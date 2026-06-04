더불어민주당, 전북 지방선거서 압승… 도지사·시군단체장·광역의회 싹쓸이

6·3 지방선거에서 더불어민주당이 전북 지역에서 압도적인 승리를 거두었다. 전북도지사 선거에서는 이원택 후보가 무소속 김관영 후보를 제치고 당선되었으며, 14개 시·군 단체장 선거에서도 민주당이 모두 승리하여 14대 0의 완승을 기록했다. 광역의회인 전북도의회에서도 민주당은 지역구 38석 전석을 휩쓸었고, 비례대표까지 합쳐 전체 44석 중 42석을 확보할 것으로 예상된다. 이는 이전 지방선거 기록을 경신한 압승으로, 공천 갈등과 당내 내홍에도 불구하고 전북 유권자들이 정권 안정과 국정 동력 확보에 더 큰 무게를 둔 결과로 분석된다. 민주당의 선거 전략도 주효했으며, 한병도 원내대표는 도민들의 기대를 무겁게 받아들여 지역 발전과 민생 회복에 힘쓰겠다고 밝혔다. 이로 인해 전북 정치의 일극 체제가 강화되었고, 지방자치에서 견제와 균형의 중요성이 더욱 부각되고 있다.

더불어민주당 이 6·3 지방선거 에서 전북 지역에서 압도적인 승리를 거두었다. 전북도지사 선거에서는 이원택 후보가 무소속 김관영 후보를 여유 있게 따돌리고 당선되었으며, 14개 시·군 단체장 선거에서도 민주당이 모두 승리하여 14대 0의 완승을 기록했다.

특히 2022년 지방선거에서 무주·임실·순창 등 3곳을 무소속 후보에게 내줬던 것과 비교하면 더욱 압도적인 결과다. 광역의회인 전북도의회에서도 민주당은 지역구 38석 전부를, 그중 25석은 무투표로 당선되었으며 비례대표 4석까지 더해 전체 44석 중 42석을 확보할 것으로 전망된다. 이는 2018년과 2022년 지방선거 기록을 모두 경신한 압승이다. 국민의힘과 조국혁신당, 정의당, 진보당 등이 민주당의 일당 독주를 막아달라고 호소했지만 전북 유권자들은 민주당에 표를 몰아주었다.

선거 과정에서는 공천 갈등과 '정청래 비토론' 등 당내 내홍이 있었으나 전북 도민들은 정권 안정과 국정 동력 확보를 위해 민주당을 지지한 것으로 분석된다. 민주당의 선거 전략도 효과적이었던 것으로 평가된다. 정청래 당 대표는 호남 민심 자극을 우려해 전북 방문을 최소화했고, 지역 기반이 탄탄한 한병도 원내대표가 조직 결집과 바닥 민심 관리에 집중하여 지지층 이탈을 차단했다. 한병도 원내대표는 "도민들의 기대를 무겁게 받아들이고 겸손한 자세로 지역 발전과 민생 회복에 힘쓰겠다"고 밝혔다.

이번 선거 결과로 전북 정치 지형의 일극 체제는 더욱 강화되었으며, 지방자치에서 견제와 균형의 과제가 더욱 중요해졌다는 지적이 나오고 있다





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6·3 지방선거 전북도지사 이원택 더불어민주당 한병도

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