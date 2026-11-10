더불어민주당, 주가 누르기 방지법 연내 처리 공약…자본시장 개혁 가속화

더불어민주당이 상속증여세법 개정을 통해 주가 누르기를 방지하고 자본시장 개혁을 추진하기로 했다. 당내 의견 수렴과 정부와의 조율을 거쳐 연내 법안 처리를 목표로 하고 있다.

더불어민주당 은 대주주가 상속 및 증여세를 줄이기 위해 의도적으로 주가를 낮추는 행위를 막기 위한 '주가 누르기 방지 법안'을 올해 안에 국회에서 처리하겠다고 공식 선언했다. 이 법안은 상속증여세법 개정안에 해당하며, 민주당이 내세우는 자본시장 개혁의 핵심 과제로서 시장 안정화 방안을 논의하는 과정에서 구체화되었다. 당은 주가 급락과 대내외 변동성 확대 상황을 고려해 관련 입법을 서두르겠다는 방침이다.

주가 누르기 방지법 처리 일정 및 목표

더불어민주당은 10일 열린 정책의총을 통해 주식시장 안정화 방안을 심도 있게 논의했으며, 김성회 원내대변인을 통해 입법 계획의 구체적인 타임라인을 공개했다. 김 원내대변인은 기자들과의 소통에서 "주가 누르기 방지법은 당내에서 상당히 많은 의견이 있었다"며, "상속증여세법은 정기국회 안에 처리하도록 하겠다"고 밝혔다. 또한 자본시장법 역시 의견을 모아서 최대한 빠른 시일 내에 처리하겠다는 당의 입장을 재확인했다.

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이훈기 의원은 의총 직후 언론과의 면담에서 입법 일정을 더 명확히 했다. 이 의원은 "이달 안에 안건을 정리하여 상임위원회 심사 이후 이달 말이나 다음 달 초에 통과시키고, 본회의 처리는 올해 안에 마무리하는 것이 목표"라고 강조했다. 이를 통해 민주당은 올해 국회 활동의 주요 성과로 이 법안의 통과를 기대하고 있다.

정부 세제 개편안과 민주당 내부 입장 차이

정부와 민주당, 그리고 당내 각파 간에 주가 평가 방식에 대한 이견이 존재하여 심사 과정에서 진통이 예상된다. 정부는 지난 8월 최근 13개 반기 중 12개 반기 이상 주가순자산비율(PBR)이 코스피 업종별 하위 25% 또는 코스닥 하위 10%에 해당하는 기업에 대해 시가를 최소 30% 할증해 평가하는 세제 개편안을 제시한 바 있다. 이는 저평가 기업을 세무적으로 조정하기 위한 조치다.

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반면 민주당 내부에서는 보다 근본적인 해법을 주장하는 목소리가 나온다. 이소영 의원과 이훈기 의원이 발의한 개정안은 피비알 0.8 미만인 상장 기업의 주식 시가 산출 시, 비상장 기업 주가 평가에 사용되는 '공정가치'(기업의 순손익과 순자산을 기반으로 한 가치 산정)를 적용안을 제안했다. 이재명 대통령은 지난 8월 참모진에게 본래 개편 취지가 살려지지 못했다며 전면 재검토를 지시했고, 전날 열린 민주당 케이(K)-자본시장 특별위원회 토론회에서는 최근 6개 반기 중 3개 반기 이상 피비알 하위 25% 기업을 대상으로 하는 수정안 밑그림이 공개되기도 했다.

자본시장법 개정 및 소액주주 보호 장치 논의를 위한 협의

더불어민주당은 상속증여세법 중심의 접근보다는 자본시장법 개정을 통해 주가 누르기 현상을 해결하자는 제안에도 주목하고 있다. 오기형 케이-자본시장 특별위원회 위원장은 기업 인수·합병 과정에서 인수 희망자가 대상 인수 조건을 공개적으로 제시하고, 이사회가 이를 검토한 뒤 의무적으로 입장을 밝히도록 하는 '베어허그' 제도의 도입 가능성을 언급했다. 이는 기업의 내부자 거래나 불공정 인수를 방지하기 위한 장치다.

아울러 민주당은 여야 정책위원회가 합의한 '50%+1주' 방식의 의무공개매수제도에 대해서도 추가 논의를 이어가겠다고 밝혔다. 현재 국회에 계류 중인 관련 법안은 인수자가 기존 지배주주의 지분을 우선 매수한 뒤 남은 주식에 대해 공개매수를 진행하도록 규정하고 있으나, 소액주주를 온전히 보호하지 못한다는 지적이 제기되어 왔다. 이에 따라 민주당은 당내 추가 조율을 거쳐 야당과의 재협의에 나설 예정이다.

당정 관계修復 요청 및 기타 주요 법안 처리 계획

이소영 의원과 함께 논의 중인 쟁점 사안 외에도, 민주당은 당정과 정책 간 이견을 줄이기 위한 노력도 병행하고 있다. 이날 의총에서 천준호 원내운영수석부대표는 부동산 정책을 포함한 당정 간 이견 표출을 자제해 달라고 공개 요청했다. 이는 지난 8일 고위당정협의회 이후 박성준 수석대변인이 거주 여부와 상관없이 1주택자에 대한 종합부동산세 기본 공제액을 14억원으로 완화할 것을 청와대에 요구한 데 대한 경고성 조치로 분석된다.

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더불어민주당은 주가 누르기 방지법 외에도 여러 입법 사업을 병행 추진 중이다. 민주당은 조정식 국회의장에게 12일 국회 본회의 개최를 요청했다. 요청된 안건에는 민주유공자 예우에 관한 법률안과 주택공급활성화 3법(도시정비법, 도시재정비촉진법, 용산공원법 개정안)이 포함되었다. 당은 이들 쟁점 법안의 처리를 위해 국회 운영을 적극적으로 독려할 전망이다.