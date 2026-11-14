더불어민주당 최민희·한동훈 설전, 이재명 대 윤석열 재판 동일성 주장

더불어민주당 최민희 최고위원과 한동훈 무소속 의원은 이재명 대통령과 윤석열 전 대통령의 재판 과정을 비교하며 SNS에서激しい 논쟁을 벌이고 있다.

더불어민주당 최고위원인 최민희 의원과 한동훈 무소속 의원은 이재명 대통령 과 윤석열 전 대통령 의 관련 재판 내용에 대한 서로 다른 해석을 중심으로 소셜네트워크서비스(SNS)에서 격렬한 논쟁을 이어가고 있다. 이 사건은 민주당 내부의 정치적 입장과 헌법적 절차에 대한 시각 차이를 드러내며 정치적 논란으로 비화되었다.

최민희 발언과 한동훈의 즉각적 반발

최민희 민주당 최고위원은 지난 13일 국회 소통관에서 기자회견을 마친 후 보도진과 일문일답을 나누는 과정에서, 이재명 대통령의 공직선거법 재판과 윤석열 전 대통령의 재판이 유사하다는 점을 강조하였다. 이에 앞서 최 의원은 지난달 중순 열린 비공개 당원 간담회에서 "대통령 공직선거법 재판과 지금 윤석열 재판이 똑같다"고 발언한 녹취가 언론을 통해 공개되면서 초기 논란의 불씨가 되었다. 최 의원은 이러한 발언이 언론 보도를 통해 확대 해석되며 논란이 일자, 기자회견장을 나서며 이러한 주장의 맥락을 설명하고자 하였다.

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한동훈 무소속 의원은 이러한 최민희 최고위원의 주장에 대해 즉각적이고 강력하게 반발하였다. 한 의원은 14일 자신의 페이스북 계정에 글을 올리고, 최 의원이 이 대통령 재판과 윤 전 대통령 재판을 동일시한 것은 오랜만에 맞는 지적이지만, 민주당 내 친(친) 이재명 정치인들에게 비판을 받을까 봐 주워 담은 것 같다는 뜻을 암시하였다. 그는 최 의원이 자신을 향해 페이스북에 "한동훈 거짓말 마라"라고 주장하며 "윤석열은 항소심 유죄에 빼박, 이 대통령은 항소심 무죄에 대해 조희대 공작재판 억지 파기환송"이라고 반박한 것에 대해 재반박의 뜻을 밝혔다.

한 의원은 글에서 "이미 최민희 음성녹음까지 나왔는데 이렇게 막 우기면 좀 추하다"고 지적하며, 최 의원의 태도에 강한 불만을 표현하였다. 이는 두 정치인 간의 개인적 신뢰 관계를 넘어서, 국가 최고 지도자와 전직 대통령에 대한 사법적 평가가 어떻게 정치적 담론으로 연결되는지를 보여주는 중요한 사례가 되고 있다. 한 의원의 이러한 입장은 민주당 내부와 야권 모두에서 주목받는 사안이 되었다.

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천준호, 탄핵 반대 발언 부인 및 단호한 대처 예고

논쟁의 범위는 최민희 최고위원과 한동훈 의원을 넘어 다른 민주당 핵심 인사를 포함하는 양상으로 전개되었다. 천준호 더불어민주당 원내운영수석부대표는 13일, 최민희 최고위원이 "이재명 대통령이 윤석열 탄핵에 반대했다"고 주장했다는 보도에 대해 강력히 부인하였다. 천 수석부대표는 "계엄 이후 윤석열을 탄핵하지 말아야 한다고 이야기한 적은 한 번도 없다"고 명시적으로 확인하였으며, 이러한 보도가 사실이 아님을 강조하였다.

천준호 수석부대표는 "보도를 보고 상당히 놀랐다"며 충격감을 드러냈다. 그는 "이 대통령은 나랑 그 문제를 가장 먼저 얘기했을 가능성이 높은데, 윤석열 계엄 후 ..."라는 문맥을 통해 이 사건이 당내에서도 중대한 사안으로 인식되고 있음을 시사하였다. 천 수석부대표는 이러한 허위 보도와 관련된 발언에 대해 "단호한 대처 필요"함을 강조하며, 당내 공식 입장을 명확히 하고 관련 조치에 나설 계획임을 밝혔다.

사법적 비교와 정치적 함의의 심층 분석

현재 논쟁의 핵심은 두 전직 대통령 및 현직 대통령의 사법적 처우에 대한 비교 인식에 있다. 윤석열 전 대통령은 공직선거법 위반 혐의로 2심에서 당선 무효형을 선고받았으며, 이 사건은 현재 대법원 판단을 기다리고 있다. 반면, 이재명 대통령의 공직선거법 사건은 대법원에서 유죄 취지로 파기환송 된 상태다. 이러한 사법적 절차와 판결 결과의 차이에도 불구하고, 최민희 최고위원은 두 사건이 본질적으로 유사함을 주장하며 정치적 논란을 불러일으켰다.

최민희 최고위원은 앞서 '이 대통령도 윤석열 탄핵에 반대했다'는 녹취 속 발언으로 논란이 일자 기자회견을 열고 "헷갈린 점이 있었달"며 해명한 바 있다. 이는 당내에서도 혼선을 빚은 부분으로, 천준호 수석부대표의 부인 성명과는 맥을 같이 한다. 당 지도부는 이러한 오해가 해소되도록 노력해야 한다는 입장이다. 정치인 개인의 발언이 사법 절차와 혼동되어 해석될 때 발생하는 정치적 손실은 매우 크며, 향후 더 정확한 정보 전달이 요구된다.

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향후 정치적 영향력 및 향후 전망

이번 설전은 단순한 개인 간의 논쟁을 넘어, 더불어민주당 내부의 단합과 대외적 이미지에 영향을 미칠 수 있는 중대한 사안으로 부상하였다. 민주당은 이재명 대통령에 대한 비판적 여론이 높은 상황에서, 당 내부의 발언이 이러한 흐름에 불을 지피지 않도록 세심한 주의가 필요한 시점이다. 특히, 최고위원 수준의 인물이 관련 발언을 했다는 점은 당 내 조직 관리에도 경각심을 불러일으킨다.

한동훈 무소속 의원의 적극적 개입은 야권의 공세를 강화하는 결과를 낳았다. 한 의원은 이 사건을 통해 민주당의 정치적 논리가 사법적 독립성과는 거리가 있을 수 있음을 시사하며, 정치적 공격의 탄력을 얻었다. 앞으로 양당의 논쟁은 법조계와 정치권의 경계선에서 더욱 격렬해질 전망이다. 특히, 대법원의 최종 판결과 당내 당론이 어떻게 맞춰질지에 따라 정치적 변수는 계속될 것으로 보인다. 정치인들은 향후 공식 석상에서 발언의 정확성을 기하며, 사회적 파장을 최소화하는 전략이 필요하다는 지적이다.