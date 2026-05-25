더불어민주당, '사당화저지 범도민 대책회의' 시위대 난입 시위 규탄

더불어민주당은 25일 전북 전주시 전북대 옛 정문 앞에서 열린 이원택 전북지사 후보 지원 유세에서 '사당화저지 범도민 대책회의' 손팻말을 들고 있는 시민들이 정청래 대표 퇴진을 주장하며 기습 시위를 벌이고 있다고 밝혔다.

25일 전북 전주시 전북대 옛 정문 앞에서 열린 더불어민주당 정청래 총괄상임선대위원장의 이원택 전북지사 후보 지원 유세에서 ' 사당화저지 범도민 대책회의' 손팻말을 든 시민들이 정청래 대표 퇴진을 주장하며 기습 시위를 벌이고 있다.

이 과정에서 일부 신체적 접촉은 있었지만, 크게 다친 사람은 없는 것으로 파악됐다. 도당은 '신원미상인 시위대'가 정 위원장의 발언 도중 난입해 계획·조직적으로 선거 현장을 교란한 데 대해 '민주주의에 대한 정면 도전이자 선거 질서를 파괴하려는 위법 행위'라며 '특히 대한민국 여당의 당 대표를 겨냥한 증오를 표현하기 위한 수단으로 긴급 시위를 한 불법 행위는 표현의 자유를 넘어선 명백한 범죄'라고 단언했다. 전북경찰은 선거운동 방해 행위에 대해 사전 예방 조치에 나서거나 즉각적인 대응에 나섰어야 하는 데도 적극적이지 못했다.

도당은 '경찰은 이를 단순 우발적 상황으로 치부해선 안 되며 배후 기획 여부와 조직적 개입 가능성까지 끝까지 수사해야 한다'고 요구했다





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