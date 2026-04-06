더불어민주당 서울·경기·충남·세종 지방선거 경선 막바지… 치열한 신경전

6·3 지방선거를 앞두고 더불어민주당 서울시장, 경기지사, 충남지사, 세종시장 후보 선출을 위한 경선이 막바지에 접어들면서 후보자 간의 경쟁이 격화되고 있다. 서울시장 경선에서는 박주민, 전현희 의원이 정원오 전 성동구청장의 과반 득표를 막기 위한 공세를 강화하고 있으며, 경기지사 경선은 당심과 민심을 두고 후보들이 치열하게 경쟁하고 있다. 충남지사 및 세종시장 경선은 결선투표로 진행될 예정이다.

지난달 20일 서울 마포구 제이티비시(JTBC)에서 개최된 더불어민주당 서울시장 예비경선 합동토론회에서 기념사진을 촬영한 예비후보들의 모습이 담겼다. 정원오 전 성동구청장, 전현희 의원, 박주민 의원이 나란히 서서 사진을 찍는 모습이 눈에 띈다. 6·3 지방선거 를 앞두고 더불어민주당 서울시장 및 경기지사 후보 선출을 위한 경선이 막바지에 이르면서 후보자 간의 치열한 경쟁이 펼쳐지고 있다. 특히, 서울시장 경선에서는 정원오 전 성동구청장의 과반 득표를 저지하려는 박주민, 전현희 의원의 공세가 거세지고 있으며, 경기지사 경선에서는 당심과 민심에서의 우위를 주장하는 후보들이 마지막 표심을 얻기 위해 열띤 노력을 기울이고 있다. 서울시장 예비후보인 박주민 의원은 6일 국회에서 기자회견을 열고 “결선투표가 반드시 필요하다”고 강조했다. 그는 “ 서울시장 후보에 대한 야당의 무차별적인 공격과 비판이 예상되므로, 결선투표 전 열흘간의 검증 기간이 필요하다”고 주장했다.

현재 판세는 정원오 전 구청장이 선두를 달리고, 박주민 의원과 전현희 의원이 그 뒤를 쫓는 '1강 1중 1약' 구도로 분석되고 있다. 박 의원은 정 전 구청장이 과반 득표로 후보로 확정되는 상황을 막기 위해 지지를 호소하고 있다. 7일부터 9일까지 3일간 진행되는 서울시장 본경선은 권리당원 투표 50%, 일반국민 여론조사 50%를 반영하여 과반 득표자를 후보로 선출한다. 만약 과반 득표자가 나오지 않을 경우, 17일부터 19일까지 결선투표가 실시될 예정이다. 정 전 구청장 측은 “결선투표는 없을 것”이라며 자신감을 내비쳤다. 박 의원은 이날 자신의 페이스북에 글을 올려 정 전 구청장 측의 최근 홍보물이 여론조사 결과를 왜곡했다며 비판했다. 박 의원은 정 전 구청장 측이 여론조사 결과에서 '모름' 또는 '무응답층'을 임의로 제외하고 계산한 수치를 기재하여 공직선거법을 위반했다고 주장했다. 이에 대해 정 후보 측은 “원데이터 수치에 기반하여 정확한 계산으로 백분율을 재환산했고, 이를 명확히 표시했다”고 반박했다. 경기도지사 후보 경선에서는 추미애 의원 측이 당심에서의 압도적인 우위를 주장하고, 김동연 경기지사 측은 민심에서 앞선다고 주장하며 경쟁을 이어가고 있다. 한준호 의원의 추격세 또한 변수로 작용하고 있다. 서울시장 및 경기지사 본경선 결과는 7일에 발표될 예정이다.\충남지사 경선 결과도 발표되었다. 이날 발표에 따르면 박수현 의원과 양승조 전 충남지사가 결선투표에 진출했다. 세종시장 결선투표에는 이춘희 전 세종시장과 조상호 전 세종시 경제부시장이 진출하여 치열한 경쟁을 예고하고 있다. 이번 지방선거는 여야 모두에게 중요한 분수령이 될 것으로 보인다. 각 후보들은 남은 기간 동안 유권자들의 마음을 얻기 위해 최선을 다할 것이다. 특히, 서울시장 경선은 박주민, 전현희 의원이 정원오 전 구청장을 상대로 얼마나 효과적인 공세를 펼칠지가 관건이며, 경기지사 경선은 김동연 지사와 추미애 의원 간의 경쟁 구도 속에서 한준호 의원이 얼마나 존재감을 드러낼 수 있을지가 주목된다. 각 지역별 경선 결과와 향후 선거 과정에서 나타날 변화에 대한 관심이 높아지고 있다.\더불어민주당의 서울시장 경선, 경기지사 경선, 충남지사 및 세종시장 경선은 모두 치열한 경쟁 속에서 진행되고 있다. 각 후보들은 자신의 강점을 내세우며 유권자들의 지지를 호소하고 있으며, 전략적인 공약과 홍보를 통해 표심을 공략하고 있다. 특히, 서울시장 경선의 경우, 결선투표 성사 여부가 중요한 변수로 작용할 것으로 보인다. 박주민 의원과 전현희 의원이 결선투표를 통해 정원오 전 구청장의 과반 득표를 저지할 수 있을지가 주목된다. 또한, 경기지사 경선은 당심과 민심의 대립 속에서 후보들의 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상된다. 이번 경선을 통해 선출될 후보들은 다가오는 6·3 지방선거에서 더불어민주당의 승리를 이끌어야 하는 막중한 책임을 지게 될 것이다. 각 후보들은 선거 전략을 고심하고 유권자들의 지지를 얻기 위해 노력할 것이다. 이번 선거 결과가 대한민국 정치 지형에 어떤 영향을 미칠지 귀추가 주목된다. 각 후보들의 정책 공약과 비전, 그리고 그들의 경쟁 구도가 유권자들의 선택에 큰 영향을 미칠 것이다. 더불어민주당은 이번 지방선거를 통해 국정 운영 능력을 평가받게 되며, 향후 정치적 입지를 더욱 강화할 수 있는 기회를 얻게 될 것이다





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