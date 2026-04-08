더불어민주당 제주지사 후보 TV 토론: 기본사회, 제2공항, 괴문자 논란… 치열한 공방

더불어민주당 제주특별자치도지사 후보 본경선 TV 토론회에서 오영훈, 위성곤, 문대림 후보가 제주의 위기 돌파 방안과 주요 현안을 두고 치열한 공방을 벌였습니다. '기본사회'와 '에너지 대전환'에 대한 공감대 속에서도 제2공항, 괴문자 발송 등 세부 쟁점에 대한 입장 차이를 보이며, 도민들의 표심을 얻기 위한 경쟁을 펼쳤습니다.

더불어민주당 제주특별자치도지사 후보 본경선 TV 토론회가 뜨겁게 펼쳐졌습니다. 오영훈 , 위성곤 , 문대림 후보는 제주의 당면 과제 해결 방안과 주요 현안에 대한 날카로운 공방을 벌이며, 치열한 경쟁을 펼쳤습니다. 세 후보는 ' 기본사회 '와 '에너지 대전환'이라는 큰 틀에서는 공감대를 형성했지만, 제2공항 해법, 괴문자 발송 논란 등 세부적인 문제들을 두고는 팽팽한 신경전을 이어갔습니다. ' 기본사회 '를 핵심 공약으로 내세운 세 후보는 제주형 기본사회 구현을 위한 구체적인 방안들을 제시하며 도민들의 표심을 공략했습니다. 문대림 후보는 '첫째 아이부터 1억 원 이상 지원'과 '20대 취업 및 주거 지원 확대'를 약속하며, 도민 중심의 제주를 만들겠다는 포부를 밝혔습니다. 또한, 5천억 원 규모의 민생 회복 추경을 통해 경제 활성화를 이루겠다고 강조했습니다.

오영훈 후보는 기존 정책과의 차별성을 강조하며, '바람과 햇살 펀드'를 활용한 배당 모델을 통해 아동, 청소년, 어르신들의 기본소득 보장을 약속했습니다. 위성곤 후보는 10GW 규모의 해상풍력 슈퍼그리드 구축을 통해 확보된 수익을 에너지 기본소득으로 도민에게 직접 지급하고, 제주 농수산물 유통 공사 설립을 통해 생산부터 판매까지 전 과정을 책임지겠다는 공약을 내세웠습니다. 제2공항 건설 문제에 대한 세 후보의 입장은 엇갈렸습니다. 문대림 후보는 '도민의 자기결정권'을 강조하며 주민투표를 통한 해결 방안을 제시했습니다. 오영훈 후보는 현행법상 주민투표가 어려운 상황을 설명하며, 갈등조정협의회를 통해 도민의 의견을 수렴하겠다고 밝혔습니다. 위성곤 후보는 제2공항 건설 찬성 입장을 재확인하면서도, 반대 결과도 수용할 수 있다는 입장을 밝혀 눈길을 끌었습니다. 그는 정부에 피해 보상 및 지역 균형 발전을 요구하겠다는 의지를 표명했습니다. 토론회 후반부에는 문대림 후보 측의 '괴문자 발송' 논란이 불거지며 공방이 격화되었습니다. 위성곤 후보는 문대림 후보에게 '부정적 기사를 담은 문자 발송'에 대한 해명을 요구하며, 후보의 자질을 문제 삼았습니다. 오영훈 후보 역시 '괴문자' 내용의 허위성을 지적하며, 관련 책임 공방을 벌였습니다. 문대림 후보는 혼선에 대한 사과를 표명하면서, 괴문자가 아닌 '공인에 대한 정당한 검증'이었다고 반박했습니다. 각 후보들은 마무리 발언을 통해 지지를 호소했습니다. 문대림 후보는 '위기 돌파 리더십'을 강조하며, 오영훈 후보는 '미래 비전 완성'을 위한 지지를 요청했습니다. 위성곤 후보는 '실질적 변화를 이끌 현실적 대안과 추진력'을 내세웠습니다. 민주당 제주지사 후보 경선은 권리당원 50%와 일반 유권자 50%의 국민참여경선 방식으로 진행되며, 과반 득표자가 없을 경우 결선 투표가 실시될 예정입니다. 오영훈 지사는 광역단체장 하위 평가로 20% 감점을, 문대림 의원은 탈당 및 경선 불복 이력으로 25% 감점을 적용받습니다. 본 토론회는 제주 지역의 미래를 결정짓는 중요한 분기점이 될 것으로 보입니다





