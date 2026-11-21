민주당이 대법원의 한덕수 전 총리 관련 파기환송 판결을 규탄하며 조희대 대법관 탄핵 소추 당론을 재확인했다. 국민의힘은 이를 위헌적 정치공세라 비판하며 격렬한 논쟁을 빚고 있다.

더불어민주당 은 2026년 11월 19일 국회에서 열린 의원총회에서 대법원 의 한덕수 전 국무총리 관련 일부 파기환송 선고를 강력히 비판하며, 조희대 대법관 탄핵 소추를 당론으로 재확인했다. 김민석 대표와 한병도 원내대표를 비롯한 민주당 의원들은 이 자리에서 국민의힘 을 규탄하는 구호를 외치며 당의 단결된 입장을 보여준 바 있다.

민주당은 이번 판결이 헌법을 수호해야 할 국무총리가 불법 계엄에 가담했음에도 형식적인 법리적 구분만으로 책임을 면제해 준 결과라 판단했다. 당은 조 대법원장이 계엄 선포 전후의 행위를 나누어 다르게 평가한 것이 법적 일관성을 해치는 것이라며, 이는 사법부가 내란 가담자들의 책임 추궁을 가볍게 여기는 것이라고 주장한다.

Also read “여보, 퇴직금 5000만원 날릴 뻔했어”…임피 앞둔 직장인 꼭 확인할 ‘이것’

당내 입장과 법리 해석 대립의 심화

손명수 국민의힘 대변인은 논평을 통해 이번 판결이 1980년 김재규 전 중앙정보부장 사건과 1997년 전두환, 노태우 전 대통령 사건에서 확립된 국헌문란 목적에 관한 기존 판례와 배치된다고 꼬집었다. 그는 조희대 대법원이 내란의 전모를 규명하기보다 일부 행위만 떼어내 판단함으로써 오히려 가담자의 책임 무게를 덜어준 결정적 실수를 범했다고 지적했다.

특히 오경미, 신숙희, 김성수 대법관의 반대 의견이 존재했음에도 불구하고 다수 의견이 채택된 점은 사법부의 중립성을 의심케 한다는 것이다. 손 대변인은 형법이 내란의 실행뿐 아니라 예비와 음모까지 처벌한다고 명시한 점을 강조하며, 헌정 질서를 무너뜨린 내란의 전체적인 실상은 끝까지 규명되어야 마땅하다고 강조했다.

Advertisement

국민의힘의 위헌성 주장과political 공격

국민의힘은 이에 맞서 조 대법관 탄핵이 위헌적 사유로 가득 차 있다고 반박하며 강력한 맞대응에 나섰다. 정점식 국민의힘 원내대표는 2026년 11월 20일 서울 마포구 KT&G 상상마당 인근에서 열린 현장 원내대책회의에서 민주당을 '탄핵냥이 집단'이라 규정하며 삼권분립을 정면으로 부정하는 위헌적인 시도라고 맹공을 가했다.

정 원내대표는 민주당이 제시한 탄핵 사유들이 이재명 대통령의 유죄 판결에 대한 '보복성 집단 린치'이자, 없는 사유를 억지로 찾아내 보강하려는 '본말전도'라고 비판했다. 또한 탄핵의 동기와 사유가 불일치하는 '표리부동'함과 감정적 동기에 의한 '권력남용'이라는 네 가지 핵심 오류를 지적하며 정치적 도구로 탄핵을 이용하려 한다고 주장했다.

대통령 재판 연관성과 정치적 책임 전가

국민의힘은 탄핵의 진정한 배경이 이재명 대통령 관련 재판에 있음을 지속적으로 지적하고 있다. 김태규 원내수석대변인은 민주당이 5대 탄핵 사유를 내세우지만, 이는 탄핵을 먼저 결정하고 그에 맞춰 사유를 끌어모은 것에 불과하다고 일갈했다.

박성훈 수석대변인 또한 김민석 대표가 당내 갈등과 각종 악재로 사면초가의 상황에 몰리자 정치적 입지를 돌파하기 위해 극단적인 카드를 꺼내들었다고 분석했다. 그는 헌법재판소에서 탄핵이 기각될 경우, 탄핵 발의에 앞장선 민주당 의원들이 국민 앞에 정치적 책임을 지고 사퇴해야 한다고 경고하며 압박을 높였다.

Advertisement

이러한 양당 간 극심한 대립은 2026년 11월 19일과 20일 연속으로 이어진 국회 및 현장 행사들을 통해 구체적으로 드러났다. 민주당과 국민의힘은 각각 자신들의 입장을 관철하기 위한 구호와 논평을 통해 사회적 주목을 끌며, 향후 사법부 판단과 정치적 귀결을 지켜보게 할 것이다.