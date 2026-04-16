더불어민주당, 아파트 관리비 투명화 및 행복주택 4년 거주 보장 공약 발표

더불어민주당이 6·3 지방선거를 앞두고 공동주택 관리비 사각지대 해소와 행복주택 최소 4년 거주 보장을 골자로 하는 '착붙 공약' 8·9호를 발표하며 서민 주거 안정에 대한 의지를 드러냈다.

더불어민주당 이 6월 3일 지방선거 를 앞두고 공동주택 관리비 관련 정보의 투명성을 높이고 행복주택 거주 기간을 안정적으로 보장하는 공약을 발표하며 유권자들의 표심 잡기에 나섰습니다.

이번에 공개된 ‘착붙 공약’ 8호와 9호는 공동주택 거주자들이 겪는 실질적인 어려움을 해소하는 데 중점을 두고 있습니다.

정청래 더불어민주당 대표는 국회에서 열린 공약 발표회에서 “아파트 관리비를 납부할 때마다 그 금액이 합리적인지, 혹시 과도하게 부과되는 것은 아닌지에 대한 의문과 불안감이 항상 존재한다”고 지적하며, “이러한 관리비 관련 불확실성을 해소하고 합리적인 관리비 납부를 지원하기 위한 대책을 공약으로 마련했다”고 밝혔습니다.

이번 공약의 핵심 내용은 주로 30세대에서 150세대 규모의 소규모 공동주택, 즉 관리비 부과나 운영에 있어 상대적으로 지원 체계가 부족했던 사각지대에 놓인 단지들에 대한 지원을 강화하는 것입니다. 이를 위해 현재 광주, 울산, 세종 등 일부 지역에만 설치 운영되고 있는 지역 공동주택 관리지원센터를 전국으로 확대하여, 보다 많은 지역의 공동주택 관리 현장에 실질적인 도움을 제공할 계획입니다.

또한, 공동주택 관리 정보 시스템인 ‘K-APT’의 기능을 대폭 개선하고, 이를 국민들에게 널리 알리는 홍보 활동을 강화하여 시스템 활용도를 높일 방침입니다. K-APT 시스템을 통해 거주자들은 자신이 거주하는 단지뿐만 아니라 다른 지역이나 유사 규모의 단지와 관리비를 손쉽게 비교해 볼 수 있으며, 관리비 항목별 산정 내역을 투명하게 확인하여 합리적인 소비를 할 수 있도록 돕습니다.

이와 더불어, 공동주택 단지 중 우수하게 관리되고 있는 곳을 선정하여 컨설팅 지원을 비롯한 다양한 추가 인센티브를 제공함으로써, 전국적인 공동주택 관리 수준 향상을 유도할 계획입니다.

더불어민주당의 9호 공약은 ‘행복주택 최소 4년 주거 보장’을 추진하는 것입니다. 현재 행복주택 제도는 입주 당시에는 자산 기준 등을 충족하지만, 시간이 지나면서 자산이 일부 기준을 초과하게 될 경우 즉각적인 퇴거를 해야 하는 구조적인 문제점을 안고 있습니다. 이는 일반 임대차 계약에 비해 주거의 불안정성을 야기한다는 지적을 받아왔습니다.

이번 공약은 이러한 문제점을 개선하여 행복주택 입주자들이 좀 더 안정적인 주거 생활을 영위할 수 있도록 지원하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 공약을 담당한 이소영 의원은 “행복주택이 일반 임대차보다 주거의 안정성이 떨어진다는 현장의 의견을 적극적으로 반영한 것”이라며, “더불어민주당은 행복주택을 더욱 행복하고 안정적인 보금자리로 만들고, 청년 및 신혼부부와 같은 주거 취약 계층의 주거 사다리 역할을 굳건히 지켜나가겠다”고 강조했습니다.

구체적으로, 행복주택에도 영구임대주택이나 국민임대주택과 마찬가지로, 자산 요건을 충족하지 못하게 되더라도 1회에 한하여 계약을 재연장할 수 있는 완충 규정을 도입할 예정입니다. 이를 통해 청년, 신혼부부 등 행복주택의 주요 입주 대상자들에게 최소 4년 이상의 안정적인 거주 기간을 보장한다는 방침입니다. 특히, 거주 기간이 10년으로 가장 짧은 행복주택의 경우, 이러한 완충 규정이 없어 자산 기준을 넘으면 즉시 퇴거해야 하는 문제가 더욱 두드러졌습니다.

더불어민주당은 이러한 문제점을 해결하기 위해, 입주자들이 재계약 심사가 이루어지기 전에 미리 본인의 자산 기준 충족 여부를 확인할 수 있는 시스템을 구축하는 방안도 함께 추진할 계획입니다. 이러한 ‘자가확인 시스템’을 통해 예측하기 어려운 갑작스러운 퇴거 통보를 줄이고, 입주자들이 주거 계획을 보다 안정적으로 세울 수 있도록 지원하는 것을 목표로 하고 있습니다.

이번 민주당의 ‘착붙 공약’은 공동주택 관리비의 투명성 확보와 소규모 공동주택에 대한 지원 강화, 그리고 청년 및 신혼부부의 주거 안정을 위한 행복주택 거주 보장이라는, 국민 생활과 직결된 민감한 사안들을 다루고 있다는 점에서 주목받고 있습니다. 특히, 아파트 관리비는 매달 발생하는 필수 지출임에도 불구하고 정보 비대칭으로 인해 합리적인 소비를 하기 어렵다는 인식이 팽배했으며, 소규모 공동주택의 경우 관리 주체나 지원 시스템 부족으로 인해 어려움을 겪는 경우가 많았습니다.

또한, 청년층과 신혼부부의 주거 안정은 우리 사회의 중요한 과제 중 하나로, 행복주택은 이러한 계층에게 중요한 주거 옵션으로 작용해 왔습니다. 하지만 행복주택의 단기적인 거주 기간과 예기치 못한 퇴거 문제는 주거 불안을 야기하며, 이는 개인의 삶뿐만 아니라 사회 전반의 안정성에도 영향을 미칠 수 있습니다. 민주당이 이번 공약을 통해 제시한 K-APT 시스템 개선, 관리지원센터 확대, 그리고 행복주택 최소 4년 거주 보장 및 자가확인 시스템 구축은 이러한 문제점들에 대한 구체적인 해결책을 제시하고 있다고 평가받고 있습니다.

이러한 공약들이 실제 정책으로 이어져 현장에서 효과를 발휘한다면, 공동주택 거주자들의 삶의 질 향상에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다. 또한, 지방선거를 앞두고 유권자들의 실질적인 요구에 부응하는 정책 공약을 발표함으로써, 민주당은 표심을 얻고 지지층을 결집하는 데 유리한 고지를 점할 수 있을 것으로 전망됩니다. 이번 공약 발표는 앞으로 남은 선거 기간 동안 다른 정당들의 정책 경쟁에도 영향을 미칠 것으로 보이며, 주거 문제 해결을 위한 사회적 논의를 더욱 활발하게 이끌어낼 것으로 예상됩니다.





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