더불어민주당은 12·3 비상계엄 관련 한덕수 전 국무총리 사건에서 대법원이 2심 유죄 판결을 파기환송하자 조희대 대법원장 탄핵을 공식 추진하기로 결정했다.

더불어민주당 은 11월 19일, 12·3 비상계엄 사태 관련 내란 중요임무 종사 혐의로 기소된 한덕수 전 국무총리에게 징역 15형을 선고한 2심 판결을 대법원이 일부 무죄 취지로 파기환송하자, 이에 강력히 반발하며 조희대 대법원장의 탄핵 절차를 밟기로 결정했다.

여당은 그동안 중도층의 이탈과 정치적 역풍을 우려하여 탄핵 카드에 신중한 태도를 유지해 왔으나, 이번 대법원의 파기환송 판결에 따른 격앙된 여론과党内의 요구를 무시하지 못해 결국 결단내린 것이다. 김민석 대표는 비상 의원총회에서 이 판결을 내란 앞에 침묵하고 굴종한 기회주의자를 합리화하려는 반역사적 처사라고 규정하며, 역사적 사명감을 가지고 조 대법원장을 탄핵해야 한다고 강변했다. 민주당 지도부는 애초에 국정조사를 통해 위헌·위법 사례를 확인한 후 탄핵 여부를 검토하려 했으나, 이번 파기환송 판결을 계기로 국정조사 과정을 생략하고 즉각적인 탄핵 추진으로 방향을 잡았다.

Also read 수능 부정행위자 98명 적발…절반은 재난문자 경보음에 걸렸다 - BBC News 코리아

여권내부 관용 비판과 즉각 탄핵 추진 결정 배경

이는 여권 내부에서 내란이라는 중범죄에 대한 사법부의 관대함이 용납될 수 없다는 강한 불만을 반영한 조치로 해석된다. 당시 법사위원장이자 탄핵소추위원이었던 조희대 대법원장에 대한 비판은 강경파 의원들로부터 특히 격렬하게 제기되었다. 정청래 전 대표는 언론과의 인터뷰에서 내란이라는 어떤 범죄보다 중대한 범죄에 대해 관대한 해석을 내린 사법부를 규탄하며, 이번 재판 결과가 용납될 수 없다고 목소리를 높였다.

또한 송영길 의원은 윤석열 대통령의 비상계엄을 합법화하려는 시도에 국무회의라는 외관을 제공한 데 기여한 점이 명확하므로, 이를 무죄로 보거나 약화시키는 판결은 법리적 모순이 있다고 지적했다. 이러한 강경파의 주장은 당시 사법부의 행위가 헌법 수호 의무를 저버린 것이라는 인식 위에서 형성된 것으로, 탄핵이 단순한 정치적 보복이 아닌 헌법적 책임의 추궁이라는 논리를 뒷받침하려 했다. 그러나 민주당 내부에서는 탄핵 추진의 타당성을 반대하거나 신중론을 제기하는 목소리도 만만치 않았다.

Advertisement

특히 법률가 출신 의원들 대다수는 한 전 총리의 계엄 선포 후 행위에 대해 대법원이 내란 중요임무 종사 혐의가 인정되었다고 판단한 점과, 대법원이 계엄 자체를 위헌이라고 인정한 점을 근거로 들어 조 대법원장 탄핵은 근거가 부족하다고 주장한 것으로 알려졌다. 김남희 의원은 대부분의 행위가 유죄로 인정되었고 대법원의 판단이 이미 위헌성을 밝힌 상황에서 추가 탄핵을 시도하는 것은 적절치 않다고 보았다. 또한 김기표 의원은 만약 한 전 총리가 풀려난 상태였다면 탄핵이 가능했을 수도 있으나, 현재는 혐의 일부에 대한 무죄 취지의 파기환송에 그쳤으므로 탄핵의 명분으로는 어렵다는 입장을 펼쳤다.

내부 논쟁속 진보정당 연대 검토와 정치국면 전망

이러한 내부 갈등 속에서 민주당은 진보 성향의 조국혁신당 등과의 연대 가능성도 함께 검토하며 향후 정치 국면의 향배를 주목받고 있다.