심 임무라고 언급하며, 가능한 한 빠른 시일 내에 이 임무를 수행할 것이라고 다짐했다. 이에 따라 향후 민주당의 움직임과 국회 내 정치 공세가 주목된다.