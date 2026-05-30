더불어민주당, 6·3 지방선거 앞두고 호남 총력 지원…"이재명 정부에 힘 실어달라"

더불어민주당이 6·3 지방선거를 나흘 앞두고 호남 지역에 총력 지원을 펼치며 지지층 결집에 나섰다. 정청래 선대위원장은 전남 완도와 진도 등에서 민주당 후보 지지를 호소했고, 전북지사 선거를 비롯한 일부 지역의 경쟁 심화로 호남 사수에 사력을 다하고 있다. 또한 경기 평택 재선거에서도 조국혁신당 후보를 겨냥해 야권 표 분산을 경고하며 지원에 나섰다.

더불어민주당 이 6·3 지방선거 를 나흘 앞두고 호남 지역에 총력 지원을 펼치고 있다. 정청래 총괄상임선거대책위원장은 전남 완도와 진도 등을 방문해 이재명 정부에 힘을 실어달라며 민주당 후보 지지를 호소했다.

그는 무소속 후보 중에도 훌륭한 분들이 있지만, 정부와 국회가 모두 민주당인 상황에서 지역 발전을 위해서는 민주당 후보가 더 효율적으로 일할 수 있다고 강조했다. 또한 이번 선거를 '내란의 잔불을 정리하는 선거'라고 규정하며 보수 진영을 비판했다. 전북지사 선거에서는 민주당 이원택 후보와 무소속 김관영 후보가 접전을 벌이고 있고, 전남 일부 지역에서도 무소속 및 조국혁신당 후보들이 세를 키우고 있다. 한병도 공동상임선대위원장도 엿새 연속 호남 지역을 돌며 지원 유세를 했다.

민주당은 경기 평택 국회의원 재선거에도 화력을 집중해 조국혁신당 후보를 겨냥, '야권 표 분산 시 국민의힘 어부지리 가능성'을 주장하며 지원 유세를 벌였다. 사전투표 마지막 날을 맞아 민주당은 호남과 수도권 격전지를 중심으로 총력 지원에 나서며 막판 지지층 결집에 나서고 있다





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