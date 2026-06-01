더불어민주당, 한화에어로스페이스 폭발사고에 전국 유세 중단 긴급 지시

더불어민주당 정청래 총괄상임선거대책위원장은 한화에어로스페이스 대전공장 폭발사고 발생 후 전국 6·3 지방선거 후보들의 유세를 중단하라고 지시했다. 민주당은 국민 안전을 최우선으로 사고 수습과 진상 규명에 최선을 다할 것이라고 밝혔다.

더불어민주당 정청래 총괄상임선거대책위원장은 1일 한화에어로스페이스 대전공장에서 발생한 폭발 사고와 관련해 전국 모든 6·3 지방선거 후보들에게 유세 중단을 긴급 지시했다. 민주당은 언론 공지를 통해 이 같은 결정을 알리며, 정 대표가 당 대표로서 국가의 책무인 국민 생명과 안전 확보를 최우선으로 한다는 입장을 밝혔다.

정 대표는 이날 충북 괴산에서 진행된 유세 일정 중 사고 소식을 접하고 즉시 조치를 취했다. 그는 화재와 싸우고 있는 소방당국 관계자들을 위한 안전을 기도해 달라고 당부하며, 정부와 지자체에도 총력 대응을 요청했다. 앞서 이날 오전 10시 59분께 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전공장에서 발생한 폭발로 현재까지 4명이 사망하고 2명이 부상한 것으로 확인됐다. 경찰과 소방당국은 사고 원인과 추가 피해 여부에 대해 조사 중이다.

민주당은 사고 수습과 진상 규명을 위해 필요한 모든 조치를 취할 것이라고 강조했다. 정 대표는 정치의 근본 목적이 국민 안전을 지키는 데 있다며, 이번 사고를 계기로 안전 관리 시스템 전반에 대한 점검이 필요하다고 언급했다. 이번 유세 중단 결정은 선거 일정에 차질을 빚을 수 있으나, 생명과 안전을 담당하는 정치인의 책임으로 인해 불가피한 선택이었다고 설명했다. 민주당은 사고 피해자와 유가족에 대한 지원 방안도 검토 중인 것으로 전해졌다





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더불어민주당 정청래 한화에어로스페이스 폭발사고 유세중단

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