더불어민주당은 20일 조희대 대법원장 탄핵소추 추진을 최종 결정했다. 양부남 법률위원장이 추진단장에 취임하며, 오늘 열리는 의원총회에서 당론으로 채택할 예정이다.

더불어민주당 김민석 대표는 20일 조희대 대법원장 탄핵소추 추진을 최종 결정했다고 밝혔다. 김 대표는 대법원이 한덕수 전 국무총리 사건을 일부 무죄 취지로 파기환송한 판결을 두고 정무적 판단으로 미루기 어려운 역사적 판단이라고 규정했다. 이어 금기선을 넘은 사안임을 강조하며 국민을 위한 설득과 설명을 통해 당론을 확정해 나갈 계획이다.

한 전 총리 사건 파기환송이 탄핵 결정의 계기

조희대 대법원장 탄핵소추 결정의 직접적인 계기는 대법원 전원합의체의 전날 판결이다. 주심 오경미 대법관负责的 상고심에서 대법원은 12·3 비상계엄을 내란으로 인정하면서도 한덕수 전 국무총리의 내란중요임무 종사 행위 3개 중 1개에 대해 무죄를 보고 사건을 서울고법에 파기환송했다. 김민석 대표는 이 판결이 한 전 총리뿐만 아니라 조희대 대법원장 및 대법원에 집단 면죄부를 준 것이라고 강력히 비판했다.

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김 대표는 해당 판결이 매뉴얼을 따라했다는 이유로 모두에게 면죄부를 주는 것이 될 수 있다고 우려했다. 특히 기회주의적으로 행동할 수 있는 고위공직자들에 대한 역사적 면죄부라는 점에서 헌법과 법률 위반 정황이 명확하다고 주장했다. 이러한 법적 해석의 왜곡이 재발할 가능성을 사전에 차단하기 위한 시정이 시급하다고 지적하며 탄핵 추진의 정당성을 확보했다.

양부남 법률위원장, 탄핵소추단 단장 선출

민주당은 20일 조희대 대법원장 탄핵소추단 추진단장에 검사 출신의 양부남 법률위원장을 임명했다. 박성준 민주당 수석대변인은 최고위원회의 후 브리핑을 통해 추진단 구성안을 공개했다. 전용기, 김기표, 김동아, 이건태, 이용우, 이주희, 노종면 의원이 단원으로 참여하여 본격적인 탄핵 준비에 돌입한다.

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탄핵소추단의 구성은 검사 출신인 양 부장판사의 전문성과 당내 여러 의원들의 협업을 통해 법적 타당성을 높이는 방향으로 이루어졌다. 추진단은 탄핵소추안 발의 시점 등 큰 방향이 잡힌 가운데, 구체적인 일정과 절차를 마련하여 다음 단계를 준비할 예정이다. 이는 단순한 정치적 공세를 넘어 법적 절차에 충실한 대응 전략을 수립했다는 의미를 갖는다.

오늘 의원총회에서 탄핵소추 당론 채택

더불어민주당은 20일 열리는 의원총회에서 조희대 대법원장 탄핵소추를 공식 당론으로 채택할 예정이다. 당내에서는 민생 예산 확보 등 다른 중요한 국정 과제가 있는 만큼 신중론이 존재했지만, 김민석 대표는 이러한 우려를 불식시켰다. 민생 예산을 단단하게 챙기고 당 내외 문제를 차질 없이 해결해 나갈 것이라고 약속하며 당론 추진의 필요성을 강조했다.

김 대표는 지난 수개월간 국민을 더 설득하고 설명할 시간과 민생 우선의 여러 이유 때문에 인내하고 절제해 왔다고 밝혔다. 그러나 대법원의 이번 결정은 그간의 기다림을 무의미하게 만들 정도로 중대한 헌법 법률 위반 정황을 보여준다고 판단했다. 따라서 이 시점에 바로 잡지 않는다면 향후 유사한 사안들이 발생할 때 더욱 큰 헌법적 위기를 초래할 수 있다는 것이 민주당의 입장이다.

대통령직 인수 및 국정 공백 우려 차단

앞으로 민주당의 핵심 임무는 탄핵소추안이国会에서 의결될 때까지 여야 협상을 주도하고, 가결 시 대통령 직무 정지에 따른 국정의 안정적 운영을 견인하는 것이다. 조희대 대법원장 탄핵소추 추진 결정으로 인해 대법부의 독립성 논란과 함께 입법부와 사법부 간의 갈등이 본격화될 전망이다. 민주당은 이를 역사적 판단으로 규정하며, 법치주의 수호와 헌법 질서 확립을 최우선 과제로 삼고 있다.