OhmyNews_Korea / 🏆 16. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

제주지사 더불어민주당 오영훈 위성곤 문대림 TV토론 제2공항 기본사회

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

[단독] “일행 6명 중 2명만 입건”…故김창민 감독 사망 부실수사 의혹폭행을 가한 20~30대 남성 일행 최소 6명이 김 감독을 위협하며 구타한 정황이 있는데도 수사 초기 단 1명만 입건해 불구속 송치했기 때문이다. 6일 검찰과 경찰에 따르면 경기 구리경찰서는 지난해 10월 20일 구리 수택동의 한 24시간 식당에서 김 감독을 폭행해 중상을 입힌 A씨를 같은 달 말 중상해 혐의로 불구속 송치했다. 유족 측은 폐쇄회로(CC)TV 상 A씨 일행이 최소 6명이었는데도 최초 A씨만 입건해 부실하게 수사가 됐으며 사건도 축소됐다고 주장하고 있다.

Read more »

윤석열 사진 앞에서…국힘 윤갑근 “특정 판사 좌파 이념 찌들어”윤석열 전 대통령 변호인인 윤갑근 국민의힘 충북도지사 예비후보가 “판사가 사상적으로 완전 좌파 이념에 찌들어 있는 것 아닌가 의심받는 진행들이 있었다”고 주장하며 윤 전 대통령 재판 과정을 문제 삼았다. 윤 후보는 7일 극우 성향 유튜브 채널 고성국 티브이(TV)에 출

Read more »

美관세·중동 전쟁에도 LG전자 1분기 ‘흑자 전환’…영업익 1조6736억원글로벌 가전 수요 부진과 대규모 희망퇴직에 따른 일회성 비용 탓에 1090억원의 영업손실을 냈던 직전 분기의 부진을 말끔히 털어낸 모습이다. TV 사업을 담당하는 미디어엔터테인먼트(MS) 사업은 운영 효율화를 통해 전 분기 대비 흑자전환에는 성공했지만 TV 시장의 수요 정체로 여전히 고전 중이다. 냉난방공조(ES) 사업 역시 중동 전쟁 등 지정학적 위기 여파로 매출과 영업이익이 전년 동기대비 감소했다.

Read more »

[김월회의 아로새김]술 반 잔을 버려야 하는 이유TV 드라마나 영화를 보다 보면 상충되는 장면을 종종 접하곤 한다. 흡연하는 장면과 음주하는 장면이 그것이다. 흡연 장면은 철저하게 모자이...

Read more »

ENA 드라마 '클라이맥스', 3주 연속 TV 드라마 화제성 1위…글로벌 흥행 질주ENA 드라마 '클라이맥스'가 톱배우 추상아와 흙수저 검사 방태섭 부부를 중심으로 연예계, 정·재계의 어두운 면을 다루며 흥행 가도를 달리고 있다. 생존과 욕망, 인간의 실존적 외로움을 그린 드라마는 글로벌에서도 좋은 성적을 거두며, 파격적인 여성 서사로 화제를 모으고 있다.

Read more »

고성국, 전한길 탈당에 “장동혁 도와야지…패배주의” 비판‘윤 어게인’을 주장하는 극우 성향 유튜버이자 국민의힘 당원인 고성국씨가 전직 한국사 강사 전한길씨의 국민의힘 탈당을 두고 “허무한 패배주의”, “자유우파 국민들을 향한 모욕”이라고 강하게 비판했다. 고씨는 8일 자신의 유튜브 채널 ‘고성국티브이(TV)’ 라이브 방송에

Read more »