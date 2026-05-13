더불어민주당 조정식 의원 국회의장 선출, '명심' 작용한 결과로 풀이된다

더불어민주당 김태년, 조정식, 박지원 의원이 13일 국회에서 열린 제22대 국회 후반기 국회의장 및 부의장 후보 선출 의원총회에서 기념사진을 찍고 있다. 이재명 대통령의 정무특보를 지낸 조정식 더불어민주당 의원(6선·경기 시흥을)이 결선 없이 선출된 것은 ‘명심’이 작용한 결과로 풀이된다. 조 의원은 당선 뒤 취재진을 만나 ‘지방선거 이후 후반기 국회 원 구성을 조속히 하고 전반기 국회에서 미처 처리 못 한 88개 입법을 조속히 완료하는 것이 최우선 과제’라며 ‘개헌 문제도 후반기 개헌특위를 구성해 국민과 함께 추진하겠다’고 했다.

더불어민주당 김태년, 조정식 , 박지원 의원이 13일 국회에서 열린 제22대 국회 후반기 국회의장 및 부의장 후보 선출 의원총회에서 기념사진을 찍고 있다. 연합뉴스22대 국회 후반기 국회의장 후보로 이재명 대통령의 정무특보 를 지낸 조정식 더불어민주당 의원(6선·경기 시흥을)이 결선 없이 선출된 것은 ‘명심’이 작용한 결과로 풀이된다. 13일 후반기 국회의장 후보로 선출된 조 의원은 당선 뒤 취재진을 만나 ‘지방선거 이후 후반기 국회 원 구성을 조속히 하고 전반기 국회에서 미처 처리 못 한 88개 입법을 조속히 완료하는 것이 최우선 과제’라며 ‘개헌 문제도 후반기 개헌특위를 구성해 국민과 함께 추진하겠다’고 했다.

국회의장은 통상 원내 1당의 당내 경선을 거쳐 후보를 확정한 뒤 본회의 표결로 최종 선출한다. 민주당 내 경선에서 승리한 조 의원은 차기 국회의장으로 사실상 확정된 셈이다. 조 의원은 대표적인 친이재명계 중진으로, 이재명 당대표 시절인 2022년 당 사무총장을 지냈다. 이 대통령은 지난해 12월 국회의장 도전이 예상되던 조 의원을 대통령 정무특별보좌관으로 임명했고, 지난 3일 조 의원이 국회의장 후보 선거에 출마하기 위해 정무특보에서 물러나자 ‘언제나 함께해주셨는데 진심으로 감사하다’는 글을 엑스(X·옛 트위터)에 올렸다.

당원 투표가 시작된 지난 11일에는 국회의장 경선에 적용된 선호투표제를 설명하면서 조 후보에게 1순위 투표를 했다고 인증한 당원 게시물을 공유해 논란이 일었다. 김태년·박지원 의원(5선)과의 3파전 속 과반을 얻어 1차 투표에서 당선을 확정 지은 데엔 이런 ‘명심’이 뒷받침된 것이란 해석이 나온다. 이번 선거는 의원 투표(80%)에, 권리당원 투표(20%)가 처음 반영되는 국회의장 경선이었다. 호남 다선 의원은 ‘조 의원이 워낙 오래 선거를 준비한데다 사무총장을 지내 초·재선 의원들과 인연이 깊다’며 ‘이 대통령에게 절대적 신뢰가 있는 당원들에게도 영향이 있었을 것’이라고 했다.

수도권 한 의원도 ‘이재명 대표 시절 공천받은 초선들이 대통령의 시그널을 외면할 수 없었을 것’이라고 했다. 이번 선거 결과를 두고, 전당대회를 석달 앞둔 시점에서 친이재명계 의원들의 결집력이 확인됐다는 해석도 나온다. 민주당은 이르면 오는 20일 본회의를 열고 국회의장 선출 투표를 진행한다는 계획이다





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더불어민주당 국회의장 조정식 이재명 정무특보 선거 명심

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