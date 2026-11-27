더불어민주당 윤리심판원이 최민희 최고위원에게 당원 자격정지 2년을 의결했다. 확정되면 2년간 선거권과 피선거권이 제한되고 최고위원직도 박탈된다.

더불어민주당 윤리심판원 이 27일 최민희 최고위원 에게 ' 당원 자격정지 2년'의 중징계를 의결했다. 징계 심의는 서울 영등포구 여의도 중앙당사에서 열린 윤리심판원 회의에서 진행됐다. 최민희 최고위원 은 지난달 지역구 비공개 간담회에서 이재명 대통령이 12·3 계엄 뒤 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대했다는 취지의 발언을 한 사실이 문제가 돼 당의 윤리감찰을 받았고, 이후 징계 심의 대상이 됐다.

이창환 윤리심판원장은 이날 징계 심의를 마친 뒤 기자들과 만나 결과를 설명했다. 이 원장은 최민희 최고위원의 경우 문제가 된 일부 발언이 당의 품위를 훼손한 것으로 판단했다고 밝혔다. 이 원장은 제반 사정을 고려해 중징계 처분을 의결했다는 입장도 함께 전했다.

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최민희 최고위원 중징계 의결의 배경과 징계 수위

윤리심판원은 최민희 최고위원의 일부 발언이 당의 품위를 훼손했다고 판단해 중징계를 의결했다. 이창환 윤리심판원장은 이 판단의 근거로 문제가 된 발언의 내용과 제반 사정을 들었다.

다만 이창환 원장은 징계 수위에 대해서는 윤리심판원 규정상 말할 수 없다며 공식적으로 함구했다. 그러나 언론 취재 결과 이번 징계는 제명의 바로 아래 단계인 '당원 자격정지 2년'의 중징계로 확인됐다.

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민주당 당규상 징계는 제명, 당원 자격정지, 당직 자격정지, 경고 순으로 나뉜다. 자격정지 기간은 1개월에서 2년 사이로 정해져 있으며, 이번 결정은 그중 가장 긴 기간에 해당한다.

최민희 최고위원의 재심 신청과 친청계 반발

최민희 최고위원은 징계 결정을 수용하기 어렵다며 재심을 신청하겠다고 밝혔다. 최 최고위원은 징계 발표 뒤 페이스북에 당헌과 당규 절차에 따라 재심을 신청하겠다는 입장을 올렸다.

정청래 전 대표도 페이스북을 통해 이번 결정을 납득할 수 없다는 뜻을 드러냈다. 정 전 대표는 '배가 산으로 가나?'라는 말로 징계 결정에 의문을 제기했다.

최민희 최고위원은 그동안 문제가 된 발언이 '기억의 착오'에 따른 것이라고 주장해 왔다. 반면 최 최고위원이 속한 친청래계는 최 최고위원이 실수를 거듭해 사과한 만큼, 당 일각에서 요구하는 중징계는 부당하다는 입장을 밝혀 왔다.

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징계 확정 시 선거권 제한과 2028년 총선 출마 제약

윤리심판원의 결정대로 징계가 확정되면 최민희 최고위원은 2년 동안 선거권과 피선거권이 제한된다. 최고위원직도 함께 박탈된다.

이 경우 최민희 최고위원은 2028년 총선에 민주당 당적을 가지고 출마하는 것도 불가능해진다. 당적 유지가 필요한 정치 일정에 직접적인 제약이 생기는 셈이다.

언론 논평은 이번 징계가 민주당 내 계파 간 갈등을 더욱 격화시켜 집권 여당을 사실상의 '내전 상태'로 몰아넣을 수 있다고 우려했다. 재심 절차가 남아 있는 만큼, 친청계든 당권파든 결과에 불만이 있더라도 계파 갈등을 키우는 언행은 자제하는 것이 바람직하다는 주장이다.

논평은 주가 급락과 금리 상승, 양극화 등으로 민생 여건이 녹록지 않은 상황에서 여당의 내부 갈등이 길어지는 것은 부담이라고 짚었다. 재심 과정에서 최민희 최고위원이 말과 행동으로 반성과 자숙의 진정성을 보여야 하며, 윤리심판원은 당의 기강을 바로잡으면서도 정치적 후유증을 최소화할 균형점을 찾아야 한다고 덧붙였다.